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Cachete Sierra respondió con enojo a las declaraciones de su ex, Fio Giménez: “Es culpa de ustedes”

El actor se explayó en Puro Show sobre los rumores de romance con la influencer Mar Cosca tras el testimonio de la bailarina

El actor respondió al aire a las declaraciones de Fio Giménez y aseguró que no está saliendo con la influencer (Video: Puro Show-El Trece)
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Fio Giménez y Agustín “Cachete” Sierra confirmaron su separación semanas atrás, tras una relación que atravesó reconciliaciones y idas y vueltas públicas. Ahora, un nuevo rumor sacude el entorno: se habla de un vínculo entre el actor y Mar Cosca, una influencer que formaba parte del círculo cercano de la propia bailarina.

Giménez rompió el silencio sobre los rumores de romance entre su expareja y Cosca, una amiga en común. Consultada durante un móvil con Puro Show (eltrece), la bailarina no descartó la posibilidad de que la relación exista, aunque prefirió mantener una postura cauta frente a las versiones que circulan desde hace semanas.

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Los rumores tomaron fuerza después de que la panelista Pochi de Gossipeame contara en el ciclo conducido por Pampito y Mati Vázquez que habían visto juntos a Cachete Sierra y Mar Cosca durante un viaje a Las Leñas. La versión no era nueva: ya durante el Mundial 2026 habían surgido sospechas sobre un posible vínculo entre el actor y la influencer, que hasta ese momento formaba parte del círculo cercano de la propia Giménez.

Ante esto, Cachete decidió responder al aire de Puro Show. El cronista del ciclo lo abordó apenas se cruzaron: “Habló Fio. ¿Escuchaste algo?”, le preguntó. “No, amigo, nada”, respondió Sierra, todavía sin conocer el contenido de las declaraciones de su expareja.

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Fio Giménez rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Agustín “Cachete” Sierra y Mar Cosca (Video: Puro Show, Eltrece)

El periodista avanzó con los detalles: “Está sorprendida por los rumores que te unen a Mar Cosca. Dice que eran amigos y que si eso llega a ser real, al menos espera un mensaje de cada uno”. La reacción de Cachete fue entre risas: “No, eso no es nada”.

Cuando el cronista insistió con que Fio y Mar “compartieron muchas cosas”, Sierra le atribuyó parte de la responsabilidad al propio programa por instalar el rumor: “Es todo tu culpa”, lanzó, entre bromas. El periodista se defendió: “No, ¿mi culpa? No”. Pero Cachete repitió: “Es todo tu culpa”, y agregó que las publicaciones compartidas en redes durante el Mundial habían sido la base de las sospechas: “Hemos compartido marcas y demás. Perdón, estoy llegando tarde, amigo. No tengo nada que decir al respecto”.

Consultado sobre si a Mar Cosca le molestaba quedar asociada a su vínculo con Fio, Cachete fue conciso: “Sí, obvio, y lo entiendo. Y estas cosas seguramente le llegan rumores y no le hacen bien. Pero bueno, es cosa que crean ustedes. La verdad, yo no tengo nada que decir. Cuando me preguntaste el otro día, te lo dije”.

Ante la repregunta directa sobre si “no pasa nada” con Mar, Cachete evitó una negación tajante y ensayó una respuesta ambigua: “Ojo... El otro día, sí”. Cuando el cronista le señaló que eso podía generarle ruido a Fio, el actor buscó despejar cualquier intriga sobre la naturaleza del vínculo: “Álvaro, nos conocemos hace tiempo, hemos compartido el mundial y ahora compartimos marca en la nieve, nada más”.

Los rumores sobre Cachete Sierra y Mar Cosca crecieron tras una versión difundida por Pochi de Gossipeame después de un viaje a Las Leñas
Los rumores sobre Cachete Sierra y Mar Cosca crecieron tras una versión difundida por Pochi de Gossipeame después de un viaje a Las Leñas

El periodista retomó entonces el eje de la separación entre Cachete y Fio, y mencionó que ella había dejado entrever que “no estaba todo bien al final” de la relación. Sierra ofreció su versión de los hechos: “Bueno, puerta para adentro nosotros hablamos todo lo que teníamos que hablar y terminamos de la mejor manera. Después entiendo que estas cosas, ni bien nos separamos, yo me fui al mundial, sale un rumor. Después ahora lo mismo y del otro lado seguramente le duela, le moleste o se lo crea”.

El cronista profundizó en el vínculo entre las dos mujeres, al recordar que Mar Cosca le había enviado un mensaje de acompañamiento a Fio cuando esta se separó de Cachete, y que también se había mostrado contenta cuando la pareja se reconcilió tiempo después. Frente a ese dato, Sierra reconoció el esfuerzo por cerrar los vínculos de la mejor manera posible: “Sí, obvio, que todos queremos tratar de terminar la relación de la mejor manera y con amor. Pero bueno, en ese sentido no tengo nada que decir y es culpa de ustedes, no es mía, lamentablemente. Y le pega a ella y lo entiendo. Si a mí me llegarían rumores, digo: ‘Uy, veinte días después que nos separamos ya está con alguien’. Pero bueno, son cosas que pasan, lamentablemente”.

Consultado sobre si tenía previsto comunicarse con Fio para aclarar la situación, Cachete evitó dar precisiones: “Ni idea. Eso me lo dejo para mí”, cerró, antes de despedirse del móvil.

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