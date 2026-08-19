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Matías Bertolotti hizo un mea culpa tras su pelea con Ricardo Canaletti: “Mala mía”

El meteorólogo habló del cruce que protagonizó con el especialista en policiales y admitió su error

El meteorólogo habló acerca del ida y vuelta que tuvo con su compañero de TN (Video: Intrusos-América TV)
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Matías Bertolotti salió a aclarar sus dichos después del cruce que protagonizó el lunes en TN con su colega Ricardo Canaletti. El meteorólogo lo había acusado al aire de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate, el episodio circuló en redes y generó un revuelo que al día siguiente volvió al estudio, esa vez entre risas. Bertolotti habló con Intrusos (América TV) y fue claro: nadie amenazó a nadie, pero admitió que debió haberlo dicho puertas adentro.

Lo primero que hizo fue bajarle el tono al asunto. “Vivimos hoy por hoy también un poco en el mundo de las redes, que uno a veces no se da cuenta y todo explota, pero en realidad fue un intercambio y ya está, no pasa nada, queda todo ahí”, dijo al ser consultado por lo ocurrido. Sobre si hubo contacto con Canaletti después del cruce, la respuesta fue tajante: no hubo ningún intercambio de mensajes ni de palabras, y Bertolotti consideró que tampoco era necesario.

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Para explicar por qué reaccionó como lo hizo, el meteorólogo dejó en claro su lugar como hincha antes que cualquier otra cosa: “Me sentí un poco tocado porque digo: ‘a mí me encanta la jerga del fútbol, soy fanático de River mal’”.

El cruce en TN estalló después de los dichos de Ricardo Canaletti tras el triunfo de River Plate ante Argentinos Juniors en el Monumental (Video: TN)

Desde ese lugar, trazó una distinción entre participar de las cargadas habituales del ambiente futbolero y cruzar una línea que, a su juicio, Canaletti había traspasado. “Soy el primero en cargar y en recibir las cargadas, pero me parece que siempre hay un poco de límites y me había parecido que se cruzó una barrera de un límite, entonces salté a decir eso”, explicó.

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El punto que más le importó dejar claro fue la diferencia entre una crítica y una amenaza. Los títulos que circularon en redes lo presentaron como si hubiera amenazado a su colega, y eso fue lo que salió a desmentir: “Se titularon cosas como amenaza, nadie amenazó a nadie. Es una crítica de decir: ‘che, guarda, porque esto puede generar violencia, inclusive al periodista que estaba ahí, y tengamos cuidado’”.

La advertencia, según Bertolotti, apuntaba a proteger al propio Canaletti de las consecuencias que ese tipo de discurso pueden acarrear. Y ahí llegó su autocrítica: reconoció que ese señalamiento debió haberse hecho de otra manera. “Eso se tiene que decir dentro de casa, eso yo lo acepto”, admitió.

Fue más lejos al momento de evaluar su propia reacción. “A veces lloramos nosotros porque a veces no son... Y entonces digo: bueno, esto hay que decirlo dentro de casa. Es cierto, ahí es mala mía, soy calentón y bueno, lo admito”, cerró, sin esquivar la responsabilidad por haber elegido el aire como escenario para una discusión que, a su criterio, correspondía resolver de forma interna.

El meteorólogo no pudo contener la risa al tocar el tema de su enfrentamiento con su compañero de trabajo (Video: TN de 6 a 10-TN)

El detonante había ocurrido el domingo 16 de agosto, tras el triunfo de River por 2 a 0 ante Argentinos Juniors. Mientras TN cubría el partido desde los alrededores del estadio Monumental, Canaletti —periodista de policiales de la señal y conocido hincha de Boca Juniors— cuestionó el resultado argumentando un supuesto gol en offside y la sanción de un penal inexistente, y disparó contra los hinchas del Millonario: “Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River”.

Bertolotti, fanático declarado de River, llegó al lunes con esos dichos en mente. Su participación en Mesa de plateístas, la sección futbolera del noticiero matutino que conduce Massaccesi, arrancó con aparente calma: pidió mesura por la victoria y reconoció que un solo triunfo no era suficiente para el festejo. Pero minutos después algo cambió. Hizo el gesto de comillas con los dedos y lanzó: “Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal. Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...”.

A partir de ese momento, Bertolotti sostuvo su descargo mirando fijo a cámara, con un tono que combinó indignación y advertencia. “Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave”, dijo.

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