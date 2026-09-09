La AFA programó el Boca-Racing por los cuartos de la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez: los motivos

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Boca Juniors y Racing Club disputarán los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, mientras el Tribunal de Disciplina todavía debe resolver el reclamo presentado por Vélez Sarsfield contra la clasificación del equipo de la Ribera. El organismo incluyó el cruce en su calendario oficial sin ningún tipo de condicionamiento, lo que generó especulaciones sobre el rumbo que podría tomar la resolución del expediente.

El planteo de Vélez surgió a partir del partido de octavos de final disputado en Mendoza, en el que Boca incluyó en la planilla a seis futbolistas extranjeros, uno más de los cinco permitidos por el reglamento. Los jugadores en cuestión fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Montero, Lozano y Villa fueron titulares, Valencia y Palacios ingresaron en el complemento, mientras que Romero permaneció en el banco sin sumar minutos.

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El club de Liniers considera que no existe en el reglamento de la Copa Argentina una excepción que permita ampliar a seis el cupo de extranjeros, por lo que reclama que se aplique el máximo general de cinco vigente en la Liga Profesional. Vélez pide que se sancione a Boca con la pérdida del partido y que se homologue un resultado de 3 a 0 a su favor, con base en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario, referidos a alineación indebida.

La programación de la AFA con el duelo por Copa Argentina entre Boca y Racing

Uno de los puntos que analiza el Tribunal de Disciplina es que Romero, el sexto extranjero incluido en la lista, no llegó a ingresar al campo de juego. Ese detalle aparece como el eje de la posible defensa de Boca, que podría sostener que se trató de un error administrativo sin incidencia deportiva.

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El Tribunal de Disciplina recibió formalmente la presentación de Vélez y este jueves 10 de septiembre le dará vista a Boca, que tendrá la posibilidad de presentar su descargo antes de que el organismo avance hacia una resolución. El dictamen final del expediente se conocería el jueves 17 de septiembre.

Fuentes de la AFA explicaron a ese medio que la publicación del calendario respondió a la necesidad de notificar formalmente a las instituciones involucradas sobre la fecha del cruce, y aclararon que, si el Tribunal modifica el resultado y le otorga la clasificación a Vélez, el rival de Racing en cuartos de final sería reemplazado de forma automática.

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El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al reclamo de Vélez y remarcó que el resultado se definió en el terreno de juego. “No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival”, declaró.

El dirigente también se refirió al próximo cruce de su equipo en el certamen. “En Copa Argentina ahora tenemos a Racing, que tiene buen equipo, un buen entrenador. Todos los partidos son complicados. Los partidos se ganan adentro de la cancha y Boca lo ganó merecidamente”, sostuvo Riquelme.

La Copa Argentina 2026 tiene definidos a sus ocho clasificados a cuartos de final: Deportivo Riestra, Banfield, Racing, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Platense, Boca y Estudiantes de La Plata. La instancia arrancó este miércoles 9 de septiembre con el cruce entre Riestra y Banfield en el estadio de Temperley. El cruce entre Racing y Boca se jugaría en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque la AFA todavía no confirmó ni el horario ni la sede de manera definitiva. La final del certamen está prevista para el miércoles 4 de noviembre, con horario y sede a confirmar.

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