Laura Ubfal reveló un sorpresivo detalle de cara a la final de Gran Hermano: Generación Dorada

Laura Ubfal afirmó que la producción de Gran Hermano: Generación Dorada evalúa una final con dos participantes en lugar de tres (Video: La Linterna, Bondi)

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Laura Ubfal adelantó un dato clave sobre el desenlace de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) durante una transmisión de su programa La Linterna (Bondi Live), en la que aseguró que la producción del reality estaría evaluando un cambio en el esquema tradicional de eliminaciones rumbo a la instancia final. Según explicó la panelista, la definición no dejaría a tres finalistas en la casa, sino a dos.

“No van a quedar tres solas, van a quedar dos solas”, afirmó la conductora ante la sorpresa de sus panelistas, Flor Cabrera, Agustín Rey y el invitado Emma Vich. La periodista remarcó que se trataría de una situación inédita dentro del formato argentino, en tanto “por primera vez” el certamen podría definir a sus dos finalistas antes de lo previsto por el cronograma habitual.

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La comunicadora fue más allá y sumó un detalle adicional sobre el vínculo entre las participantes que quedarían frente a frente en esa instancia. “Y dos que se odian”, señaló, sin dar mayores precisiones sobre la identidad de las jugadoras involucradas, pero con una clara inclinación hacia Solange Abraham y Yipio Pintos, las dos participantes que las encuestas de redes sociales dan como finalistas.

Ubfal señaló que las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada serían participantes enfrentadas dentro de la casa

Consultada por sus compañeros sobre si la producción definiría un versus directo entre esas dos concursantes, Ubfal prefirió no confirmar detalles adicionales y remarcó que la información todavía estaba en desarrollo. “No sé, no sé, no sé. Va a ser terrible, chicos”, expresó, y aclaró que sería el propio Santiago del Moro quien anunciaría en pantalla cómo continuaría la definición. “Lo contará Santiago. Veremos cómo sigue la cosa, pero están pensando cositas”, agregó, en referencia a los ajustes que la producción del ciclo estaría manejando de cara a las últimas semanas de competencia.

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La revelación de Ubfal llega en medio de una recta final cargada de definiciones para Gran Hermano: Generación Dorada. Las cuatro finalistas actuales del certamen, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, deberán superar dos instancias de votación antes de que el público defina a la ganadora de la edición. El esquema elegido para este tramo se aparta de las galas tradicionales de nominación: el público no vota para que una jugadora abandone la casa, sino para respaldar de manera positiva a las participantes que quiere que continúen en competencia, y quien recibe la menor cantidad de votos favorables queda eliminada.

Yanina Zilli quedó fuera de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder ante Charlotte Caniggia con el 2,1% de los votos positivos

Esta secuencia llega después de una seguidilla de eliminaciones que redujo el número de concursantes de seis a cuatro: primero le tocó dejar la competencia Mariela Prieto y, posteriormente, el pasado lunes 7 de septiembre, Yanina Zilli, que perdió un mano a mano frente a Charlotte Caniggia con apenas el 2,1% de los votos positivos del público.

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La definición de esta edición tiene, además, una particularidad dentro de la historia del formato en la Argentina: las cuatro finalistas que restan son mujeres, una configuración que no se había repetido desde la creación del programa. La última ganadora mencionada en el recorrido de las ediciones argentinas es Marianela Mirra, en 2007, mientras que la primera en levantar el trofeo fue Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

En cuanto a las ediciones más recientes del ciclo, la de 2022/2023 coronó a Marcos Ginocchio como gran campeón, secundado por Nacho Castañares en el segundo puesto y Julieta Poggio en el tercero. Un año después, en la temporada 2023/2024, el ganador fue Bautista Mascia, con Emmanuel Vich en segundo lugar y Nicolás Grosman en el tercero. La edición 2024/2025, por su parte, tuvo como campeón a Santiago “Tato” Algorta, quien se impuso en la final a Ulises Apóstolo, segundo, y Luz Tito, tercera.

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