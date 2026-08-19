Salud
Agregar Infobae enGoogle

Dormir siesta todos los días: qué dicen los expertos sobre sus beneficios y riesgos

Un descanso corto en la primera parte de la tarde puede resultar reparador, pero en algunos casos suele generar efectos no deseados. Qué tener en cuenta

Persona dormida en un sofá beige con una manta estampada y una almohada gris, junto a una estantería con libros y una ventana.
La siesta breve mejora la atención y la sensación de recuperación en la primera parte de la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dormir una siesta corta cada día puede ayudar a recuperar energía, aunque los expertos advierten que la duración y horario de ese descanso resultan decisivos para evitar interferencias con el sueño nocturno.

Qué beneficios puede aportar una siesta breve

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sueño suficiente y de buena calidad forma parte de los pilares básicos de la salud. En esa línea, una siesta breve puede funcionar como apoyo puntual para mejorar el estado de alerta, sobre todo después de una noche de descanso insuficiente.

PUBLICIDAD

Un artículo reciente de EatingWell reunió la opinión de especialistas en sueño que coinciden en que el descenso natural de la alerta durante las primeras horas de la tarde explica por qué muchas personas sienten somnolencia en ese tramo del día. Ese patrón también aparece descrito por organismos como la National Sleep Foundation, que señala que el nivel de energía no se mantiene estable a lo largo de toda la jornada.

Infografía sobre la siesta, con un hombre durmiendo en un sofá, relojes, cerebros, bombillas, lunas y gráficos con información.
El descenso natural de la alerta después del mediodía explica la somnolencia en muchas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sleep Foundation, institución de referencia en divulgación sobre salud del sueño, indica que las siestas de entre 10 y 20 minutos suelen asociarse con una mejora de la atención y una sensación de recuperación más rápida. Ese margen permite descansar sin avanzar hacia etapas más profundas del sueño, que suelen dificultar el despertar.

PUBLICIDAD

La Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos también subraya que dormir menos de lo necesario puede afectar la concentración, estado de ánimo y rendimiento diario. En ese marco, una siesta breve puede ofrecer alivio en personas con cansancio ocasional, aunque no reemplaza el descanso nocturno regular.

Un hombre de mediana edad duerme en un sofá gris, cubierto con una manta. La luz del sol entra por una ventana, iluminando la habitación. Hay una planta y una lámpara.
Dormir entre 10 y 20 minutos ayuda a evitar entrar en fases profundas del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo una siesta puede traer problemas

Los especialistas citados por EatingWell remarcan que no cualquier siesta produce el mismo efecto. Cuando el descanso se extiende demasiado, aumenta la probabilidad de despertar con inercia del sueño, un estado transitorio de aturdimiento que puede incluir lentitud, desorientación y menor claridad mental.

La American Academy of Sleep Medicine (AASM) sostiene que la somnolencia diurna persistente o la necesidad cotidiana de dormir durante el día pueden ser una señal de sueño insuficiente o de un trastorno del sueño que merece evaluación clínica. Por esa razón, una siesta diaria no siempre debe interpretarse como un hábito inocuo.

Mujer joven duerme profundamente en un sofá gris con cojines, cubierta por una manta tejida marrón, frente a una ventana grande con vista a un valle montañoso y un río.
Las pausas largas aumentan la probabilidad de inercia del sueño al despertar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto sensible es el horario. La Sleep Foundation y la AASM coinciden en que dormir tarde durante la tarde puede reducir la presión natural de sueño que el cuerpo acumula hacia la noche. Si eso ocurre, el inicio del sueño nocturno puede demorarse y el descanso puede fragmentarse.

También se recogen que las siestas largas, o aquellas que cambian de horario cada día, pueden alterar la regularidad del reloj biológico. La OMS y otras entidades sanitarias insisten en que los hábitos consistentes favorecen una mejor higiene del sueño, con horarios estables para acostarse y levantarse.

Hombre mayor calvo duerme en un sillón azul claro con las manos entrelazadas. Se ve una estantería con libros y fotos, y una lámpara encendida al lado.
Dormir tarde durante la tarde puede retrasar el inicio del descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan las instituciones de salud del sueño

Las guías difundidas por la Sleep Foundation sugieren que la mejor estrategia para la mayoría de los adultos consiste en optar por una siesta corta antes de las 14 o 15 horas. Esa recomendación busca aprovechar el momento de menor alerta sin comprometer el descanso nocturno.

La CDC aconseja revisar primero la cantidad total de horas de sueño. En adultos, la referencia más extendida en la comunidad médica apunta a 7 horas o más por noche de forma regular para sostener la salud general. Si el cansancio se repite, la prioridad no debería ser sumar siestas extensas, sino mejorar el sueño principal.

