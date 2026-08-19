River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

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Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey Con goles de Majo Granatto y Lara Casas, la selección femenina cerró la fase de grupos y ahora deberán esperar para conocer a sus rivales

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón” El tenista australiano dio positivo durante el torneo de Mallorca y provisionalmente no podrá asistir a eventos