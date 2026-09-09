Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

Thiago Silva habló sobre la reestructuración de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El defensor de Fluminense, Thiago Silva, cuestionó la reestructuración profunda que Carlo Ancelotti prevé para la selección de Brasil en el comienzo del ciclo rumbo al Mundial de 2030. El futbolista afirmó que la edad no debe ser el criterio central para excluir a jugadores que conservan un buen nivel y pidió que el recambio se realice de manera gradual.

Las declaraciones llegaron después del triunfo de Fluminense por 2 a 0 ante Platense, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En diálogo con Rádio Tupi, el zaguero se refirió a los planes del entrenador italiano para modificar la nómina brasileña tras la eliminación en el último Mundial.

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“¿Quieren que mienta o que diga la verdad? No se puede descartar a alguien de 31, 32 o 33 años. Yo casi fui al Mundial a los 41”, sostuvo Thiago Silva en declaraciones replicadas por GE. El defensor añadió que la evaluación debe contemplar el presente deportivo de cada jugador: “No se puede descartar a alguien que está en un buen momento”.

El exjugador del Milan, París Saint-Germain y Chelsea consideró que la renovación de la plantilla debe producirse sin una ruptura total con el grupo anterior. “En la selección brasileña, las cosas tienen que ir despacio. No se puede sacar a todo el mundo y meter a alguien nuevo. Tiene que ser paso a paso”, planteó.

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El entrenador hizo un repaso tras quedar eliminado del Mundial con Brasil (Reuters)

El futbolista, que suma 113 partidos y siete goles con Brasil, señaló que el proceso de adaptación a la selección tiene exigencias distintas a las que enfrentan los jugadores en sus clubes. “Es muy difícil ser jugador de la selección brasileña, es muy diferente a un club”, expresó. También vinculó esa diferencia con la trayectoria de Ancelotti en el fútbol europeo. “Él viene del fútbol europeo, que es más fácil. Aquí no funciona así”, afirmó Thiago Silva, quien compartió una temporada con el técnico italiano en el Milan, luego de dejar Fluminense en 2008.

La convivencia entre ambos fue breve. El defensor llegó al club italiano tras su etapa inicial en el equipo de Río de Janeiro y trabajó bajo las órdenes de Ancelotti durante una campaña, antes de que el entrenador dejara el Milan para asumir en Chelsea.

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Thiago Silva sostuvo que la modificación de una lista de convocados no puede quedar desligada de las obligaciones competitivas de la selección. “Hay que cambiar y conseguir resultados. Y si es posible, jugar bien”, señaló al explicar su posición sobre el inicio del nuevo ciclo. El zaguero no ocultó su desacuerdo con el alcance de las modificaciones previstas. “No me gusta este tipo de cambios. No estoy de acuerdo, pero él es el que manda”, concluyó.

La discusión se produjo luego de que Ancelotti declarara que la derrota por 2 a 1 ante Noruega, en los octavos de final del Mundial, representó el cierre de una etapa para una generación de futbolistas brasileños. Bajo esa mirada, jugadores como Neymar, Danilo, Alex Sandro y Casemiro, todos mayores de 30 años, tendrían menos posibilidades de integrar futuras convocatorias.

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Thiago Silva formó parte de la selección brasileña durante una etapa prolongada, aunque no logró conquistar la Copa del Mundo. Disputó cuatro ediciones del torneo y obtuvo la Copa Confederaciones de 2013 y la Copa América de 2019.

Brasil tiene previstos dos encuentros ante Australia para iniciar la etapa posterior al Mundial. Los partidos se jugarán los días 25 y 29 de este mes, ambos a las 7 de la mañana, hora de Brasilia.