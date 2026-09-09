Conrado Estol alertó sobre la moda de los péptidos inyectables: “No hay estudios de seguridad”

El neurólogo Conrado Estol analiza la creciente tendencia del uso de péptidos, infusiones intravenosas promocionadas para mejorar la recuperación de lesiones, aumentar la masa muscular y combatir el envejecimiento. Descubre por qué esta práctica es experimental y los graves riesgos que implica.

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El neurólogo Conrado Estol explicó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía que las inyecciones de péptidos se expanden entre quienes buscan longevidad, pese a la falta de ensayos que determinen sus efectos adversos

El médico introdujo el tema de las moléculas compuestas por cadenas cortas de aminoácidos a partir de una práctica que, según relató, ya ocupa espacios en conferencias y tratamientos de bienestar. “Me han llegado a decir en una invitación a una conferencia hablar solo de péptidos. Infusiones que se hace la gente en la vena de sustancias que tienen que ver con proteínas. Esto es la moda”.

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Durante su paso por el estudio, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol definió el crecimiento de esta práctica como una tendencia asociada a la búsqueda de una vida más larga. “La ciencia de la longevidad ha crecido exponencialmente”, indicó.

El especialista citó cifras de búsquedas en Internet para dimensionar el interés que despiertan estas sustancias: “En 2024 en Google había un millón de búsquedas de péptidos en el año. En lo que va de 2026, ya hay ocho millones de búsquedas sobre péptidos”.

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Qué son los péptidos y por qué se inyectan

Una persona recibe una inyección subcutánea de péptidos en la región abdominal, administrada por una mano enguantada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol señaló que los péptidos forman parte del universo de los suplementos, junto con prácticas vinculadas a la alimentación, el descanso, el ejercicio, el manejo del estrés y la reducción del consumo de alcohol y cigarrillos. “Están estos agregados, suplementos que pueden llegar a ayudar. Los péptidos son inyectables”, afirmó.

Para explicar de qué se trata, recurrió a la estructura de las proteínas: “La proteína es una cadena de aminoácidos. Vos tenés una cadena de metal con los eslabones: la proteína es una gran cadena. Cada eslabón es un aminoácido”.

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Según detalló, la diferencia está dada por la cantidad de aminoácidos que componen cada sustancia. “Las proteínas de menos de 50 eslabones, de menos de 50 aminoácidos, ese es el péptido”.

El médico también mencionó productos y hormonas de uso médico que pertenecen a esta categoría. “El GLP-1, los remedios estos para adelgazar, son péptidos. La insulina es péptido. La oxitocina, la hormona del contacto, nos tocamos, el afecto, el vínculo, es un péptido”.

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Estol precisó que existen tratamientos aprobados que utilizan estas moléculas. “Hay más de 150 péptidos aprobados para tratamientos médicos. Estos otros son una variante distinta”.

Sobre las sustancias que se promocionan para la recuperación física, la estética o el rendimiento deportivo, enumeró tres nombres que circulan en ese ambiente: MOTS, BPC-157, TB-500.

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El médico describió las promesas que acompañan a esos productos entre quienes los consumen: “Se ha dicho: te puede recuperar de lesiones, te puede ayudar a que crezca el músculo, te puede sacar las arrugas y la niebla mental”.

La falta de estudios de seguridad sobre los péptidos inyectables

El doctor Conrado Estol explicó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía que son las inyecciones de péptidos

Estol remarcó que las promesas comerciales no equivalen a evidencia científica. “Todo esto es experimental. No está aprobado, no hay evidencia”.

El médico advirtió que la información disponible sobre los efectos adversos es limitada. “No hay estudios en animales de la seguridad de estos péptidos”.

Como ejemplo, se refirió a una investigación con el péptido MOTS, que buscó medir posibles cambios en el peso, el metabolismo de la glucosa y el hígado. “Hicieron un estudio con 20 personas para probar si mejoraba el peso, el control del azúcar y el hígado. Y vieron resultados positivos”.

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Estol sostuvo que esa línea de investigación no continuó hasta su llegada a las farmacias. “Después juntaron 80 millones de dólares para hacer lo que se llama un estudio de fase dos, para ya llegar a la farmacia. Y algo pasó, que en 2003 la compañía cerró”.

