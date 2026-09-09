Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba refuerzo de USD 97 millones para 13 instituciones

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 97 millones a 13 instituciones públicas. (Cortesía: Asamblea Legislativa de El Salvador)

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La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este miércoles una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 97 millones destinados a reforzar las asignaciones de 13 instituciones públicas, con el objetivo de atender compromisos previstos para los últimos meses del ejercicio fiscal.

La modificación fue aprobada con 57 diputados durante la sesión plenaria número 125, según la información proporcionada por el órgano legislativo. El Ministerio de Hacienda indicó que los recursos proceden de una disponibilidad de emisión de títulos valores.

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El refuerzo contempla partidas para gastos de funcionamiento, compromisos institucionales, programas sociales, logística, seguridad, gestión ambiental y promoción turística. Por una parte, la mayor asignación corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá USD 37 millones para fortalecer los agromercados y cubrir necesidades logísticas.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibió la mayor asignación, con USD 37 millones para fortalecer los agromercados y cubrir necesidades logísticas. (Cortesía: Ministerio de Agricultura)

Mientras que, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia tendrá una incorporación de USD 31,189,835. Los fondos estarán dirigidos a la gestión del proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad y al cumplimiento de condiciones mínimas durante las detenciones.

La cartera de Gobernación y Desarrollo Territorial contará con USD 19 millones para acciones de fortalecimiento institucional y territorial vinculadas a la ejecución de políticas públicas.

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A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) recibirá USD 2.7 millones para atender compromisos relacionados con litigios internacionales y con el funcionamiento de la institución.

El Ministerio de Turismo dispondrá de USD 3,085,165 para financiar eventos internacionales y respaldar iniciativas del sector turístico. El Ministerio de Economía tendrá USD 1.5 millones para obligaciones institucionales, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte recibirá USD 1.3 millones con el mismo fin.

La reforma también prevé USD 1,225,000 para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esa partida estará destinada a gastos de funcionamiento vinculados con prevención de riesgos y educación ambiental.

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Gobernación y Desarrollo Territorial contará con USD 19 millones para acciones de fortalecimiento institucional y territorial ligadas a políticas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco entidades descentralizadas también tendrán refuerzos

Entre las instituciones descentralizadas incluidas figura la Dirección de Integración, que contará con USD 10 millones para el programa “Florecimiento Salvadoreño”. La asignación cubrirá servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá USD 1,189,835 para sostener el proyecto de emisión gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para quienes realizan el trámite por primera vez.

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) tendrá USD 1.5 millones para fortalecimiento institucional. La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos obtendrá USD 1.3 millones para asegurar la continuidad de sus operaciones en materia de gestión integral de desechos.

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Cinco entidades descentralizadas recibirán refuerzos, entre ellas la Dirección de Integración, el RNPN, Cifco, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos y Corsatur. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Por último, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) contará con un monto de USD 2 millones para ejecutar acciones de promoción del país como destino turístico y atraer visitantes e inversionistas.

La información oficial señala que la reforma aprobada distribuye USD 97 millones. Ese monto coincide con la suma de las ocho asignaciones destinadas a la FGR y a los ministerios de Agricultura y Ganadería; Seguridad Pública y Justicia; Gobernación y Desarrollo Territorial; Obras Públicas y de Transporte; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Turismo.