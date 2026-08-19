“La flor de mi vida”: qué dice la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar

El cantante Lucas Sugo interpreta la canción "La flor de mi vida", escrita para su hija Florencia cuando cumplió 15 años.

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Lucas Sugo, cantante uruguayo, le compuso a su hija mayor Florencia Victoria Sugo Da Rosa una canción para sus 15 años que se convirtió en uno de los temas más personales de su carrera. Titulada “La flor de mi vida”, la pieza quedó incluida en el disco Canciones que amo, publicado en 2018. Ocho años después, con Florencia enferma y ya sin posibilidad de recuperación, el artista reconoció que le resultaba imposible volver a interpretarla. Este miércoles 19 de agosto de 2026, Florencia murió a los 23 años tras más de un año de tratamiento oncológico.

La canción nació como una celebración. Sus versos describen el paso del tiempo desde la mirada de un padre que observa a su hija crecer: “Hija mía, veo cómo vas creciendo, tan hermosa por fuera y por dentro”. El estribillo la define como “la flor de mi amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó que podía sentir puro amor y querer sin medidas”. La letra también alude al vuelo que emprende una joven al dejar atrás la infancia: “Verás cómo Dios puso su mejor empeño para transformar en realidad mi sueño de verte crecer para emprender tu vuelo”.

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Lucas Sugo y su hija Florencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Florencia recibió el diagnóstico oncológico a principios de 2025, la relación de Sugo con esa canción cambió por completo. En una entrevista con el diario El País de Uruguay, el artista reveló que había considerado incluir una nueva versión del tema en su proyecto Grandes éxitos, pero que no pudo avanzar. “Pensé en volver a grabar ‘La flor de mi vida’, una canción que escribí para los 15 de mi hija. Pero no pude; se me hace imposible cantar un verso”, confesó. En ese mismo diálogo, admitió que la enfermedad de su hija le había bloqueado el acceso a toda su música: “No las puedo cantar ni escuchar”, dijo sobre las canciones que años atrás había dedicado a sus hijos.

A pesar del bloqueo emocional, Sugo no descartaba que la escritura volviera en algún momento. “He empezado a escribir cosas porque me brotan. La sensibilidad está muy a flor de piel, pero enseguida paro. No he logrado terminar una canción”, dijo al mismo medio. Y agregó: “Sé que si me quedo una o dos horas probablemente salga, pero me remueve demasiado y me entristece mucho. Mi propio corazón me pone un freno. No estoy preparado todavía para exteriorizar todo lo que tengo adentro”. Ante eso, dejó una promesa: “Todo a su tiempo. Ya llegará el momento en que salgan esos versos, no para hacer una gran canción, sino para decir lo que siento”.

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El conmovedor mensaje de Flor, la hija del cantante Lucas Sugo, unos meses antes de su fallecimiento (Instagram)

Durante los meses de tratamiento, Florencia también tomó la palabra públicamente. En marzo de 2026, al cumplirse un año del diagnóstico, compartió una reflexión en sus redes sociales: “Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece”. En ese texto, instó a quienes la seguían a no postergar los afectos: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”. Su lema durante ese período fue “un día a la vez”.

En julio, Lucas Sugo viajó a Boston, Estados Unidos, para acompañar a su hija en el ingreso a un nuevo ensayo clínico. A comienzos de agosto, en una entrevista con el diario argentino La Capital, reconoció que el cuadro había empeorado: “El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos”. En ese mismo diálogo definió a Florencia como su referente: “Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”.

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Un comunicado oficial de Sentimientos Producciones y el manager de Lucas Sugo informa sobre el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, fechado en Rivera el 19 de agosto de 2026.

El sábado previo a su muerte, durante un show en Junín, Argentina, Sugo pidió al público una cadena de oración por su hija y se retiró sin dar bis ni posar para fotos. “Hasta la vuelta, si Dios quiere. Y ojalá que a la vuelta pueda ser con otra energía y pueda tener la fuerza para celebrar y festejar”, expresó ante la audiencia. Al día siguiente, su producción anunció la reprogramación de tres conciertos previstos para el 22 y 23 de agosto en las provincias de Chaco y Santa Fe, Argentina.

La confirmación del fallecimiento llegó el miércoles 19 de agosto a través de un comunicado firmado por Diego Sorondo, manager del artista, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, expresaron. Florencia deja a su padre y a sus dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella, quienes conformaron su principal sostén durante todo el proceso.

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