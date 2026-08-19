Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Crearon una ONG para mantener el pedido de justicia por el asesinato de Federico Martín Aramburu

En la previa del inicio del juicio por el crimen del rugbier, Pierre Guérin, amigo personal del ex Puma, encabeza la nueva entidad que impulsará acciones culturales, deportivas y solidarias en nombre del argentino asesinado en 2022

Federico Martín Aramburu fue asesinado a tiros en París el 19 de marzo de 2022 tras un altercado en un bar del boulevard Saint-Germain (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)
Federico Martín Aramburu fue asesinado a tiros en París el 19 de marzo de 2022 tras un altercado en un bar del boulevard Saint-Germain (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)
Guardar

A pocas semanas de que la Corte de Asís de París abra el juicio oral por el asesinato de Federico Martín Aramburu, un grupo de personas que compartieron con él su vida en Biarritz decidió transformar el recuerdo del exjugador de Los Pumas en acción concreta. Mientras la fecha del juicio se acerca, nació Hego Pampa: una asociación civil creada para preservar el legado del rugbier argentino, promover los valores que guiaron su vida y acompañar a los suyos en el camino hacia la justicia.

El 19 de marzo de 2022, el exjugador de Los Pumas fue asesinado a tiros en París tras un altercado en un bar del boulevard Saint-Germain, y durante más de cuatro años su familia aguardó el inicio del proceso judicial.

PUBLICIDAD

Esta nueva entidad está presidida por Pierre Guérin, amigo personal de Federico, e integrada por miembros de la comunidad vasca que convivieron con él durante los años en que hizo de esa ciudad del suroeste francés su hogar.

Hego Pampa nació en Francia para preservar el legado de Federico Martín Aramburu y sostener el pedido de justicia por su asesinato
Hego Pampa nació en Francia para preservar el legado de Federico Martín Aramburu y sostener el pedido de justicia por su asesinato

“Federico construyó un puente entre Argentina y Francia a través del rugby, de la amistad y de la forma en que eligió vivir. Hego Pampa quiere que ese puente siga en pie: manteniendo viva su memoria, transmitiendo los valores que representó y acompañando a su familia en el camino hacia la justicia”, afirmó Guérin.

PUBLICIDAD

La organización fue creada en 2026, pero su razón de ser hunde las raíces en los hechos de aquella madrugada de marzo de 2022. Aramburu, figura del rugby argentino e internacional, fue perseguido y atacado por la espalda a tiros por militantes vinculados a la extrema derecha francesa, según concluyó la investigación judicial. Aramburu recibió varios proyectiles en zonas vitales.

El principal acusado, Loïk Le Priol, enfrentará cargos por asesinato con premeditación. Romain Bouvier será juzgado por tentativa de asesinato. Además, Lyson Rochemir responderá por complicidad en esa tentativa, y Anthony Sorrentino deberá responder por haber ayudado a ocultar pruebas y a favorecer la fuga de uno de los imputados.

El proceso se desarrollará ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de este año, una instancia que la familia y el entorno de Federico consideran decisiva después de más de cuatro años de investigación y espera. Es en ese marco donde Hego Pampa encontró su primera y más urgente misión: brindar apoyo logístico a la familia durante las audiencias y acompañarla en cada etapa del proceso.

Aunque el juicio fue el detonante inmediato de su creación, la asociación fue concebida con una perspectiva de largo plazo. Su misión abarca actividades culturales, deportivas y solidarias destinadas a mantener viva la memoria de Aramburu y a transmitir los valores que lo distinguieron tanto dentro como fuera de una cancha de rugby: la amistad, la solidaridad y el compromiso. La idea es que ese legado llegue a las futuras generaciones, más allá de lo que ocurra en la sala de audiencias de París.

Entre las primeras acciones de Hego Pampa se encuentra la venta de pañuelos solidarios inspirados en Federico y en el País Vasco, una prenda que en los últimos años se convirtió en un símbolo de recuerdo y acompañamiento en distintas celebraciones populares de la región.

Lo recaudado por esa vía permitirá financiar las actividades de la asociación, sostener el apoyo logístico a la familia durante el juicio y dar vida a futuras iniciativas vinculadas a la memoria y la búsqueda de justicia.