La AASM añade que conviene consultar con un profesional si una persona necesita dormir durante el día para funcionar, si ronca de forma habitual, se despierta sin sensación de descanso o presenta episodios frecuentes de somnolencia. Esos cuadros pueden vincularse con problemas como apnea del sueño, insomnio u otras alteraciones que requieren diagnóstico.

Mujer sentada en un escritorio de oficina con la cabeza apoyada en su mano, mostrando signos de cansancio. Sobre la mesa hay una laptop, documentos y una taza de café.
La necesidad diaria de dormir durante el día puede indicar un problema de sueño subyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo integrar la siesta sin afectar la noche

Para quienes eligen dormir unos minutos durante la tarde, la recomendación más repetida por expertos e instituciones consiste en crear condiciones simples:

  • Un ambiente silencioso
  • Poca luz
  • Temperatura confortable
  • Una alarma que limite el descanso

El objetivo no es compensar por completo una mala noche, sino obtener una recuperación breve y controlada.

Una mujer duerme en un sofá gris con dos almohadas. Un libro abierto está en el sofá. En la mesa de madera hay dos tazas de café y un libro cerrado. Ventana con persianas.
La regularidad de horarios favorece el reloj biológico y la higiene del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia reunida por EatingWell y por entidades como la Sleep Foundation apunta en la misma dirección: una siesta corta puede formar parte de una rutina saludable en ciertos casos, siempre que no desplace la necesidad de dormir bien por la noche ni oculte un problema persistente de fatiga.

Si el descanso diurno mejora el bienestar y no altera el sueño nocturno, los especialistas consideran que puede ser una herramienta útil. Si produce aturdimiento, insomnio o dependencia diaria para sostener actividades básicas, las instituciones médicas recomiendan buscar evaluación profesional.

Temas Relacionados

SueñoCalidad del sueñoTrastornos del sueñoApnea del sueñoNewsroom BUESiestaDormirDescanso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganglios inflamados: por qué ocurren y cuándo son una señal de alarma

Estas pequeñas estructuras forman parte de la red de defensa del organismo y su comportamiento puede revelar mucho sobre el estado interno del cuerpo. Qué función cumplen y en qué casos los médicos recomiendan una evaluación

Ganglios inflamados: por qué ocurren y cuándo son una señal de alarma

Cuáles son los síntomas de la infección urinaria y por qué afecta más a las mujeres

En Infobae a las Nueve, el cardiólogo Daniel López Rosetti detalló las diferencias anatómicas y los principales signos físicos. Las recomendaciones de prevención

Cuáles son los síntomas de la infección urinaria y por qué afecta más a las mujeres

Efecto placebo: qué es y por qué puede generar alivio sin un tratamiento activo

Cleveland Clinic explica cómo las expectativas pueden modificar la percepción de ciertos síntomas e incluso activar respuestas del organismo. También advierte sobre los límites de este fenómeno y su papel en los ensayos clínicos

Efecto placebo: qué es y por qué puede generar alivio sin un tratamiento activo

Por qué la nariz se tapa al dormir y cómo combatir la congestión nocturna

La obstrucción nasal durante la noche puede aparecer sin molestias previas y suele relacionarse con alergias, reflujo o la posición al recostarse. Especialistas explican qué factores la favorecen y qué soluciones recomiendan las principales guías médicas

Por qué la nariz se tapa al dormir y cómo combatir la congestión nocturna

10 ejercicios aeróbicos que mejoran la salud física y potencian la función cardiovascular

Además de los ya conocidos efectos en el bienestar general, la ciencia halló que este tipo de entrenamiento rítmico repercute en la condición cognitiva

10 ejercicios aeróbicos que mejoran la salud física y potencian la función cardiovascular

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El gesto viral de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético Madrid en medio de las tensiones por su salida

De alcanzapelotas viral a empresario: la millonaria venta de la marca que fundó el joven pateado por Hazard

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

TELESHOW

“La flor de mi vida”: qué dice la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar

“La flor de mi vida”: qué dice la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala recibe seis buques de etanol para iniciar la mezcla E10 en agosto de 2026

Guatemala recibe seis buques de etanol para iniciar la mezcla E10 en agosto de 2026

Falta de lluvias en el oriente de El Salvador compromete la siembra postrera y la seguridad alimentaria

Los Superchivos de Xelajú sepultan al Diriangén de Nicaragua 2-0 y se mantienen con vida en la Copa Centroamericana

El colectivo Voces Guatemaltecas en el Exilio exige que el Estado convierta el reconocimiento del destierro en un plan de retorno

Las brechas educativas entre zonas rurales y urbanas de Costa Rica se ampliaron tras la pandemia, según estudio