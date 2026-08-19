River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Independiente Santa Fe-River Plate:
Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 20 de agosto (España).
Televisación: ESPN y Disney+
Convocados River Plate:
¿Cómo llega River Plate?
El Millonario, por su parte, accedió a esta instancia de manera directa tras quedarse con el primer puesto de su zona. El fin de semana logró quebrar una seguidilla de de cinco derrotas en fila al superar por 2-0 a Argentinos Juniors en el torneo local.
Se esperan más de 31 mil espectadores en el Campín de Bogotá:
¿Cómo llega Independiente Santa Fe?
El conjunto colombiano arribó a esta competencia tras finalizar en la tercera colocación en su grupo en la Copa Libertadores. En los playoffs despachó sin inconvenientes con un global de 5-0 a Caracas de Venezuela. Su última presentación fue el 8 de agosto, cuando se impuso por 2-0 ante Boyacá Chicó por el Torneo Clausura
Probables formaciones:
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
El conjunto colombiano y el Millonario se verán las caras este miércoles 19 de agosto, desde las 21.30, en el estadio El Campín de Bogotá. El árbitro principal será Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Jorge Urrego y Tulio Moreno. El encargado del VAR será Carlos orbe y el del AVAR será Byron Romero.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a la fecha ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.