Valentín Barco marcó su primer gol en Chelsea: el gesto de un compañero, la reconciliación con los hinchas y el mensaje de su esposa

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Valentín Barco cambió silbidos por aplausos en el Chelsea después de que este miércoles marcó su primer gol con esta camiseta en la victoria por 6-3 sobre Leeds United para clasificarse a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, un título que ganaron los Blues en cinco oportunidades y la última vez se remonta a 2015.

En el cuarto de hora final, el Colo aprovechó un despeje a medias del arquero Michael Zetterer, luego de un buscapié lanzado por Morgan Rogers, para finalizar el ataque con un potente zurdazo en el área con destino a la red. Ese tanto fue el 5-3 parcial del equipo de Londres y la producción individual del hombre de la selección argentina incluyó una asistencia involuntaria para el 6-3 final. Le pegó al arco desde la medialuna y su compañero Danny Welbeck modificó la trayectoria para ampliar la diferencia.

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De esta forma, el conjunto de Xabi Alonso, quien preservó a Emiliano Dibu Martínez para que ocupe un lugar en el banco, se recuperó al traspié reciente contra Arsenal, vigente campeón de la Premier League, por 1-2 en condición de visitante.

Y para Valentín Barco también significó un antes y después con la afición, ya que el futbolista de 22 años se había estrenado en el club en medio de un clima hostil: los hinchas lo silbaron y lo abuchearon. Ahora, tras su festejo por la anotación, inició la reconciliación porque se abrazó con los fans que estaban en la tribuna más cercana. Cabe recordar que el ex Boca Juniors quedó en el centro de la polémica durante la semifinal del Mundial 2026, ya que les gritó uno de los goles de Argentina a los jugadores de Inglaterra y, sobre el final, Jude Bellingham, lo golpeó en la cabeza.

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*El gesto de un compañero tras un error de Barco

La falta de paciencia con el mediocampista quedó retratada en un gesto de su compañero Maxence Lacroix hacia el público. A los 18 minutos del primer tiempo, Barco tenía la posesión de la pelota en campo propio, se resbaló y concedió un tiro de esquina. Rápidamente, Lacroix levantó los brazos en alto y comenzó a aplaudir con la intención de transmitir una señal para que los espectadores locales le brinden su respaldo al subcampeón del mundo.

La esposa del Colo, Yaz Jaureguy, acompañó la presentación de su pareja en el estadio londinense y reveló un detalle desconocido a partir del tanto convertido sobre el final del cotejo. “Hace un gol para Gemmi, le dije.... Estás demente”, escribió en redes sociales la modelo e influencer en relación a la hija que tienen en común. A continuación, subió otra historia a su cuenta personal de Instagram con la publicación de ESPN por el gol de Barco y la siguiente frase: “Y acá está”. Acompañó el mensaje con emoticones de caritas llorando.

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La esposa del Colo estuvo presente en Stamford Bridge para la presentación de los Blues

Fue el tercer partido de Valentín Barco con la camiseta del Chelsea y el segundo compromiso en el que completa los 90 minutos (ya lo había hecho en su estreno contra Luton Town por la segunda ronda de la Copa de la Liga). Se suma a los ocho minutos jugados ante Brighton por la fecha 2 de la Premier League.

El volante podría reaparecer este sábado, cuando su equipo juegue desde las 11:00 contra Hull City en Londres en un partido importante por el campeonato doméstico porque los Blues tienen 6 puntos y se medirán al que le sigue en la tabla (7 unidades). Los líderes son Manchester City y Arsenal, ambos con 9 en tres presentaciones.

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Una de las historias subidas por Yaz Jaureguy en redes sociales

El resumen de la victoria de Chelsea ante Leeds

La tabla de la Premier League