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El show de los argentinos en Liverpool-Atlético: del golazo de Alexis Mac Allister a la asistencia de Julián Álvarez y la “travesura” viral

El delantero volvió a la titularidad tras el conflicto con el Aleti, mientras que el pampeano fue el héroe de los Reds luego de la “tristeza” con el club por su contrato

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Liverpool venció 2-1 al Atlético de Madrid en un partidazo por la primera fecha de la Champions League 2026/27 con gran participación de los futbolistas argentinos, que se reencontraron en cancha tras el Mundial 2026. En el equipo de Diego Simeone -Giuliano y el Cuti Romero jugaron desde el arranque- se dio una particularidad con la titularidad de Julián Álvarez tras el conflicto con el club. Pero fue Alexis Mac Allister quien se llevó los focos en Anfield tras el golazo que definió el encuentro.

Más allá del resultado final que favoreció a Alexis, en la previa del partido se dio una situación curiosa que no pasó inadvertida para los camarógrafos, que captaron el momento en el que Julián se acercó a su compañero de la selección argentina e intentó espiar el contenido de un mensaje escrito en un papel para el jugador del Liverpool. La “travesura” de la Araña se hizo viral de inmediato.

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alexis julian alvarez
Julián Álvarez intenta descifrar las indicaciones para Alexis Mac Allister escritas en un papel (AP Photo/Dave Thompson)

En cuanto al juego, el conjunto español dio la sorpresa en Inglaterra con el gol inicial de Marcos Llorente a los 17 minutos de juego. El campeón del mundo aprovechó una fantástica asistencia de Julián Álvarez, quien filtró la pelota entre dos defensores para habilitar al jugador de 31 años para que defina en el mano a mano ante Alisson Becker. El delantero de Calchín siguió mostrando sus capacidades ofensivas en el partido y estuvo cerca de anotar a los 26′, cuando probó desde afuera del área con un disparo que obligó a la respuesta del arquero brasileño.

*El remate de Julián Álvarez que exigió a Alisson

Liverpool reaccionó ante su gente a los 40 minutos de la parte inicial luego de una jugada colectiva que incluyó una asistencia de taco del uruguayo Ronald Araújo para la definición sutil del húngaro Dominik Szoboszlai, quien venció la estirada del esloveno Jan Oblak.

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Sin embargo, Los Reds fueron por más y consiguieron dar vuelta el marcador al inicio del complemento con un potente disparo de zurda de Mac Allister. El remate del pampeano se metió junto al palo de Oblak y fue prácticamente imposible de detener. El campeón del mundo, que había sido amonestado en la primera parte, fue reemplazado a los 69 minutos por el neerlandés Ryan Gravenberch y dejó el campo de juego con una ovación espectacular de parte de los aficionados locales.

*El golazo de Alexis Mac Allister para Liverpool ante Atlético de Madrid

Para Alexis fue un partido particular debido a que el Liverpool confirmó que decidió no ofrecerle una renovación de contrato, pese a que su vínculo actual se extiende hasta 2028. “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me entristece muchísimo”, declaró en la conferencia de prensa previa al partido de Champions League ante el Atlético de Madrid. Mac Allister remarcó que tuvo la posibilidad de dejar la institución inglesa durante el último mercado de pases, pero eligió quedarse porque considera que Anfield es el lugar adecuado para su carrera.

El futbolista de 27 años contrastó su situación con la de sus compañeros Szoboszlai y Gravenberch, quienes sí extendieron sus contratos recientemente. “Veo que Dominik y Ryan renuevan sus contratos, y eso me alegra mucho porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”, expresó el nacido en Santa Rosa. A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, el ex futbolista de Argentinos y Boca aseguró que su compromiso con el club no cambiará y dejó abierta la puerta a una futura negociación, que según dijo dependerá de su rendimiento en la temporada. “Es muy triste porque ganamos una Premier League juntos, hemos pasado por momentos difíciles juntos y siempre doy lo mejor de mí. Ya veremos qué pasa”, cerró.

Más allá de este episodio incómodo, Liverpool consiguió los tres puntos en su cancha ante un Atlético de Madrid que pudo haber sumado de visitante. En la próxima fecha, el elenco de Inglaterra visitará al LASK Linz de Austria el próximo miércoles, mientras que los de España recibirán al Manchester United el martes 13 de septiembre.

*El resumen del triunfo de Liverpool ante Atlético de Madrid

LA TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27

UEFA Champions League

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Paris Saint-GermainPSGParis Saint-Germain3110061+5

2

FC BarcelonaFCBFC Barcelona3110051+4

3

Sporting de LisboaSCPSporting de Lisboa3110031+2

4

StuttgartSTUStuttgart3110031+2

5

Manchester CityMNCManchester City3110020+2

6

Aston VillaASTAston Villa3110032+1

7

Real BetisBETReal Betis3110032+1

8

Borussia DortmundDORBorussia Dortmund3110032+1

9

LiverpoolLIVLiverpool3110021+1

10

Real MadridRMAReal Madrid3110021+1

11

ArsenalARSArsenal3110010+1

12

AEK AtenasAEKAEK Atenas3110010+1

13

Bayern de MúnichBAYBayern de Múnich00000000

14

Bodo GlimtBODBodo Glimt00000000

15

ComoCOMComo00000000

16

FenerbahçeFBFenerbahçe00000000

17

LensRCLLens00000000

18

Manchester UnitedMNUManchester United00000000

19

PSV EindhovenPSVPSV Eindhoven00000000

20

RB LeipzigRBLRB Leipzig00000000

21

RomaROMRoma00000000

22

SabahSABSabah00000000

23

Shakhtar DonetskSHKShakhtar Donetsk00000000

24

Slavia PragaSLASlavia Praga00000000

25

VillarrealFCVVillarreal0100123-1

26

BrujasCLUBrujas0100123-1

27

LilleLILLille0100123-1

28

Atlético de MadridATMAtlético de Madrid0100112-1

29

Inter de MilánINTInter de Milán0100112-1

30

LASK LinzASKLASK Linz0100101-1

31

NápolesNAPNápoles0100101-1

32

GalatasarayGSGalatasaray0100113-2

33

Viking FKVIKViking FK0100113-2

34

OportoPOROporto0100102-2

35

FeyenoordFEYFeyenoord0100115-4

36

Slovan BratislavaSLOSlovan Bratislava0100116-5
Octavos de Final
Play-off

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