Diputados panameños acusan al régimen chino de interferir en decisiones de la Asamblea

Un total de 45 diputados firmó la conformación de la agrupación, mientras otros miembros del pleno expresaron su respaldo sin suscribir el documento. Tomada de la AN

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Diputados panameños calificaron como una injerencia en las decisiones del Legislativo el comunicado mediante el cual la Embajada de China expresó su rechazo a la conformación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán y exigió a sus integrantes rectificar su posición.

Los parlamentarios consultados por Infobae defendieron que Panamá es un país democrático, libre y soberano, donde la conducción de las relaciones diplomáticas corresponde al Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional mantiene independencia para promover intercambios legislativos. También afirmaron que la separación de poderes está reconocida constitucionalmente.

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La representación del régimen de China manifestó su “fuerte descontento y enérgico rechazo” ante la iniciativa. Además, pidió a los diputados atenerse a la política exterior panameña, abandonar sus acercamientos con Taiwán y dejar de “entorpecer y socavar” las relaciones que Panamá mantiene con la República Popular China.

El presidente del grupo, el diputado Medin Jiménez, sostuvo que la iniciativa tiene carácter estrictamente parlamentario y no pretende asumir funciones diplomáticas. Según explicó, 45 legisladores firmaron su conformación, mientras otros manifestaron respaldo, pero no pudieron suscribir el documento durante su circulación por el pleno.

El embajador del régimen chino en Panamá Zhang Xiangyan fue el responsable de la presión sobre los legisladores panameños (Embajada de China en Panamá).

Jiménez rechazó el planteamiento de la Embajada china de considerar a la Asamblea como una institución que debe someterse al Ejecutivo en esta materia. “Somos un país de democracia, donde el primer órgano del Estado es la Asamblea”, declaró, al reivindicar la autonomía de los diputados para establecer vínculos con otros parlamentos.

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El diputado del partido Panameñista aseguró que Panamá puede mantener intercambios con cualquier territorio, independientemente de disputas geopolíticas externas. Consideró que los conflictos entre Beijing y Taipéi pertenecen a su ámbito político y que los diputados deben concentrarse en obtener oportunidades de inversión, comercio y conocimiento que produzcan beneficios para la población panameña.

La directiva del grupo deberá reunirse ahora para definir una agenda y un plan de trabajo. Jiménez mencionó entre los asuntos prioritarios el intercambio parlamentario, las relaciones comerciales, el aprovechamiento del tratado de libre comercio y la seguridad jurídica para exportadores y productores nacionales.

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También destacó la importancia de Taiwán para las exportaciones panameñas de camarón blanco. Según los datos citados por el diputado, durante el último periodo fiscal se comercializaron más de $158 millones en mariscos y otros productos, mientras una proporción relevante del camarón consumido en Taiwán tendría procedencia panameña.

Luis Duke sostuvo que el intercambio con Taiwán puede aportar conocimientos sobre semiconductores, innovación, tecnología y formulación de políticas públicas. Tomada de la AN

Jiménez afirmó que el grupo continuará funcionando pese al rechazo de Beijing. “Ellos tienen su postura y nosotros tenemos la nuestra como panameños”, manifestó. Agregó que su creación no constituye una actuación ilegal ni supone un desconocimiento de las atribuciones que el Ejecutivo ejerce sobre la diplomacia oficial.

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El diputado independiente Luis Duke coincidió en que el pronunciamiento representa una intervención en asuntos propios de la Asamblea. Explicó que los legisladores decidieron establecer una relación con el Yuan Legislativo debido al potencial taiwanés en semiconductores, tecnología, innovación y diseño de políticas públicas que podrían aportar conocimientos útiles para Panamá.

Duke aclaró que el acercamiento no modifica las relaciones diplomáticas panameñas ni contradice necesariamente los acuerdos existentes. “Nosotros no nos estamos metiendo en las relaciones diplomáticas del Estado”, señaló, antes de remarcar que se trata de decisiones parlamentarias orientadas a fortalecer el intercambio entre ambos órganos legislativos.

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El diputado vinculó la iniciativa con los esfuerzos de Panamá por desarrollar capacidades relacionadas con la industria de semiconductores. Taiwán ocupa una posición central dentro de esa cadena mundial y, según Duke, su experiencia podría contribuir a las etapas de prueba, distribución y generación de conocimientos que el país pretende incorporar a su estrategia económica.

José Pérez Barboni consideró “desafortunado” el pronunciamiento y pidió respetar las decisiones adoptadas por los legisladores panameños. Tomada de la AN

Duke confirmó que el bloque seguirá activo y celebrará reuniones para determinar sus próximos pasos. “El grupo sigue”, afirmó, al señalar que la posición expresada por la Embajada china no detendrá sus actividades ni el diálogo previsto entre la Asamblea Nacional panameña y el Yuan Legislativo de Taiwán.

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Por su parte, José Pérez Barboni, del partido político Movimiento Otro Camino, calificó el comunicado como una respuesta “muy reactiva” y desafortunada. Cuestionó especialmente que la Embajada invitara a los diputados a rectificar, como si fuera incorrecto relacionarse con un territorio que varios legisladores consideran democrático, autónomo y dotado de autoridades propias.

Pérez Barboni reconoció que el Ejecutivo dirige la política exterior del Estado, pero sostuvo que cada diputado puede formar su propio criterio sobre los países o parlamentos con los cuales desea intercambiar experiencias. “Es una injerencia extranjera querer decidir” cómo deben actuar los diputads, expresó al rechazar el tono empleado por Beijing.

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El parlamentario pidió a la representación del régimen chino respetar las decisiones adoptadas dentro de la Asamblea e hizo el mismo llamado al presidente José Raúl Mulino. A su juicio, los vínculos parlamentarios no deben interpretarse automáticamente como una modificación de las relaciones diplomáticas reconocidas por el Gobierno central panameño.

Los diputados panameños han realizado dos viajes a Taiwán durante el actual periodo legislativo, ambos separados de las gestiones oficiales del Ejecutivo. Tomada de Instagram

Mulino había marcado distancia de los viajes de diputados a Taiwán al recordar que la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo y que esas delegaciones no contaban con el aval de su administración. Tras la conformación del nuevo bloque, reiteró esa posición y sostuvo que la iniciativa no representa al Gobierno panameño.

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Los acercamientos legislativos tampoco comenzaron con la instalación del grupo. Diputados panameños han efectuado dos viajes a Taiwán durante el actual periodo legislativo: el primero generó una disputa diplomática a finales de 2025 y una segunda delegación viajó el 31 de enero de 2026, nuevamente sin representar oficialmente al Ejecutivo.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017 y reconoció desde entonces el principio de una sola China. Sin embargo, persisten vínculos comerciales, empresariales y académicos con la isla, argumento utilizado por los diputados para defender una instancia parlamentaria que, aseguran, no sustituye la política exterior del país.

El diputado Medin Jiménez preside el grupo multipartidista y aseguró que sus actividades continuarán pese al rechazo expresado por la Embajada de China.

La controversia deja abiertas dos posiciones dentro del Estado: el Ejecutivo reafirma su competencia exclusiva sobre la diplomacia, mientras los legisladores reivindican la independencia constitucional de la Asamblea Nacional. Para los integrantes del grupo, aceptar que una representación extranjera determine sus contactos supondría limitar la autonomía de uno de los órganos estatales.