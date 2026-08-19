¿Qué tienen en común el análisis táctico de la Selección Argentina y tu próxima campaña de marketing?

La alianza de Google y AFA integra la inteligencia artificial en el análisis táctico de la Selección

Guardar

El autor es Sr. Marketing Director de Google Latinoamérica

En marzo, anunciamos la alianza entre Google Gemini y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un hito que me llena de orgullo. En Google, creemos que la tecnología debe servir para mejorar nuestras experiencias como fanáticos, para expresar nuestras emociones de diferentes y nuevas maneras; o como expertos, para ayudarnos a investigar, mejorar tácticas o analizar datos más eficientemente. Y no hay escenario más significativo que el fútbol, ni marca que encarne mejor la excelencia cultural que los tricampeones mundiales.

PUBLICIDAD

Pero esta colaboración va mucho más allá de un patrocinio tradicional. Al integrar Gemini en el ecosistema de la Selección Argentina, estamos pasando de “observar” a “participar”: desde el análisis táctico que ayuda al cuerpo técnico hasta la forma en que millones de hinchas viven este hermoso deporte.

Esta dinámica de transformación es la lección más importante que nos llevamos. En el fútbol moderno, como en el marketing, el talento sin datos corre el riesgo de quedarse a mitad de camino. Hoy, los equipos de marketing se enfrentan al desafío de procesar señales cada vez más complejas de sus audiencias. Y, así como la IA permite al cuerpo técnico de la Selección procesar datos biométricos y tácticos para optimizar el rendimiento, nuestro desafío como marketers es convertir esa misma lógica en una ventaja competitiva. Es hora de dejar de ver a la IA solo como un asistente para tareas rutinarias y empezar a usarla como el motor que potencia nuestra creatividad y estrategia.

PUBLICIDAD

"En el fútbol de élite, ganar no depende de tener más datos sino de saber cuáles importan" (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué nos enseña la Selección Argentina sobre la adopción de IA en marketing? A continuación, comparto 3 ejes:

1. Adelantarse a las jugadas de los rivales

Así como Gemini ayuda a Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala a analizar rivales y proyectar partidos —trabajando junto a Matías Manna, el analista de datos de la Selección— tú también puedes identificar la grieta en la defensa rival antes de que el partido empiece.

PUBLICIDAD

Usa Deep Research en Gemini para descubrir oportunidades de mercado y comportamientos emergentes: microtendencias con alta intención de búsqueda y baja inversión de tus competidores, señales tempranas de cambio en el consumidor, movimientos en tu categoría que todavía no se volvieron obvios. Deep Research puede analizar cientos de fuentes en tiempo real para generar informes detallados —desde análisis profundos de la competencia hasta información general del sector— en solo minutos. La diferencia entre reaccionar y anticipar.

2. Optimizar el rendimiento

En el fútbol de élite, ganar no depende de tener más datos sino de saber cuáles importan. En la Selección Argentina, Gemini ayuda al cuerpo técnico a analizar los conjuntos de datos recopilados sobre el rendimiento físico de los jugadores para evitar lesiones y optimizar su bienestar.

PUBLICIDAD

Para los líderes de marketing, el “efecto lesión” equivale a una campaña que pierde rendimiento antes de que el equipo pueda reaccionar o a un cambio abrupto en el comportamiento del consumidor que no supimos anticipar. La respuesta no es más reportes: es pasar de tableros estáticos a análisis en tiempo real.

En GML 2026, presentamos Ask Advisor , el nuevo agente impulsado por Gemini que se conecta con Google Ads, Google Analytics y Google Marketing Platform para entregar recomendaciones estratégicas y automatizadas. Y para la asignación presupuestaria, Meridian —el modelo open source de marketing mix modeling de Google— se integra directamente con Google Analytics 360 para centralizar el análisis multicanal y de datos propios, permitiendo entender qué variables generan realmente valor: qué activos creativos convierten mejor, en qué segmentos el retorno es más alto y dónde se están desperdiciando recursos. En esencia: convertir la capacidad de procesamiento en crecimiento medible.

PUBLICIDAD

3. Conectar con la audiencia: personalización a escala cultural

El fútbol vive de la emoción. La alianza entre Gemini y la AFA busca que cada hincha viva una experiencia única: cruzar el historial de un pateador de penales con la altitud de la cancha y el récord del arquero rival, generar contenido creativo como memes y fotomontajes o componer una canción de cancha en segundos con Lyria . La IA rompe la barrera entre la comunicación masiva y la experiencia personal.

En marketing, eso es relevancia: el mensaje correcto, para la persona correcta, en el momento justo. Herramientas como Performance Max optimizan la distribución creativa en todos los canales de Google de forma automática, adaptando mensajes según el perfil y el contexto de cada usuario. Es la diferencia entre una marca que habla a sus audiencias y una que habla con ellas.

PUBLICIDAD

Hoy, la IA nos permite escalar esa personalización sin perder coherencia de marca.

El equipo técnico no le pide a Gemini que dirija al equipo de jugadores. Le pide que potencie a cada persona dentro de él: al analista que cruza datos tácticos, al jugador que cuida su recuperación, al hincha que vive el partido desde casa. En marketing, la lógica es la misma. La IA no viene a reemplazar el criterio, la creatividad ni la visión estratégica de tu equipo. Viene a multiplicarlos. La diferencia está en darle a tu equipo las herramientas para jugar toda la cancha.

PUBLICIDAD