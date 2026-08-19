De alcanzapelotas viral a empresario: la millonaria venta de la marca que fundó el joven pateado por Hazard

El exalcanzapelotas que se volvió viral por el choque con Eden Hazard impulsa Au Vodka y negocia su traspaso a Sazerac Company por 580 millones de euros (Instagram: @charliem0rgan)

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En enero de 2013, el nombre de Charlie Morgan recorrió todos los medios deportivos de Inglaterra. Tenía apenas 13 años y cumplía funciones de alcanzapelotas en el partido de Copa de la Liga entre el Swansea City y el Chelsea, cuando protagonizó el momento que lo volvió célebre de la noche a la mañana, según recordó el medio Sky News.

Durante el encuentro, Morgan se negó a devolver el balón a Eden Hazard tras cruzar la línea de fondo. El adolescente se tumbó sobre el esférico para ganarle tiempo al marcador, que favorecía al Swansea. La reacción del delantero belga fue inmediata: le propinó una patada al alcanzapelotas, lo que le valió la expulsión directa del campo.

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El incidente tuvo consecuencias inmediatas dentro del campo. Sin el futbolista belga, el Chelsea no pudo remontar el resultado y el Swansea lo eliminó del certamen local. Fuera del terreno de juego, el joven pasó en cuestión de horas de ser un desconocido a convertirse en una figura de alcance nacional.

Las cámaras de televisión lo mostraron al mundo y su nombre circuló en todos los titulares deportivos del país durante días. El propio club galés salió a defenderlo públicamente ante las cámaras, y la Federación Inglesa de Fútbol abrió una investigación disciplinaria contra Hazard por la agresión. El belga recibió una sanción de tres partidos.

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De alcanzapelotas a emprendedor: el nacimiento de Au Vodka

Charlie Morgan, famoso a los 13 años por el incidente con Eden Hazard en la Copa de la Liga (Captura de video)

Lejos de quedarse en ese instante de fama pasajera, Morgan canalizó la notoriedad acumulada hacia un proyecto empresarial. En 2015, dos años después del incidente con el futbolista, fundó junto a su amigo Jackson Quinn la marca Au Vodka, una línea de bebidas espirituosas premium orientada a un segmento de mercado aspiracional.

La compañía creció de forma sostenida hasta alcanzar una valuación estimada de 200 millones de euros (USD 233,30 millones). Con sede en el Reino Unido, la compañía se posicionó como una de las marcas de bebidas con alcohol de mayor crecimiento en el mercado europeo, con una identidad visual basada en envases dorados y una estrategia de distribución orientada a consumidores jóvenes con alto poder adquisitivo.

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Tras la agresión la Federación Inglesa de Fútbol abrió una investigación disciplinaria contra Hazard por la agresión (Reuters)

El joven impulsó el proyecto cuando todavía era veinteañero, siguiendo los pasos de su padre, un empresario de renombre vinculado al entorno del fútbol inglés. En poco más de una década, la marca pasó de ser una startup desconocida a una firma con presencia consolidada en el mercado. El crecimiento se apoyó en una fuerte presencia en redes sociales y en colaboraciones con figuras del entretenimiento y el deporte en el Reino Unido.

Una venta histórica: 580 millones de euros en juego

Según informó Sky News, Morgan y Quinn están próximos a cerrar un acuerdo para vender Au Vodka a Sazerac Company, el grupo estadounidense del sector de bebidas espirituosas. La operación se valuaría en 580 millones de euros (USD 676,45 millones), cifra que representa casi el triple de la valuación previa de la empresa.

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El protagonista del recordado incidente que terminó con la expulsión de Eden Hazard pasó de la fama instantánea a levantar una compañía valorada en 200 millones (Instagram: @charliem0rgan)

De acuerdo con lo reportado, el cierre del trato es inminente. La transacción marcaría un hito tanto para los fundadores, como para el sector de bebidas premium en el Reino Unido, donde operaciones de esta envergadura entre marcas locales y grupos internacionales de primer nivel son poco frecuentes.

Sazerac es una corporación con presencia en más de 100 países y propietaria de marcas como Buffalo Trace y Fireball. El medio de noticias señaló que la compañía busca con esta adquisición fortalecer su posición en el segmento de vodkas de lujo dentro del mercado europeo. De concretarse, la operación elevaría a Morgan a la categoría de uno de los empresarios más jóvenes en cerrar una venta de esta magnitud en el sector de bebidas del país británico.

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