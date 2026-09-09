La OMS alerta que el tabaquismo eleva el riesgo de infertilidad en hombres y mujeres e incluso afecta a quienes no fuman

La infertilidad afecta a una de cada seis personas en edad reproductiva y la OMS la define como la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses sin anticoncepción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres fumadoras tienen un 40% más de riesgo de infertilidad que las no fumadoras, según una nueva publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El documento sintetiza décadas de investigaciones científicas y concluye que el tabaquismo afecta la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, e incluso perjudica a quienes no fuman pero conviven con fumadores.

La publicación llega en un contexto donde la infertilidad, definida por la OMS como la incapacidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin anticoncepción, afecta a una de cada seis personas en edad reproductiva en todo el mundo.

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Dejar de fumar puede reducir hasta un 25% el riesgo de infertilidad en mujeres

El vínculo entre el tabaquismo femenino y la dificultad para concebir tiene respaldo científico desde hace décadas. Ya en 1979, el informe del Cirujano General de los Estados Unidos presentó pruebas de que las mujeres fumadoras eran más propensas a la infertilidad y a alteraciones en el ciclo menstrual. En 1998, una revisión sistemática de 12 estudios concluyó que el riesgo de infertilidad entre las mujeres fumadoras era, en promedio, 1,5 veces mayor que el de las no fumadoras, según el mismo informe de la OMS.

La OMS advirtió que las mujeres fumadoras tienen un 40% más de riesgo de infertilidad que las no fumadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más recientemente, una revisión sistemática de estudios realizados entre 2000 y 2026, citada por la entidad, confirmó que el riesgo de infertilidad es 1,4 veces mayor en mujeres que fuman actualmente. En términos concretos: si el riesgo de infertilidad para una mujer no fumadora es del 15%, ese porcentaje sube al 21% en el caso de las fumadoras, según ejemplifican.

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El informe también analiza qué pasa cuando una mujer deja de fumar. Según datos aún no publicados, citados en el documento técnico de la OMS, las mujeres que fumaron en el pasado pero abandonaron el hábito pueden tener un riesgo de infertilidad un 25% menor que el de quienes continúan fumando. Esto indica que dejar el tabaco tiene un impacto real y positivo sobre las posibilidades de concebir.

“A todas las personas que estén pensando en quedarse embarazadas, nuestro mensaje es el siguiente: dejen de fumar, mejoren su salud y mejoren también su salud reproductiva”, remarcó la doctora Kerstin Schotte, médica de la Iniciativa “Sin Tabaco” de la OMS.

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También advierten sobre el tabaquismo pasivo, es decir, la exposición al humo del cigarrillo de otras personas sin fumar directamente. Dicen que las mujeres expuestas al humo de terceros tienen un riesgo de infertilidad 1,2 veces mayor y una menor probabilidad de concebir cada mes en que lo intentan.

El tabaco daña la calidad del esperma y provoca disfunción eréctil en los hombres

El informe de la OMS indicó que el tabaquismo masculino afecta la fertilidad y se asocia con disfunción eréctil y problemas de eyaculación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infertilidad no es un problema exclusivo de las mujeres. El informe de la OMS subraya que el tabaquismo masculino también afecta la capacidad reproductiva, aunque este aspecto históricamente recibió menos atención. Una revisión de 44 estudios con más de 60.000 hombres analizó la relación entre factores del estilo de vida y la disfunción reproductiva, término que agrupa alteraciones en el semen y en la función sexual.

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Los resultados fueron consistentes en distintas poblaciones: los hombres fumadores presentaron mayor incidencia de disfunción eréctil y problemas de eyaculación.

Además, el tabaquismo se asoció con tres condiciones específicas que dificultan la fecundación:

Azoospermia: ausencia total de espermatozoides en el semen

Astenozoospermia: baja movilidad de los espermatozoides

Teratozoospermia: forma anormal de los espermatozoides

En términos simples: el tabaco puede hacer que los espermatozoides sean escasos, lentos o morfológicamente defectuosos.

El informe técnico de la OMS también menciona estudios sobre el impacto del narguile, pipa de agua también conocida como hookah o shisha, en la fertilidad masculina. Investigaciones citadas en ese documento hallaron que su consumo puede asociarse con menor volumen de semen, menor movilidad espermática y menor proporción de espermatozoides con forma normal. Sin embargo, la OMS aclara que se necesitan más investigaciones para llegar a conclusiones firmes sobre este punto.

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Fumar puede reducir a la mitad las chances de éxito en tratamientos de fertilidad

Fumar puede reducir casi a la mitad las chances de éxito de tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro, según estudios citados por la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las personas que ya atraviesan dificultades para concebir y recurren a tratamientos médicos, el tabaco representa un obstáculo adicional. Según investigaciones anteriores basadas en 21 estudios, el tabaquismo se asoció con una reducción significativa en los resultados de técnicas de reproducción médicamente asistida, como la fecundación in vitro (FIV).

Los datos indican que el tabaquismo puede reducir aproximadamente a la mitad las chances de lograr un nacimiento vivo o un embarazo mediante estos tratamientos. En términos estadísticos, registraron un índice de probabilidad de 0,54 para nacidos vivos y de 0,56 para embarazos logrados, lo que representa una caída de casi el 50% respecto a las no fumadoras.

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Frente a este panorama, la OMS recomienda que los profesionales de la salud informen a las personas y parejas que planeen un embarazo sobre los riesgos reproductivos del tabaco, y que ofrezcan apoyo basado en pruebas científicas para ayudarlos a dejar de fumar.

El organismo propone que todos los centros de salud brinden un breve consejo para dejar el tabaco a todo paciente fumador que acceda a cualquier servicio de salud. (EFE/ Effrey Arguedas)

El organismo también propone que todos los centros de salud brinden, de forma sistemática, un breve consejo para dejar el tabaco (de entre 30 segundos y 3 minutos por consulta) a todo paciente fumador que acceda a cualquier servicio de salud, según consta en sus directrices sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

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Entre las herramientas recomendadas por la OMS para dejar de fumar figuran líneas telefónicas de orientación, programas de mensajería móvil, aplicaciones digitales y tratamientos farmacológicos aprobados, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.

A nivel de políticas públicas, el organismo promueve medidas de control del tabaco en el marco del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), que incluye impuestos al tabaco, prohibiciones de publicidad y empaquetado estandarizado de los productos.

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