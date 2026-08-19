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Los Superchivos de Xelajú sepultan al Diriangén de Nicaragua 2-0 y se mantienen con vida en la Copa Centroamericana

La victoria guatemalteca en la cuarta fecha del Grupo A dejó sin opciones reales de clasificación al club nicaragüense, en un duelo jugado en el estadio Cementos Progreso, en el norte capitalino

Dos jugadores de fútbol vestidos con uniformes, uno blanco y negro, el otro rojo y azul, en un campo de césped con líneas blancas, bajo luces de estadio.
El conjunto guatemalteco llegaba a ese partido con dos derrotas consecutivas y sin margen de error. La victoria llegó, pero la situación en el Grupo A sigue siendo estrecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Xelajú MC sobrevivió a la amenaza de eliminación anticipada en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 con una victoria 2-0 sobre Diriangén FC en el Estadio Cementos Progreso, resultado que lo mantiene con opciones matemáticas de avanzar a cuartos de final, aunque atado a la calculadora y a los resultados ajenos.

El conjunto guatemalteco llegaba a ese partido con dos derrotas consecutivas y sin margen de error. La victoria llegó, pero la situación en el Grupo A sigue siendo estrecha.

El partido que evitó la eliminación anticipada

Diego Casas abrió el marcador al minuto 15 desde el punto penal, en una acción que él mismo generó. El gol temprano le dio al equipo guatemalteco la tranquilidad para administrar el encuentro durante el resto de la primera mitad, aunque sin ampliar la ventaja.

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La diferencia de goles es un factor que puede resultar decisivo en la última jornada. Por eso, el segundo tanto no era solo cuestión de asegurar los tres puntos.

Al minuto 76, Javier González habilitó a Jorge Aparicio dentro del área y el capitán convirtió con un remate potente para establecer el 2-0 definitivo. Más allá de cerrar el partido, esa anotación empezó a recortar el déficit acumulado tras las caídas previas: 1-0 ante Alajuelense y 5-2 frente a Plaza Amador.

La tabla del Grupo A antes de la última fecha

Con esos resultados, Xelajú llega a tres unidades, igual que Luis Ángel Firpo, pero con peor diferencia de goles. Alajuelense y Plaza Amador encabezan el grupo con seis puntos cada uno. Diriangén quedó eliminado.

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El escenario se complica además por un partido pendiente: Alajuelense y Firpo aún deben enfrentarse, y ese resultado puede modificar por completo la tabla antes de que se dispute la última jornada.

QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Cristian Hernández (i) de Municipal celebra un gol este sábado, en la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala entre Xelajú MC y Municipal en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz
QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Cristian Hernández (i) de Municipal celebra un gol este sábado, en la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala entre Xelajú MC y Municipal en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Lo que Xelajú tiene claro es que deberá ganar a Firpo en su próxima presentación, y hacerlo por una diferencia amplia. Si varios equipos terminan igualados en puntos, entrarán en juego los criterios de desempate de la competencia, y ahí la diferencia de goles puede ser determinante.

En paralelo, Alajuelense y Plaza Amador se verán las caras en el otro duelo del grupo, programado a la misma hora.

El torneo que está en juego: formato y lo que se disputa

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 arrancó el 28 de julio con 20 equipos de siete países —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá— distribuidos en cuatro grupos de cinco. Cada club disputa cuatro partidos en la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, en cinco semanas consecutivas que van del 28 de julio al 27 de agosto.

QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Jugadores de Municipal celebran con el trofeo este sábado, al ganar la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala contra Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz
QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Jugadores de Municipal celebran con el trofeo este sábado, al ganar la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala contra Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final. De ahí en adelante, la competencia es en series de ida y vuelta hasta la final. Lo que está en disputa va más allá del título regional: seis plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 se distribuirán entre los cuatro semifinalistas y los ganadores de un repechaje entre los eliminados en cuartos. El campeón, además, entra directamente a los octavos de final de esa competencia.

El torneo se extiende hasta diciembre de 2026, según es.concacaf.com.

El tricampeón que Xelajú ya conoce de cerca

El equipo a superar en la región es Alajuelense. El club costarricense ganó las ediciones de 2023, 2024 y 2025, y en la final más reciente eliminó precisamente a Xelajú en una tanda de penales tras un empate global 2-2, según informó Infobae.

Ese antecedente convierte el Grupo A en el más cargado de historia reciente entre los cuatro de la fase inicial.

Para quienes sigan el torneo desde Estados Unidos, los partidos se transmiten en inglés por FOX Soccer Plus, y también de forma gratuita en Tubi y en el canal oficial de YouTube de Concacaf, de acuerdo con lo publicado por AS.

El 2-0 ante Diriangén fue el mínimo necesario para que los Superchivos no cerraran su participación antes de tiempo. La clasificación sigue siendo una posibilidad lejana, pero real: ahora depende de ganar, de hacerlo con amplitud y de que los resultados en los otros partidos acompañen.

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