El gesto viral de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético Madrid en medio de las tensiones por su salida

La seriedad de Julián Álvarez en la foto oficial de la temporada 2026/27 no pasó inadvertida

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Un semblante de seriedad, mirando fijamente a la cámara y sin regalar una mueca. Una foto que podría haber pasado de largo en el mundo de las miles de tomas se convirtió en noticia. Atlético Madrid actualizó las imágenes del plantel en su sitio web oficial y el perfil de Julián Álvarez se transformó en foco de debate. Un mensaje sin la necesidad de hablar.

La comparativa entre las imágenes de sus anteriores dos temporadas en el club –ver abajo– son notorias. Tanto para el calendario 2024/25 como para el 2025/26, el argentino eligió una enorme sonrisa a la hora de enfrentar a los fotógrafos del Colchonero para las fotos oficiales del año. En esta ocasión, pareció dejar un recado claro entre líneas.

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La novela de este mercado de pases tiene a Julián Álvarez como protagonista, pero también al Atlético Madrid, a su presidente Enrique Cerezo y al entrenador Diego Pablo Simeone como actores centrales. El delantero de 26 años llegó al Colchonero en agosto de 2024 a cambio de una cifra que rondaba los 80 millones de dólares, pero tras dos temporadas pidió ser vendido. “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, declaró en medio de su participación con la selección argentina en el Mundial.

Las puertas se le cerraron constantemente e incluso en las últimas horas tanto el mandatario del club español como el Cholo insistieron públicamente con esa negativa de dejarlo ir. “Yo ya dije en principio que no se vendía”, advirtió este miércoles Cerezo. “Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar”, había dicho horas antes Simeone.

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Los canales de diálogo parecen cortados, al menos desde las declaraciones públicas de las partes. Y Julián pareció decidido a evidenciar su disconformidad con una foto que se transformó en viral rápidamente. Pareció mucho más una declaración de principios que una casualidad, aunque sólo él sabe si detrás de la postal se esconde su enojo con el accionar de los directivos o si simplemente fue una coincidencia del obturador de la cámara.

La primera lista de convocados de Simeone para el debut de Atlético Madrid en la Liga de España

De base, no figura entre los 24 convocados de Simeone para el estreno del Colchonero en la Liga de España este miércoles 19 de agosto desde las 16.00 en el Wanda Metropolitano contra Málaga. Sí aparecen sus compatriotas Juan Musso (que suena como posible refuerzo del Napoli) y Giuliano Simeone, aunque por el momento no se dará el debut oficial del flamante fichaje Cristian Cuti Romero. El equipo de Simeone disputará la segunda jornada del torneo el próximo domingo 23 también como local ante Villarreal (a partir de las 12.00).

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En este contexto, Álvarez tiene contrato vigente hasta el 2030 y una cláusula de salida de 490 millones de euros según detalló el diario catalán Mundo Deportivo. Si bien el mercado de pases en España recién concluirá el martes 1 de septiembre, la situación de Julián no parece que pueda destrabarse aunque todavía hay tiempo de sobra.

El perfil de Julián en la temporada 2025/26

El Barcelona siempre fue el primer interesado en contratar a Álvarez y es por eso que los medios que cubren el día a día de ese club no pasaron por alto este cambio drástico en su foto oficial. “El motivo es el contraste entre la actitud que muestra el delantero en la foto oficial de esta temporada y la del curso pasado. Más allá del cambio de imagen —desde hace algunas semanas luce barba—, la sonrisa de hace solo un año ha dado paso este verano a un gesto muy serio que ha provocado un aluvión de memes”, lo definió el periódico Sport.

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El diario Mundo Deportivo también amplificó la mirada: “El jugador también se encargó de escenificar, durante estos nueve días que lleva trabajando con el resto del grupo, su descontento. Barbilampiño, una imagen desconocida desde que llegó a España; taciturno, cabizbajo, cada entrenamiento era una oportunidad para dejar ver que no está feliz. Y cómo no, la foto oficial del jugador, que se dio a conocer este miércoles 19 de agosto, era una oportunidad que no iba a dejar desaprovechar para que todo el mundo viese cómo está. Ha llamado la atención, en las redes sociales, la imagen del jugador, tremendamente seria, en la mencionada foto”.

La imagen oficial de Álvarez en la temporada 2024/25

Las primeras reacciones a todo lo sucedido en estas últimas horas indican que Barcelona cambiará de objetivo para la ofensiva. El Partidazo de la Cadena Cope adelantó que la directiva de Blaugrana tiene como nueva prioridad al argentino Lautaro Martínez, con quien Julián compite por la titularidad en Argentina. Aunque también advirtieron que suenan los apellidos del sueco del Arsenal Viktor Gyökeres y del ítaloalemán del Brujas Nicolò Tresoldi.

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