El dato revelador sobre el principal acusado del crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu y su vínculo con el neonazismo

Este boceto judicial, realizado el 7 de septiembre de 2026, muestra a los activistas de extrema derecha Loik Le Priol (izq.), de 32 años, y Romain Bouvier (der.), de 35, sentados detrás de sus abogados en la jornada inaugural de su juicio ante el Tribunal de lo Penal de París por el asesinato, ocurrido en 2022, del jugador internacional de rugby argentino Federico Martín Aramburu tras una discusión nocturna que derivó en violencia. (Foto de Benoit PEYRUCQ / AFP)

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El código PIN de la tarjeta bancaria de Loïk Le Priol, el acusado por el asesinato del ex jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu, quedó en el centro del segundo día del juicio que se desarrolla en París. El número, compuesto por la secuencia “1488”, fue señalado por la parte civil como un posible símbolo de identificación con el neonazismo, algo que el ex militar negó de forma categórica ante el tribunal.

El episodio se produjo este martes 8 de septiembre, cuando el interrogatorio a Le Priol, hasta ese momento sereno, dio un giro abrupto. El abogado de la familia de la víctima, Yann Le Bras, exigió al acusado que revelara públicamente su código PIN. Ante la pregunta directa, el ex militar dijo no recordar los números con exactitud.

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Fue entonces cuando el letrado reveló que la clave contenía un doble ocho: “1488”. La secuencia numérica remite a un código de reconocimiento habitual entre sectores de la ultraderecha internacional, según explicó el abogado ante la sala.

En el simbolismo de estos grupos, el número 8 corresponde a la octava letra del alfabeto, la H. La repetición “88” se lee entonces como “HH”, abreviatura de “Heil Hitler”. Se trata de un código que suele aparecer en apodos, tatuajes, inscripciones y mensajes vinculados a la militancia neonazi.

Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas de ultraderecha, están siendo juzgados por el crimen de Federico Aramburu en París

El número 14, por su parte, remite a una frase atribuida al supremacista blanco estadounidense David Lane, conocida como “las catorce palabras” por la cantidad exacta de términos que componen la cita original en inglés: “We must secure the existence of our people and a future for white children” (“Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”).

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Confrontado con esa interpretación, Le Priol descartó cualquier significado ideológico en su clave numérica. “Se le puede hacer decir cualquier cosa a los números”, respondió, y agregó que el “88” también coincide con el doble de su talla de calzado.

La respuesta se dio en un contexto en el que la vinculación del acusado con círculos de ultraderecha ya había sido tema de debate en jornadas previas del proceso. Le Priol negó puntualmente haber pertenecido al Groupe union défense (GUD), una organización estudiantil de extrema derecha, y se limitó a describirse como “amigo de un amigo” de ese entorno.

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Le Bras cerró el intercambio con una pregunta que sonó a advertencia: quiso saber si el acusado podía garantizar que esos dos números no volverían a aparecer en los debates posteriores del juicio. “Sí, creo que sí”, respondió Le Priol tras una breve vacilación. “Podremos verificarlo”, replicó el abogado antes de sentarse, en una frase que dejó abierta la posibilidad de que el símbolo vuelva a discutirse en próximas audiencias.

El juicio contra Le Priol por el homicidio de Aramburu, ocurrido en marzo de 2023 en la zona del barrio de Mabillon, continúa en curso en un tribunal de París.

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La TV en Francia difundió detalles del enfrentamiento antes del juicio

Federico Martín Aramburu, ex jugador de Los Pumas de 42 años, murió acribillado a balazos en la madrugada del 19 de marzo de 2022 sobre el bulevar Saint-Germain, en París. El ataque se produjo horas después de una pelea iniciada en la terraza del bar Le Mabillon, donde el argentino se encontraba junto a su amigo y socio Shaun Hegarty, sin vínculo previo con sus agresores.

La secuencia comenzó cuando Loïk Le Priol, activista de extrema derecha y ex militar, abofeteó a Hegarty tras una discusión menor. Minutos después, cuando el conflicto parecía saldado, Aramburu tiró de la capucha de Le Priol al retirarse del local, lo que derivó en una pelea callejera de menos de un minuto, contenida por el personal de seguridad. Según la reconstrucción judicial, mientras empleados del bar retenían a Le Priol y a su acompañante Romain Bouvier, el primero exhibió un brazalete policial y un arma, y pronunció la frase “voy a matarlo”.

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Shaun Hegarty, socio y compañero de aquella noche fatal, reconstruyó la persecución armada que terminó con la vida del ex rugbier en las calles de París

Aramburu y Hegarty se dirigieron entonces a su hotel para curarse las heridas, pero fueron interceptados poco después por una camioneta Jeep conducida por Lyson Rochemir, ex pareja de Le Priol. Bouvier disparó primero cuatro veces contra Aramburu; Le Priol completó el ataque con seis disparos más, dos de ellos mortales. La secuencia completa duró 45 segundos, según estableció la investigación.

El juicio se desarrolla desde el 7 de septiembre ante la Corte de Asís de París y se extenderá hasta el 25 de septiembre. Son cuatro los acusados: Le Priol enfrenta el cargo de asesinato y admitió haber disparado, aunque alegó legítima defensa; Bouvier está acusado de tentativa de asesinato y niega intención homicida; Rochemir responde por complicidad en tentativa de asesinato; y Anthony Sorrentino está señalado por colaborar con la fuga de los agresores.

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Federico Martín Aramburu, ex jugador de Los Pumas asesinado en París en 2023 (AP Photo/Mark Baker, File)

Le Priol y Bouvier, ambos ex integrantes del disuelto Groupe Union Défense (GUD), ya habían sido condenados en 2015 por otro ataque violento. Durante el proceso surgieron además indicios de vínculos con la ultraderecha, entre ellos hallazgos de material neonazi en los domicilios de los acusados y un código PIN bancario de Le Priol asociado a simbología del extremismo racial.