También aludió a estudios sobre BPC-157 para lesiones deportivas. “El BPC se hizo un estudio con veinte personas para lesiones de ligamentos, de articulaciones, de tendones. Se abandonó. No hay evidencia”.

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Ante la consulta sobre si la ausencia de beneficios comprobados implicaba que estas sustancias fueran inocuas, respondió: “No, no hay estudios de seguridad”. El médico insistió en que no existen investigaciones suficientes para establecer las consecuencias generales de su aplicación. “No se han hecho estudios que muestren los efectos generales”.

Estol situó el fenómeno dentro de una cultura de rendimiento físico y optimización corporal. “Hay mucha gente joven y que están fit, que están bien, pero quieren el máximo, lo máximo, la eritropoyetina, la testosterona. Quieren lo máximo”.

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Los controles sobre la pureza y las dosis de los suplementos

Los péptidos son cadenas cortas formadas por la unión de aminoácidos (entre 2 y 50), que actúan como bloques de construcción y mensajeros químicos en el organismo. Si superan los 50 aminoácidos, pasan a considerarse proteínas. (Crédito: MIT News / Jose-Luis Olivares, MIT)

El especialista citó un análisis sobre productos comercializados como péptidos, que incluyó muestras de distintas compañías. “Se tomaron 24 de estos péptidos, se les hicieron 2.000 pruebas de más de 20 compañías distintas que producen estos péptidos”.

De acuerdo con su exposición, los resultados mostraron diferencias entre la composición informada y el contenido efectivo de los productos. “El 40% no cumplía los requisitos de pureza que tiene que tener un péptido y no tenía la dosis que decían tener”.

Luego agregó otro dato sobre la presencia de compuestos que pueden resultar dañinos para la salud. “Se sacaron otros tantos para ver si no tenía endotoxinas. En 15% encontraron endotoxinas”.

Estol explicó el alcance de esa palabra ante la pregunta del panel. “Toxinas, algo que definitivamente te va a hacer mal en cierta dosis”.

El médico diferenció los péptidos experimentales de la creatina, un suplemento de uso extendido en el deporte. “La creatina es inocua. La que tomás es exactamente igual a la que fabrica tu cuerpo y exactamente igual a la que está en el pescado y en la carne cuando vos los comés”.

Sobre sus efectos, señaló que hay investigaciones que evaluaron su uso en actividad física. “Te agrega 20% más de esa energía extra para levantar un poco más de pesas, para nadar dos piletas más, para hacer un poco más de músculo”.

Al retomar el eje de los péptidos, Estol expresó su criterio frente a sustancias sin pruebas de seguridad. “Yo no usaría algo que ni siquiera se probó que en una rata no causa efectos negativos”.

El médico consideró que algunas líneas de investigación detectaron indicios sobre posibles aplicaciones metabólicas, aunque subrayó los límites de esa información. “Sí hay una cierta evidencia de que puede mejorar ese hígado graso, que puede bajar de peso, que puede ayudar a controlar el metabolismo de la glucosa”.

También vinculó la demanda de estas inyecciones con la expectativa de prolongar la vida y conservar la autonomía en edades avanzadas. “Aumentó mucho la expectativa de vida sin que aumente la calidad de vida. Entonces, tenemos mucha gente de mucha edad con enfermedad, enfermos los últimos años, la famosa década perdida”.

Frente a la idea de que una inyección pueda reemplazar los cambios sostenidos en la rutina, dejó una definición. “No hay un atajo. El péptido, la inyección intravenosa, es buscar un atajo que no existe”.

Estol enumeró las conductas que, según planteó, siguen siendo la base para cuidar la salud. “Tengo que hacer ese esfuerzo de dormir bien, de hacer ejercicio, de evitar esta comida y comer esta otra comida, la que es buena. Es todo mucho esfuerzo, hacer la meditación”.

El médico cerró su explicación con una reflexión sobre la investigación que busca retrasar el deterioro asociado al paso del tiempo. “Hay muchos laboratorios estudiando otras drogas mucho más sofisticadas para ver si se puede enlentecer el envejecimiento y declarar al envejecimiento como una enfermedad”.

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