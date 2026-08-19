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Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

Los Villanos apostaron por la contratación del portero que viene de tener una destacada actuación en el Mundial con la selección nipona

Composición de dos imágenes: un portero con camiseta amarilla de Arsenal y guantes blancos, y un portero con camiseta amarilla de Aston Villa
Suzuki, nuevo arquero del Aston Villa. ¿Qué pasará con el Dibu Martínez?
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El Aston Villa oficializó este miércoles la incorporación del arquero japonés Zion Suzuki y profundizó la incertidumbre sobre el futuro inmediato del argentino Emiliano Dibu Martínez en el club inglés. La llegada de Suzuki, quien firmó contrato hasta 2031, aparece como un movimiento que reconfigura la competencia en la portería del equipo dirigido por Unai Emery, en medio de un mercado de pases que tuvo a Martínez en el centro de las negociaciones internacionales. La transferencia de Martínez a la Juventus se canceló de manera definitiva días atrás por diferencias económicas y dudas sobre el estado físico del argentino, lo que ahora deja su situación en Villa Park bajo un nuevo foco de tensión. En su lugar sumaron al italiano Guglielmo Vicario.

El club de Birmingham presentó públicamente a Suzuki a través de un comunicado en su sitio oficial y sus redes sociales, donde destacó tanto el potencial del arquero como su experiencia internacional con la selección de Japón. El guardameta, de 23 años y proveniente del Parma, fue uno de los protagonistas del reciente mercado europeo. “Estoy muy contento de unirme a Aston Villa. Quiero demostrar mi nivel en una liga tan exigente como la Premier League”, expresó Suzuki en declaraciones difundidas por el club inglés. La confirmación de su fichaje ocurre menos de dos semanas antes del cierre del libro de pases en Europa y tras una operación valuada en aproximadamente 35 millones de euros.

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Un futbolista y un entrenador sentados en una mesa, el futbolista firma un documento. Detrás, un muro con el escudo del Aston Villa F.C
El futbolista Zion Suzuki firmó contrato con el Aston Villa

La llegada de Suzuki al Aston Villa tiene repercusiones directas sobre el futuro de Dibu Martínez, quien hasta hoy ocupó el puesto de arquero titular y fue una de las figuras indiscutidas del equipo durante las últimas temporadas. La Juventus había presentado una oferta de 6 millones de euros por el argentino, pero el club inglés exigía un piso de 15 millones para liberar su pase. A las diferencias económicas se sumó la preocupación de la dirigencia italiana por la fractura en uno de los dedos de Martínez, una lesión que arrastró desde la final de la última Europa League y que no lo privó de disputar el Mundial 2026 con la selección argentina.

El traspaso frustrado a la Juventus generó un efecto dominó en el mercado de arqueros europeos. El club de Turín redireccionó sus esfuerzos y cerró la contratación de Guglielmo Vicario, procedente del Tottenham Hotspur, lo que descartó definitivamente la llegada de Martínez al fútbol italiano. El movimiento dejó al marplatense en una situación incómoda en el plantel de Aston Villa, justo cuando la competencia interna se intensifica por la llegada de Suzuki.

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Retrato de un hombre joven de piel oscura y cabello rizado, con camiseta deportiva negra y blanca del Aston Villa. Fondo de follaje borroso
Zion Suzuki arribó al Aston Villa tras un buen Mundial con la selección de Japón

La presentación de Suzuki no solo significa el ingreso de un joven con proyección internacional sino que también instala un interrogante sobre la titularidad en el arco de Aston Villa. A inicios de este mers, el representante de Martínez, Gustavo Goni, reiteró que su cliente solo se irá del club con el visto bueno de la dirigencia y bajo condiciones que resulten satisfactorias para todas las partes. “Martínez solo se irá con el visto bueno del Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes”, declaró el agente. El Chelsea también había descartado previamente una propuesta para incorporar al arquero argentino, lo que redujo las alternativas para una salida del fútbol inglés.

El fichaje de Zion Suzuki se produce después de que el Paris Saint-Germain (PSG) frustró un acuerdo verbal con el Parma por el arquero japonés, lo que allanó el camino para que el Aston Villa acelerara las gestiones y completara la operación. El club inglés reservó la revisión médica y selló el vínculo con Suzuki, quien llega tras destacarse en la última Copa del Mundo y sumar experiencia con la selección de Japón.

Cuatro hombres sonríen mientras sostienen una camiseta de fútbol amarilla con el logo de Adidas, el escudo del Aston Villa y la frase 'Visit Rwanda'
Zion Suzuki llegó al Aston Villa desde el Parma de Italia

Según el comunicado oficial del Aston Villa, Suzuki manifestó su deseo de consolidarse en el fútbol europeo: “Aspiro a jugar al más alto nivel y este desafío marca un paso fundamental en mi carrera”, sostuvo el arquero de 23 años. Su arribo plantea una nueva dinámica en la estructura defensiva del equipo y obliga a Emiliano Martínez a replantear su futuro inmediato, en un contexto donde la competencia por el puesto se vuelve más exigente.

Mientras tanto, el libro de pases europeo se mantiene abierto hasta fin de mes y la situación de Dibu Martínez permanece sin definirse. La expectativa gira ahora en torno a las decisiones que tomará el club de Birmingham y el propio arquero argentino, cuyo protagonismo en la plantilla queda condicionado tras el arribo del refuerzo japonés.

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