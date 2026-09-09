La UBA probó un componente de la cúrcuma en ratones y encontró cambios en su memoria: qué observaron

La investigación de la UBA buscó mejorar la absorción de la curcumina con nanomicelas para favorecer su llegada a la circulación sistémica

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Una formulación nanotecnológica de curcumina mostró cambios en pruebas de memoria realizadas con ratones en un laboratorio de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El equipo busca determinar si el principal componente activo de la cúrcuma puede modificar determinados procesos de memoria y, en caso de que así sea, cuáles son los mecanismos que intervienen.

Mariano Boccia, director del Laboratorio de Neurofarmacología de los Procesos de Memoria de la UBA, explicó los ensayos en una entrevista con Infobae al Mediodía. La investigación se realiza junto al laboratorio de Diego Chiappetta, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

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El punto de partida del trabajo está en una característica de la curcumina: su absorción en el organismo es limitada. Para intentar mejorarla, los investigadores desarrollaron una formulación basada en nanomicelas, estructuras que permiten vehiculizar el principio activo y favorecer su absorción.

“Una mejor vehiculización del activo de la cúrcuma, que sería la curcumina, que es el principal ingrediente de esa especie tan reconocida”, explicó Boccia. Según detalló, la formulación utiliza distintos excipientes para lograr que la curcumina “se absorba mejor y que alcance la circulación sistémica en las condiciones y en las cantidades que nosotros queremos”.

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Mariano Boccia explicó que el estudio se realiza junto al laboratorio de Diego Chiappetta en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA (Infobae en Vivo)

A partir de las propiedades antioxidantes y neurotróficas que ya se conocen de la curcumina, el equipo planteó estudiar qué ocurría al administrarla después de un proceso de aprendizaje.

Cómo midieron la memoria en los ratones

Para evaluar los efectos de la formulación, los investigadores recurren a pruebas conductuales. Boccia explicó que la memoria no se observa directamente, sino que se infiere a partir de las respuestas del animal: “La memoria es un constructo psicológico, la memoria se infiere a partir de la conducta”.

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Uno de los procedimientos utilizados es la respuesta de evitación inhibitoria. El ratón es colocado sobre una plataforma iluminada y elevada, conectada con un compartimiento oscuro al que tiende a ingresar rápidamente.

“Cuando uno lo pone ahí, el ratón ingresa inmediatamente al compartimiento oscuro, pero estamos hablando de diez segundos”, explicó.

Cuando entra, recibe un estímulo leve en las patas y luego vuelve a su caja durante 48 horas. Dos días después, los investigadores vuelven a colocarlo sobre la plataforma y miden cuánto demora en ingresar nuevamente al compartimiento oscuro.

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“Si un ratón entra muy rápido, digo que no se acuerda, no tiene memoria. Si un ratón tarda en entrar o no entra, digo que ese ratón tiene mucha memoria”, señaló Boccia.

Los ratones tratados con curcumina en nanomicelas mostraron en la prueba de evitación inhibitoria una demora mayor que el grupo control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores comparan grupos tratados con el vehículo de la formulación y grupos que reciben curcumina con nanomicelas. Según relató el científico, los resultados mostraron una diferencia entre ambos grupos.

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“Este entra en 100, 150 segundos, el grupo promedio, una mediana, y estos están 300, 350 segundos. Estamos hablando de un 200% de incremento. Es un montón”, describió.

El laboratorio también utiliza una prueba de reconocimiento de objetos. En ese experimento, los ratones exploran dos objetos iguales y, al día siguiente, vuelven a una arena donde encuentran uno conocido y otro nuevo. El mayor tiempo dedicado al objeto desconocido permite inferir que el animal recuerda haber visto previamente el otro.

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“Van a explorar más tiempo el objeto desconocido. Yo, a partir de ese cambio en la conducta, de ese cambio en el tiempo de exploración, infiero que ese ratón se acuerda que exploró el objeto 24 horas antes y por eso explora el otro”, explicó.

Qué significan los resultados

Los cambios observados en las pruebas de conducta constituyen resultados obtenidos en modelos animales. Boccia fue enfático al marcar que todavía no permiten establecer un efecto similar en personas.

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La investigación sobre curcumina, nanotecnología y memoria sigue en etapa experimental y aún requiere estudios sobre mecanismos neurobiológicos y seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi experiencia con los experimentos que hemos realizado en el laboratorio dice que sí. Ahora, que lo que yo he hecho en actividades experimentales con ratones de laboratorio, ¿eso se pueda extrapolar a un ser humano? Estamos a años luz”.

Por eso, el objetivo actual del trabajo no es presentar la curcumina como un tratamiento para problemas de memoria, sino comprender qué efectos produce y cuáles son los mecanismos involucrados.

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“El objetivo nuestro es primero entender si la curcumina afecta a los procesos de memoria, luego cómo los afecta”, explicó Boccia.

Esa investigación incluye el análisis de los mecanismos neurobiológicos que podrían explicar los cambios observados y la búsqueda de posibles neurotransmisores o neuropéptidos involucrados. “La curcumina no tiene un ligando endógeno. No hay un receptor que reconozca la curcumina y que produzca algo”, señaló.

Antes de avanzar hacia una eventual aplicación en humanos, todavía quedan distintas etapas de investigación. Boccia mencionó, entre otras, la necesidad de realizar estudios teratogénicos y carcinogénicos.

La comparación entre modelos animales y humanos también requiere cautela. Boccia explicó que existen mecanismos neurobiológicos compartidos entre distintas especies, aunque eso no significa que la memoria funcione exactamente de la misma manera.

Boccia advirtió que los resultados con curcumina y memoria en ratones no permiten extrapolar un efecto similar en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay un montón de mecanismos compartidos a lo largo de la evolución”, sostuvo. Y agregó: “¿Es igual la memoria de un humano a la de un invertebrado? La respuesta es: no lo sé, aún. Pero los mecanismos están conservados”.

En ese marco, también remarcó que la memoria no está localizada en una única célula, sino que se construye a partir de redes neuronales: “La memoria está construida en una red neuronal, es un conjunto de redes neuronales”.

Una investigación que todavía está en etapa experimental

El trabajo de la UBA se encuentra, por ahora, concentrado en los ensayos con animales y en la identificación de los mecanismos que podrían explicar los cambios observados después de administrar la nanoformulación de curcumina.

Boccia resumió el objetivo de la investigación sin anticipar conclusiones que todavía no están demostradas: primero determinar si la curcumina modifica procesos de memoria y después entender cómo lo hace.

Ese recorrido todavía no permite hablar de un tratamiento para seres humanos. Los resultados en ratones aportan una base experimental para continuar estudiando la relación entre la curcumina, su absorción mediante nanotecnología y determinados procesos de memoria, pero el salto desde esos ensayos hacia una aplicación clínica requiere nuevas investigaciones.

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