Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

La actriz y el cantante le habrían puesto fin a su relación luego de un viaje que hizo él con amigos (Video: LAM-América TV)

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Fito Páez y Sofía Gala Castiglione habrían puesto fin a su relación después de aproximadamente siete meses de romance. La noticia trascendió en medio del momento profesional más intenso de la actriz, en pleno furor por su interpretación de Moria Casán en la biopic de su madre, y mientras el músico mantiene la agenda que siempre lo caracterizó: viajes, colegas y una vida social que, según las versiones que circularon, no habría resultado sencilla de sobrellevar para ella.

La versión la instaló Karina Iavícoli en LAM (América TV), el programa conducido por Ángel De Brito. La panelista fue directa desde el arranque: “Sofía Gala se separó de Fito Páez”, dijo al aire en la emisión del martes 18 de agosto, y detalló los motivos principales que habrían derivado en la ruptura.

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En primer lugar, alegó la dificultad para compatibilizar las agendas: “Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios”. En segundo, el entorno del músico y su forma de relacionarse que habría causado malestar en la actriz: “Me dijeron que, como es un tipo atractivo con todo lo que representa, que estuvo haciendo un viaje, que siempre está con amigas, colegas, a partir de ese momento están distanciados porque no le habría gustado mucho”.

En abril la pareja estuvo en el homenaje que se hizo en honor a Moria Casán (RS Fotos)

La panelista también había sintetizado esa segunda cuestión en términos más directos: “Él es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él y tendría muchas amigas”. El hecho puntual que habría acelerado el distanciamiento fue un viaje de Páez a Bariloche en compañía de Juliana Gattas y Dolores Fonzi entre otras mujeres “A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”.

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La misma conclusión había alcanzado Alejandro Castelo, conductor del programa de streaming Ya fue todo (Jotax), aunque por un camino diferente. El periodista reparó en una serie de ausencias del músico en momentos que habrían requerido su presencia, pero guardó silencio hasta poder confirmarlo: “No le dije a nadie. Empecé a mirar, pregunté, hasta que finalmente pude dar con la respuesta de que este momento no están juntos”.

Fito no estuvo en el estreno de la serie sobre Moria Casán protagonizada por Sofía, ni en el festejo posterior por el final de la producción, ni en el cumpleaños de 80 de la diva. Cada ausencia sumó a las sospechas de Castelo hasta que sus consultas le dieron una respuesta concreta: “Pude rascar y rascar y me dijeron: ‘No están más juntos’”.

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El cantante estuvo ausente en la presenteción de la serie de Moria y encendió las alertas (Video: Ya fue todo- Jotax)

El periodista fue enfático al repetir la información y al mismo tiempo cuidadoso con sus límites: “No hay ningún escándalo ni nada. Simplemente, en este momento no están juntos. Seguramente la amistad debe seguir. No sabemos qué pasó, no tengo idea. No me compete tampoco a mí, es un tema de ellos, pero hoy por hoy no están en pareja”.

Vale señalar que Fito tiene presencia en la serie de Moria, en lo que representa un guiño a esta relación que parece haber llegado a su fin: un actor lo personifica en una entrevista filmada en el recordado ciclo A la cama con Moria, donde Sofía Gala interpreta el rol de su madre.

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El final contrasta con lo que la relación mostró en su momento de mayor visibilidad pública. A principios de este año, una serie de mensajes en redes sociales y apariciones juntos en eventos instalaron la versión del romance entre el músico de 63 años y la actriz de 39. El vínculo tuvo su expresión más concreta en mayo pasado, cuando Fito presentó Shine, su nuevo álbum de estudio, y le dedicó la obra a Sofía, presente en el lanzamiento. La actriz además protagonizó el videoclip de “Las fuerzas armadas del amor”, uno de los cortes del disco. Ahora, habrá que esperar que alguno de los involucrados se manifieste al respecto. Por ahora, solo hay silencio acerca del supuesto final de la pareja.