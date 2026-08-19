Deportes
Agregar Infobae enGoogle

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El Millonario visitará el Campín de Bogotá con la intención de arrimarse a la siguiente fase. Desde las 21.30, por ESPN

Guardar

Horario y dónde ver Independiente Santa Fe-River Plate:

Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 20 de agosto (España).

Televisación: ESPN y Disney+

12:15 hsHoy

Convocados River Plate:

Convocados River Plate
12:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, por su parte, accedió a esta instancia de manera directa tras quedarse con el primer puesto de su zona. El fin de semana logró quebrar una seguidilla de de cinco derrotas en fila al superar por 2-0 a Argentinos Juniors en el torneo local.

11:30 hsHoy

Se esperan más de 31 mil espectadores en el Campín de Bogotá:

Así se vive en Independiente Santa Fe la previa al choque con River Plate
11:00 hsHoy

¿Cómo llega Independiente Santa Fe?

El conjunto colombiano arribó a esta competencia tras finalizar en la tercera colocación en su grupo en la Copa Libertadores. En los playoffs despachó sin inconvenientes con un global de 5-0 a Caracas de Venezuela. Su última presentación fue el 8 de agosto, cuando se impuso por 2-0 ante Boyacá Chicó por el Torneo Clausura

10:31 hsHoy

Probables formaciones:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

10:30 hsHoy

El conjunto colombiano y el Millonario se verán las caras este miércoles 19 de agosto, desde las 21.30, en el estadio El Campín de Bogotá. El árbitro principal será Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Jorge Urrego y Tulio Moreno. El encargado del VAR será Carlos orbe y el del AVAR será Byron Romero.

10:16 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a la fecha ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Previa Independiente Santa Fe vs River Plate
River Plate visita a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Temas Relacionados

River PlateIndependiente Santa FeChacho CoudetCopa Sudamericana

Últimas noticias

La carta del Chiqui Tapia sobre la final del Mundial 2026: “Pasó un mes de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un extenso mensaje con el foco puesto en lo que se generó alrededor de la derrota contra España

La carta del Chiqui Tapia sobre la final del Mundial 2026: “Pasó un mes de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”

Thiago Tirante enfrentará a Jakub Mensik en busca de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

El argentino, que viene de eliminar a Novak Djokovic y a Martín Landaluce, irá por un nuevo golpe ante el checo número 16 del mundo

Thiago Tirante enfrentará a Jakub Mensik en busca de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey

Con goles de Majo Granatto y Lara Casas, la selección femenina cerró la fase de grupos y ahora deberán esperar para conocer a sus rivales

Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón”

El tenista australiano dio positivo durante el torneo de Mallorca y provisionalmente no podrá asistir a eventos

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón”

Impacto en la Fórmula 1: un piloto se perderá el GP de Países Bajos y provocará un intercambio entre escuderías

Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y es baja para la cita en Zandvoort

Impacto en la Fórmula 1: un piloto se perderá el GP de Países Bajos y provocará un intercambio entre escuderías

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caos y corte parcial en la General Paz tras un impactante choque: un colectivo quedó sobre el muro divisorio de hormigón de la autopista

Caos y corte parcial en la General Paz tras un impactante choque: un colectivo quedó sobre el muro divisorio de hormigón de la autopista

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 19 de agosto

¿Internet lento? 5 lugares de la casa donde nunca se debe poner el router WiFi

Sudamérica produce entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año, reveló la ministra Alejandra Monteoliva

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

INFOBAE AMÉRICA

Más de 18 mil salvadoreños registraron en su DUI su voluntad de donar órganos este año; predominan los tipos sanguíneos O+ y A+

Más de 18 mil salvadoreños registraron en su DUI su voluntad de donar órganos este año; predominan los tipos sanguíneos O+ y A+

Diputados guatemaltecos anuncian denuncias penales contra medio de Comunicación y su director por acusación previa de amenaza

Ordenan a exvicecanciller salvadoreño devolver USD 277.203,61 por enriquecimiento ilícito

Industria tabacalera de República Dominicana fortalece su peso en el comercio exterior con aumento del 86% en exportaciones

Maryland bajo alerta por ataques de castores: una niña fue mordida y crece la preocupación por la rabia

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Thiago Tirante enfrentará a Jakub Mensik en busca de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón”

Impacto en la Fórmula 1: un piloto se perderá el GP de Países Bajos y provocará un intercambio entre escuderías