El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala prepara el reglamento del nuevo subsidio a las gasolinas

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala prepara el reglamento para aplicar el nuevo subsidio a las gasolinas aprobado por el Congreso. (DCA)

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala avanza en la elaboración del reglamento para aplicar el nuevo subsidio a las gasolinas, un mecanismo aprobado por el Congreso que contará con una asignación de hasta Q2.500 millones(USD 325 millones).

La norma deberá definir los controles sobre la cadena de comercialización y el uso de los recursos públicos.

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El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, confirmó que la cartera ya prepara las disposiciones para cumplir el plazo previsto por la ley. El MEM dispondrá de cinco días para emitir el reglamento desde la entrada en vigencia de la normativa, pero no precisó cuándo comenzará a operar el apoyo económico.

“Ya estamos trabajando en el tema y esperamos cumplir con lo que nos han mandado”, afirmó Barrios durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

La SAT revisará las facturas de las empresas importadoras

Uno de los ejes centrales del reglamento será la fiscalización del subsidio a los combustibles. Barrios explicó que el procedimiento incluirá la revisión de las facturas de egreso emitidas desde las instalaciones de las empresas importadoras.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) participará en esa etapa mediante la validación de la documentación que respalde la salida de diésel y gasolina hacia los puntos de venta.

El objetivo es establecer un control sobre los volúmenes que ingresan al circuito comercial antes de llegar a los consumidores.

El reglamento del subsidio incluirá registros para seguir el recorrido del combustible desde las importadoras hasta las estaciones de servicio. (DCA)

“Básicamente la fiscalización consiste en la verificación de todas las facturas de egreso de las instalaciones de las importadoras. Entonces ahí se hace un control, eso lo hace la SAT, porque verifica todas las facturas”, señaló el titular del MEM en la radio donde lo entrevistaron.

El esquema prevé una supervisión más amplia que la aplicada en mecanismos anteriores. Las autoridades buscarán contar con registros que permitan seguir el recorrido del combustible desde las importadoras hasta las estaciones de servicio.

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El control incluirá los inventarios de las gasolineras

El reglamento también contemplará la validación de los inventarios en las gasolineras. Según Barrios, este control permitirá contrastar las cantidades que salen de las instalaciones de importación con las existencias declaradas en las estaciones.

La medida apunta a verificar que el combustible sujeto al apoyo económico llegue a la venta minorista bajo las condiciones fijadas por la normativa. El Ministerio de Energía y Minas deberá definir los procedimientos, responsables y mecanismos de intercambio de información para esa supervisión.

El funcionario sostuvo que los valores máximos previstos para el diésel y la gasolina regular no obligarán a las estaciones a vender siempre a ese precio. Es decir, si la cotización internacional permite que el costo internalizado en Guatemala sea menor, el consumidor deberá pagar el valor inferior.

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Erwin Barrios confirmó que el reglamento definirá controles sobre la cadena de comercialización y el uso de los recursos públicos. (DCA)

La duración del programa dependerá de los precios internacionales

Barrios reconoció que todavía no es posible establecer con certeza si los Q2.500 millones(USD 325 millones) alcanzarán para sostener el mecanismo hasta el 31 de diciembre de 2026. La duración estará condicionada por las variaciones del mercado internacional y por la diferencia entre el costo de importación y los topes que se definan para el público.

El ministro indicó que la proyección oficial parte de un promedio de precios y estima que los recursos podrían cubrir el programa hasta finales de año. Aun así, advirtió que el cálculo puede modificarse si cambian las condiciones internacionales del petróleo y sus derivados.

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La entrada en vigencia de la ley activará el plazo de cinco días para que el MEM publique las reglas que definirán la fiscalización, la operación del subsidio y los controles sobre las importadoras y gasolineras.