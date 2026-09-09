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Murió la actriz, directora y docente Victoria Fraga a los 73 años

Desarrolló una carrera vinculada con las artes escénicas y la puesta en escena. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que permanecía afiliada desde 1974

Murió Victoria Fraga, actriz, directora y docente con una extensa trayectoria en el teatro
La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y colegas (Facebook)
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El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Victoria Fraga. La reconocida actriz, directora y docente falleció a los 73 años. A lo largo de su carrera dejó una huella en el teatro, el cine y la formación artística, además de un recuerdo entre quienes compartieron con ella distintos espacios profesionales. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de sus canales oficiales.

“Falleció la actriz, directora y docente Victoria Fraga, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada al teatro y al cine. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos”, informó la entidad en una publicación que luego también compartió en sus otras redes sociales.

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María Victoria José Fraga era su nombre completo. Nació el 7 de octubre de 1952 y se encontraba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1974. De ese modo, sostuvo durante más de cinco décadas su vínculo con el sindicato que representa a los trabajadores de la actividad artística.

Fraga construyó una trayectoria en el teatro y el cine, además de desempeñarse como docente y responsable de puestas en escena´(Facebook)
Fraga construyó una trayectoria en el teatro y el cine, además de desempeñarse como docente y responsable de puestas en escena´(Facebook)

A lo largo de su recorrido profesional, Fraga desarrolló su labor principalmente en el ámbito teatral. Comenzó su camino como actriz y, con el paso de los años, amplió su actividad hacia otras áreas vinculadas con la creación y la enseñanza. Además de actuar, trabajó como docente, dramaturga, adaptadora, directora y responsable de la puesta en escena de distintas obras.

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Su trayectoria también incluyó una participación en cine. Fraga integró el elenco de Darse cuenta, la recordada película dirigida por Alejandro Doria. El filme contó con las actuaciones de Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno, China Zorrilla y Darío Grandinetti, entre otras figuras destacadas. La producción formó parte de una etapa importante del cine argentino y reunió a un elenco de amplia experiencia.

En teatro, Fraga participó como actriz en La Madreselva, una obra de Guillermo Farisco que se presentó en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra. La dirección estuvo a cargo de Leonardo Gavriloff. En ese proyecto, la actriz formó parte de una propuesta que llevó la actividad teatral a un espacio dedicado a la preservación de la historia y el patrimonio de la ciudad.

El comunnicado de la entidad al conocerse el deceso de la actriz (X)
El comunnicado de la entidad al conocerse el deceso de la actriz (X)

Su trabajo también alcanzó la escritura, la adaptación y la dirección teatral. Fraga realizó la adaptación y la versión libre de El tren y la sopa de tomates. Además, estuvo a cargo de la dramaturgia, la dirección y la puesta en escena de la obra. El espectáculo tuvo como protagonistas a Romina Seguí e Hilario Quinteros, y realizó una temporada en Mar del Plata y en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto reflejó las distintas funciones que Fraga desarrolló dentro de una producción teatral. No solo participó como intérprete, sino que también intervino en la construcción del texto, en la adaptación del material y en las decisiones vinculadas con la dirección y la puesta en escena. Esa mirada amplia sobre el teatro formó parte de su recorrido profesional y de su vínculo con la actividad artística.

Fraga estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1974 y mantuvo durante décadas su vínculo con el sindicato (Facebook)
Fraga estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1974 y mantuvo durante décadas su vínculo con el sindicato (Facebook)

La publicación de la Asociación Argentina de Actores y Actrices recibió numerosos mensajes de cariño y duelo tras la confirmación de la noticia. Allí, seguidores y personas vinculadas con el ámbito artístico expresaron su pesar y recordaron a Fraga con palabras de afecto. “Mi pésame para su familia”, escribió una de las personas que comentó el posteo. “Un abrazo para sus seres queridos. Que descanses en paz”, expresó otra. También apareció el mensaje: “Vicki, vuela alto. Espero que encuentres la paz eterna y mis condolencias a sus familiares, colegas y amigos”. Entre las reacciones, una compañera la recordó como una “querida gran compañera” y agregó: “Que descanses en paz”.

Otros usuarios sumaron sus condolencias con mensajes breves, como “Mis condolencias” y “Cuánta tristeza”. También hubo quienes manifestaron su sorpresa ante la muerte de la actriz: “Todavía era muy joven, qué gran pena. Mi pésame para sus allegados”, escribió una persona en la publicación.

Con la confirmación de su fallecimiento, familiares, amistades y colegas despidieron a una artista que sostuvo durante décadas su vínculo con el teatro, el cine y la formación. Victoria Fraga murió a los 73 años, después de una trayectoria que incluyó la actuación, la docencia, la dramaturgia, la adaptación, la dirección y la puesta en escena.

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