Hego Pampa brindará apoyo logístico a la familia de Federico Martín Aramburu durante las audiencias del juicio en París
Hego Pampa brindará apoyo logístico a la familia de Federico Martín Aramburu durante las audiencias del juicio en París

Quienes deseen colaborar con la organización pueden hacerlo mediante donaciones o adquiriendo esos pañuelos. Toda la información sobre las campañas, actividades y formas de participar está disponible a través de los canales oficiales de la asociación y de su plataforma de recaudación solidaria que se encuentra en la página Helloasso.

El fallecimiento de Aramburu, una figura querida en el mundo del rugby, sacudió a propios y extraños. Tras su retiro del profesionalismo, Francia se convirtió en su lugar de residencia, y su nombre quedó ligado especialmente a sus años como centro o wing en clubes como Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) y Dax (2008-2010). A lo largo de su trayectoria internacional, vistió en 22 ocasiones la camiseta de Los Pumas.

Temas Relacionados

Federico Martín AramburuRugbyPumasHego PampaPierre GuérinÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo fue el traslado de los grandes felinos del ex zoo de Luján y cuál será el futuro de los que permanecen allí

El operativo permitió sacar de Luján a 30 grandes felinos después de años de gestiones. Mauricio Federovisky explicó cómo se concretó y qué alternativas se analizan para los animales que permanecen en el predio

Cómo fue el traslado de los grandes felinos del ex zoo de Luján y cuál será el futuro de los que permanecen allí

Detuvieron a un comisario de Entre Ríos por su presunta participación en el transporte de 1.300 kilos de marihuana

Daniel Alejandro Rosatelli es investigado en el marco de una causa por drogas. La camioneta utilizada para el traslado habría sido provista por el abogado entrerriano

Detuvieron a un comisario de Entre Ríos por su presunta participación en el transporte de 1.300 kilos de marihuana

Detuvieron por narco al manager de un famoso cantante de cumbia

Se trata de Emmanuel Bao, representante de El Perro. La Justicia federal lo acusa de ser el jefe de una banda de dealers que cayó con más de cinco kilos de cocaína

Detuvieron por narco al manager de un famoso cantante de cumbia

Cómo se gestó el cambio de abogados de “Pity” Álvarez y sus nuevos planteos: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”

Sebastián Queijeiro y Javier Baños asumieron este miércoles la defensa del cantante y consiguieron una semana para estudiar el expediente. Cómo cayó la decisión en la familia de Cristian Díaz y los posibles escenarios

Cómo se gestó el cambio de abogados de “Pity” Álvarez y sus nuevos planteos: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”

La Armada sumará drones y aviones para ampliar la vigilancia sobre el Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

La fuerza prevé incorporar vehículos no tripulados de despegue vertical y aeronaves de patrulla marítima para reforzar el monitoreo de la zona económica exclusiva y otros espacios de interés nacional

La Armada sumará drones y aviones para ampliar la vigilancia sobre el Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

DEPORTES

Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Nick Kirgyos dio positivo por cocaína: las provocaciones, peleas y escándalos que marcaron su carrera en el tenis

Las fotos de las románticas vacaciones de Lewis Hamilton con Kim Kardashian antes de su regreso a la Fórmula 1

El singular récord que está a punto de romper un club europeo con su nuevo fichaje

TELESHOW

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 4 años de su hija menor: “Llegaste para completar esta familia”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 4 años de su hija menor: “Llegaste para completar esta familia”

El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

Benjamín Vicuña reveló un cambio clave en su agenda profesional: de qué se trata

Matías Bertolotti hizo un mea culpa tras su pelea con Ricardo Canaletti: “Mala mía”

“La flor de mi vida”: qué dice la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar

INFOBAE AMÉRICA

Científicos descubrieron un nuevo sistema de defensa en el cráneo que protege al cerebro

Científicos descubrieron un nuevo sistema de defensa en el cráneo que protege al cerebro

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Honduras: proponen condecorar a María Elvira Salazar y Michael Douglas durante sus próximas visitas a Honduras

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas