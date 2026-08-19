Más de 27 horas en el aire y capacidad para atacar objetivos en tierra: cómo es el Reaper que operará Colombia

Colombia incorporará el MQ-9A Reaper con tres aeronaves en préstamo de Estados Unidos y una cuarta de adquisición propia

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La incorporación del MQ-9A Reaper a las Fuerzas Militares de Colombia supone mucho más que la llegada de una nueva aeronave. Se trata de una plataforma de empleo estratégico capaz de permanecer durante largas horas sobre una zona de operaciones, obtener información de manera sostenida y, a diferencia de otros sistemas de vigilancia no tripulados, atacar objetivos en tierra.

El acuerdo contempla el préstamo de tres aeronaves por parte de Estados Unidos y la adquisición de una cuarta por parte de Colombia. Para Andrei Serbin Pont, el momento en que se produce la operación está directamente relacionado con el giro político y militar que atraviesa el país.

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“No es casualidad que el anuncio del préstamo de tres drones, al que se sumará uno más que será adquirido por Colombia, se dé con el cambio de gobierno en el país”, explicó en Infobae al Mediodía. Serbin Pont vinculó la decisión con el reciente viaje del ministro de Defensa colombiano, el general retirado Jorge Eduardo Mora, a Estados Unidos, donde se avanzó en el acuerdo para la incorporación de las aeronaves.

El movimiento se inscribe además en una profundización de la cooperación militar entre Washington y distintos países de la región. Colombia ingresó recientemente a la coalición de las Américas contra los cárteles impulsada por Estados Unidos, mientras el nuevo gobierno busca endurecer su estrategia frente a los grupos armados y las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

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El acuerdo con Washington se inscribe en un endurecimiento de la estrategia de seguridad de Colombia contra grupos armados y narcotraficantes (Presidencia Colombia)

Qué es el MQ-9A Reaper

El Reaper pertenece a una categoría diferente de los drones utilizados exclusivamente para tareas de vigilancia. Se trata de una aeronave no tripulada de media altitud y gran autonomía diseñada para realizar misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero también para emplear armamento contra objetivos terrestres.

“Estamos hablando de los famosos MQ-9A Reaper. Son drones de empleo estratégico que vuelan a gran altura durante períodos bastante extensos”, explicó Serbin Pont.

Una de sus principales características es su autonomía: puede permanecer hasta 27 horas en el aire. Su techo operativo ronda los 15.000 metros y cuenta con una capacidad de carga externa de hasta 1.361 kilos de armamento. Entre las armas que puede transportar se encuentran bombas guiadas y misiles Hellfire.

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Estas características permiten mantener una aeronave durante largos períodos sobre una zona determinada y sostener la vigilancia sin necesidad de reemplazarla rápidamente. En un territorio extenso y con regiones selváticas de difícil acceso como el colombiano, esa capacidad puede convertirse en una herramienta relevante para las operaciones de seguridad.

El MQ-9A Reaper es un dron de media altitud y gran autonomía que combina inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque a objetivos en tierra (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Pero el aspecto que marca la diferencia es que el mismo sistema que permite observar durante horas también puede utilizarse para atacar. “Esto le va a otorgar a Colombia la capacidad no solo de monitorear de forma constante su territorio con drones durante misiones extendidas, sino que estos propios drones van a poder atacar blancos que se encuentren en terreno”, señaló el analista.

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Un dron con experiencia de combate

El Reaper tampoco es una tecnología experimental. La plataforma lleva alrededor de dos décadas en servicio y acumuló numerosas misiones de combate con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, especialmente en operaciones desarrolladas en Medio Oriente y África.

“Es una aeronave que tiene 20 años de servicio, un track record bastante establecido y muchísimas misiones de combate reales”, destacó Serbin Pont.

Durante años, el MQ-9A estuvo asociado principalmente a las operaciones militares estadounidenses fuera de su territorio. Esa experiencia es parte de lo que explica la relevancia de su incorporación por parte de Colombia, que busca utilizar una plataforma con una trayectoria operacional ya consolidada.

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Según el analista, hasta ahora ningún país de la región contaba con este tipo de drones de empleo estratégico dentro de sus propias capacidades. Colombia recibirá inicialmente tres unidades en préstamo y sumará una cuarta mediante adquisición propia.

El dron MQ-9A Reaper puede emplear bombas guiadas y misiles Hellfire contra blancos terrestres durante misiones extendidas (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La combinación de esas cuatro aeronaves permitirá mantener una presencia más sostenida en determinadas zonas del territorio. “Eso significa que van a tener una capacidad de mantener una presencia bastante constante de los drones, que van a ser vitales para apoyar las operaciones en tierra contra los grupos criminales que operan en ese país”, explicó.

El valor del Reaper, por lo tanto, no está solamente en su capacidad para volar durante muchas horas. Su verdadera ventaja está en la posibilidad de integrar en una misma plataforma vigilancia persistente, obtención de inteligencia y capacidad ofensiva.

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El giro de la estrategia de seguridad colombiana

La incorporación de los drones se produce mientras el nuevo gobierno colombiano impulsa un endurecimiento de su política frente a los grupos armados y el narcotráfico. Serbin Pont describió el cambio respecto de la estrategia adoptada durante la gestión de Gustavo Petro como un giro profundo en materia de defensa y seguridad.

“De la Espriella, una de las cosas que ha prometido es que se acabaron los acuerdos de paz y las negociaciones con los grupos paramilitares, los guerrilleros y los narcotraficantes. Esto se viene a full mano dura”, afirmó.

La llegada del Reaper forma parte de un proceso más amplio de fortalecimiento militar. Colombia también anunció nuevas adquisiciones de helicópteros y busca restablecer el apoyo estadounidense para el mantenimiento de parte de su flota. El objetivo es recuperar capacidad operativa para enfrentar a organizaciones que se desplazan por zonas selváticas, fronterizas y de difícil acceso.

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La llegada del Reaper refuerza la cooperación militar entre Bogotá y Washington y suma una capacidad estratégica inédita en la región (Ejército Colombia)

En ese contexto, los drones cumplen una función que puede complementar el despliegue de las tropas en tierra: permanecer durante horas sobre una determinada zona, detectar movimientos y transmitir información para orientar las operaciones.

La incorporación también refleja el nuevo vínculo que Bogotá busca construir con Washington. Para Serbin Pont, el acuerdo de los Reaper debe leerse junto con otras decisiones recientes que muestran un cambio de rumbo respecto de la política de seguridad del gobierno anterior.

“Es el día y la noche entre las políticas de Petro y las de la Espriella. Hay un contraste que es realmente enorme”, sostuvo.

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Sin embargo, el interés de los Reaper excede el cambio político colombiano. La llegada de esta plataforma introduce en las operaciones de seguridad del país una capacidad que combina vigilancia prolongada y ataque de precisión desde una aeronave no tripulada. El acuerdo con Estados Unidos permitirá a Colombia incorporar esa experiencia a sus propias fuerzas y utilizarla en un escenario muy diferente de aquellos conflictos en los que el Reaper se hizo conocido.

De Afganistán e Irak a las zonas selváticas de Colombia, el MQ-9A pasa así de ser una herramienta característica de las operaciones estadounidenses a convertirse en parte de la estrategia con la que Bogotá busca enfrentar a los grupos armados y las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio.

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