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Efecto placebo: qué es y por qué puede generar alivio sin un tratamiento activo

Cleveland Clinic explica cómo las expectativas pueden modificar la percepción de ciertos síntomas e incluso activar respuestas del organismo. También advierte sobre los límites de este fenómeno y su papel en los ensayos clínicos

Perfil lateral de una cabeza humana con una sección transversal del cerebro iluminado. Cápsulas transparentes, píldoras de colores y un frasco con gotero al fondo.
El efecto placebo puede generar alivio sin un tratamiento activo cuando existe una expectativa favorable sobre la terapia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La expectativa de que un tratamiento funcione puede influir en la percepción del dolor, el descanso o el alivio de ciertos síntomas. Ese fenómeno, conocido como efecto placebo, ocupa desde hace años un lugar en la investigación médica y en el análisis del vínculo entre mente y cuerpo.

La Cleveland Clinic explicó que una intervención sin acción farmacológica directa puede generar mejorías percibidas cuando la persona cree que recibirá un beneficio.

Para Teresa Myers, especialista en medicina familiar de Cleveland Clinic, el fenómeno muestra hasta qué punto la disposición del paciente puede incidir en la experiencia del tratamiento. La especialista señaló que “no hacen nada, fisiológicamente hablando”, aunque en algunos casos esa respuesta subjetiva alcanza para producir una sensación de alivio.

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El uso de la sustancia inerte resulta habitual en los ensayos clínicos. En esos estudios, un grupo recibe el tratamiento en evaluación y otro accede a una sustancia o procedimiento inactivo, como una pastilla de azúcar o una inyección salina.

Infografía con seis paneles que explican el efecto placebo. Muestra un cerebro, una cápsula, personas, botellas de medicinas, escalas y símbolos de advertencia.
La Cleveland Clinic explicó que una intervención sin acción farmacológica directa puede producir mejorías percibidas en ciertos síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, los investigadores comparan la evolución de ambos grupos para determinar si el fármaco analizado ofrece una ventaja real. Según detalló la Cleveland Clinic, un tratamiento solo se considera eficaz si supera de manera significativa la respuesta observada en el grupo placebo.

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Ese punto explica el interés médico. En muchas pruebas, ambos grupos mejoran. Tomar una pastilla, recibir una indicación profesional o sumarse a una rutina puede generar una respuesta subjetiva favorable.

Cómo actúa el efecto placebo

El artículo de la Cleveland Clinic menciona un caso frecuente: alguien que suele sentirse mejor tras tomar acetaminofén puede comenzar a registrar alivio en menos tiempo por la asociación repetida entre ese acto y la desaparición del malestar. Myers definió ese mecanismo como “una profecía autocumplida”. A su juicio, el ritual mismo de medicarse puede adquirir un valor reparador dentro de la percepción del paciente.

Cerebro humano translúcido con líneas de energía roja y naranja en su interior, rodeado de una red de neuronas y puntos de luz.
La Cleveland Clinic indicó que la convicción del paciente puede activar procesos biológicos como la liberación de endorfinas y la reducción del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese circuito también puede involucrar respuestas biológicas. Si una persona toma una sustancia inerte con la convicción de que la ayudará a relajarse o dormir, el cerebro puede modificar ciertos procesos vinculados al estrés. Entre ellos, la reducción en la producción de hormonas asociadas a la tensión y la liberación de endorfinas, compuestos ligados al bienestar. La creencia, en ese marco, puede traducirse en efectos mensurables sobre la experiencia física, aunque el producto administrado carezca de un principio activo.

Qué es el efecto nocebo

La misma lógica admite su contracara. La Cleveland Clinic recordó que existe el llamado efecto nocebo, que aparece cuando las expectativas negativas se imponen antes de una intervención médica.

En esas circunstancias, el temor a sufrir consecuencias adversas o la desconfianza frente al tratamiento puede empeorar la percepción del resultado. Myers resumió esa idea con otra frase citada por el centro de salud: “El cerebro es una herramienta poderosa. Lo que piensas, lo traes a la realidad, sea bueno, malo o indiferente”.

Ilustración de una persona con expresión de malestar sosteniendo una pastilla blanca; a su lado, la misma persona con expresión de alivio. Incluye un vaso de agua y más pastillas.
El efecto nocebo aparece cuando las expectativas negativas frente a una intervención médica empeoran la percepción del resultado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el terreno de la investigación científica, los placebos no representan un riesgo en sí mismos, ya que están diseñados para no causar daño. El principal costo para quien participa en un ensayo se relaciona con la posibilidad de no recibir una terapia experimental que podría mostrar eficacia. Aun así, el uso de estos controles se considera esencial para medir con precisión el valor de nuevos medicamentos, procedimientos y estrategias clínicas.

Los riesgos fuera de los ensayos clínicos

Fuera de ese ámbito, el fenómeno también ayuda a explicar la popularidad de productos de venta libre sin respaldo sólido, como suplementos, aceites, tinturas o remedios herbales. Algunas personas reportan mejoras tras consumirlos y comparten esas experiencias con familiares, amistades o seguidores en redes sociales, lo que favorece la difusión de supuestas soluciones para ansiedad, fatiga, problemas digestivos o trastornos del sueño, aun cuando no exista evidencia científica suficiente que pruebe su eficacia.

Una científica de pelo rizado y gafas de seguridad, con bata blanca y guantes azules, transfiere un líquido azul con un gotero en un laboratorio.
Fuera de los ensayos clínicos, el efecto placebo ayuda a explicar la difusión de suplementos y remedios sin evidencia científica suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic advirtió que, a diferencia de los placebos usados en estudios, esos artículos no siempre cuentan con controles estrictos y pueden provocar efectos adversos, interferir con otros medicamentos, generar daños a largo plazo o implicar un gasto económico sostenido. Por ese motivo, Myers recomendó consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier producto de ese tipo.

La Cleveland Clinic señala que el efecto placebo no es una cura, pero muestra el peso de las expectativas en la percepción del tratamiento. En medicina, se usa para probar terapias nuevas y en la vida cotidiana advierte sobre promesas sin validación científica.

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