Teleshow

Laura Ubfal reveló un sorpresivo detalle de cara a la final de Gran Hermano: Generación Dorada

La periodista contó que la producción evalúa una definición inédita y dejó abierta la expectativa por el anuncio oficial de Santiago del Moro

Laura Ubfal afirmó que la producción de Gran Hermano: Generación Dorada evalúa una final con dos participantes en lugar de tres (Video: La Linterna, Bondi)
Guardar

Laura Ubfal adelantó un dato clave sobre el desenlace de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) durante una transmisión de su programa La Linterna (Bondi Live), en la que aseguró que la producción del reality estaría evaluando un cambio en el esquema tradicional de eliminaciones rumbo a la instancia final. Según explicó la panelista, la definición no dejaría a tres finalistas en la casa, sino a dos.

“No van a quedar tres solas, van a quedar dos solas”, afirmó la conductora ante la sorpresa de sus panelistas, Flor Cabrera, Agustín Rey y el invitado Emma Vich. La periodista remarcó que se trataría de una situación inédita dentro del formato argentino, en tanto “por primera vez” el certamen podría definir a sus dos finalistas antes de lo previsto por el cronograma habitual.

PUBLICIDAD

La comunicadora fue más allá y sumó un detalle adicional sobre el vínculo entre las participantes que quedarían frente a frente en esa instancia. “Y dos que se odian”, señaló, sin dar mayores precisiones sobre la identidad de las jugadoras involucradas, pero con una clara inclinación hacia Solange Abraham y Yipio Pintos, las dos participantes que las encuestas de redes sociales dan como finalistas.

Ubfal señaló que las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada serían participantes enfrentadas dentro de la casa
Ubfal señaló que las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada serían participantes enfrentadas dentro de la casa

Consultada por sus compañeros sobre si la producción definiría un versus directo entre esas dos concursantes, Ubfal prefirió no confirmar detalles adicionales y remarcó que la información todavía estaba en desarrollo. “No sé, no sé, no sé. Va a ser terrible, chicos”, expresó, y aclaró que sería el propio Santiago del Moro quien anunciaría en pantalla cómo continuaría la definición. “Lo contará Santiago. Veremos cómo sigue la cosa, pero están pensando cositas”, agregó, en referencia a los ajustes que la producción del ciclo estaría manejando de cara a las últimas semanas de competencia.

PUBLICIDAD

La revelación de Ubfal llega en medio de una recta final cargada de definiciones para Gran Hermano: Generación Dorada. Las cuatro finalistas actuales del certamen, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, deberán superar dos instancias de votación antes de que el público defina a la ganadora de la edición. El esquema elegido para este tramo se aparta de las galas tradicionales de nominación: el público no vota para que una jugadora abandone la casa, sino para respaldar de manera positiva a las participantes que quiere que continúen en competencia, y quien recibe la menor cantidad de votos favorables queda eliminada.

Yanina Zilli quedó fuera de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder ante Charlotte Caniggia con el 2,1% de los votos positivos
Yanina Zilli quedó fuera de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder ante Charlotte Caniggia con el 2,1% de los votos positivos

Esta secuencia llega después de una seguidilla de eliminaciones que redujo el número de concursantes de seis a cuatro: primero le tocó dejar la competencia Mariela Prieto y, posteriormente, el pasado lunes 7 de septiembre, Yanina Zilli, que perdió un mano a mano frente a Charlotte Caniggia con apenas el 2,1% de los votos positivos del público.

La definición de esta edición tiene, además, una particularidad dentro de la historia del formato en la Argentina: las cuatro finalistas que restan son mujeres, una configuración que no se había repetido desde la creación del programa. La última ganadora mencionada en el recorrido de las ediciones argentinas es Marianela Mirra, en 2007, mientras que la primera en levantar el trofeo fue Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

En cuanto a las ediciones más recientes del ciclo, la de 2022/2023 coronó a Marcos Ginocchio como gran campeón, secundado por Nacho Castañares en el segundo puesto y Julieta Poggio en el tercero. Un año después, en la temporada 2023/2024, el ganador fue Bautista Mascia, con Emmanuel Vich en segundo lugar y Nicolás Grosman en el tercero. La edición 2024/2025, por su parte, tuvo como campeón a Santiago “Tato” Algorta, quien se impuso en la final a Ulises Apóstolo, segundo, y Luz Tito, tercera.

Temas Relacionados

Laura UbfalGHGran HermanoGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

Carolina Ramírez vuelve a encarnar a su personaje en dos noches en Buenos Aires, con entradas para el 15 de septiembre todavía disponibles. La gira también pasará por Córdoba y Mar del Plata.

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

La modelo sueca publicó postales nocturnas junto a la pequeña Elle en la Plaza del Duomo y anticipó cuál fue la causa de su presencia en Italia

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

La influencer compartió el romántico momento vivido en Magic Kingdom con su pareja Pablo Giménez

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

Chiche Gelblung: 40 fotos del último adiós al periodista

Sus restos ya descansan en el Cementerio Judío de La Tablada luego del velatorio en una de las salas de la AMIA de la ciudad de Buenos Aires. La familia, los amigos y los colegas que lo despidieron

Chiche Gelblung: 40 fotos del último adiós al periodista

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

La modelo proyecta recorrer 2.500 kilómetros junto a un grupo de turistas motociclistas mientras registra el duro recorrido en videos

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

AMÉRICA

Diputados panameños acusan al régimen chino de interferir en decisiones de la Asamblea

Diputados panameños acusan al régimen chino de interferir en decisiones de la Asamblea

Costa Rica rotará policías entre provincias ante temor de infiltración del crimen organizado

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala prepara el reglamento del nuevo subsidio a las gasolinas

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba refuerzo de USD 97 millones para 13 instituciones

Videos de asaltos reavivan la preocupación por la inseguridad en Honduras

MALDITOS NERDS

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

Valve enfrenta un leak en Steam con datos de ‘Persona 6′ y cientos de juegos

Hello Games lanza ‘Cosmos’, la actualización 7.0 por los 10 años de No Man’s Sky

Tom Cruise provoca una crisis global en el tráiler final de ‘Digger’ de Iñárritu

DEPORTES

Valentín Barco marcó su primer gol en Chelsea: el gesto de un compañero, la reconciliación con los hinchas y el mensaje de su esposa

Valentín Barco marcó su primer gol en Chelsea: el gesto de un compañero, la reconciliación con los hinchas y el mensaje de su esposa

La AFA programó el Boca-Racing por los cuartos de la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez: los motivos

Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

El show de los argentinos en Liverpool-Atlético: del golazo de Alexis Mac Allister a la asistencia de Julián Álvarez y la “travesura” viral

El dato revelador sobre el principal acusado del crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu y su vínculo con el neonazismo