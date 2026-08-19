Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

Las cantantes le dieron la bienvenida al hijo de Horacio Laprida Jr y de su pareja, Catalina Falappa (Video: Instagram)

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Las Trillizas de Oro sumaron un nuevo integrante a su enorme familia y, fiel a la tradición del clan, lo presentaron en sociedad a través de un video que publicaron en sus redes. El recién llegado es Enzo Víctor Laprida, hijo de Horacio Laprida Jr. y su pareja Catalina Falappa, y nieto número 22, del lado de María Eugenia. El video muestra a las tres hermanas reunidas alrededor del bebé, con risas, apodos y la calidez que las caracteriza cada vez que la familia crece.

El encuentro no fue inmediato. Enzo llegó al mundo un lunes, pero esa misma semana su primo cumplió un año, lo que dispersó los tiempos y las presencias. Una de las Trillizas se lo explicó al bebé apenas lo tuvo cerca: “Hola, Enzo, no me esperaste. Lo que pasa es que estaba en el cumpleaños de tu primo”.

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La superposición de celebraciones generó más risas que drama. “Vos naciste un lunes y tu primo cumplió un año el miércoles. No se puede estar entre todos, Que cumple años uno, que cumple años el otro”, continuó, entre carcajadas. Cuando finalmente el encuentro pudo concretarse y las tres estuvieron juntas, la celebración fue inmediata: “Estamos todas”, resumió.

Las Trillizas de Oro presentaron a su nieto número 22

Una vez reunidas, las Trillizas se dedicaron a ponerle en contexto a Enzo la familia a la que acaba de llegar, poniendo el foco en que su llegada significaba el bisnieto número 22 de “Chichi”, como llaman a la matriarca de la familia.

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El dato sobre Horacio Jr. no pasó desapercibido, ya que era el único de los diez hijos de las Trillizas que no todavía había sido papá, con lo que el círculo de la generación siguiente quedó completo. Las Trillizas le anticiparon a Enzo todo lo que le espera cuando crezca rodeado del afecto de ese clan: “Lo que te vas a divertir, macho, no sabés Enzo. Tenés muchos primos varones para divertirte”.

Luego llegó el momento de las presentaciones formales, con apodos incluidos. “Te presento en sociedad Meme y a Yaya, ¿eh? No te vayas a confundir”, le dijeron, en referencia a María Emilia y María Laura respectivamente. Aclararon, entre risas, que la confusión al principio es esperable, y todo un clásico en el espectáculo nacional.

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Enzo Víctor es nieto de María Eugenia

Hubo también una promesa para más adelante. Una de las hermanas le mencionó “la locomotora” como algo que todavía no podían mostrarle pero que, aseguraron, le iba a encantar cuando fuera más grande.

El video cerró con dos momentos que concentraron toda la emoción del encuentro. Primero, la celebración colectiva de las tres hermanas: “Qué grandes estamos, chica, Dios mío. Mi gordo divino presentado en sociedad. Enzo, bienvenido”. Después, el turno de Eugenia, que sostuvo al bebé en brazos y le dedicó una frase en voz baja.

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Así fue el recibimiento para Rosa, la nieta 21

En febrero pasado, las Trillizas de Oro celebraron el último nacimiento antes dee la llegada de Enzo, y lo hicieron también a través de las redes. “Bueno, inicialmente las chicas venían a conocer a Rosa pero Coca nos tiró un notición”, comenzaba diciendo la descripción del clip. En las imágenes, María Emilia Fernández Rousse sostenía a la recién nacida en brazos, mientras María Laura y María Eugenia se acercaban entre risas. “Hola Rosa, hola bombona, ¿te acordás quién soy? Soy Meme, si nos conocimos en el sanatorio. ¿Te acordás? Bueno, te voy a contar algo", se escucha decir a Meme.

El popular trío, compartió un emotivo momento familiar que reavivó el vínculo entre generaciones

Acto seguido se sumó María Eugenia, quien agregó: “No le cuentes. Si ya estamos acá. Es igual al hermanito. Es igual a mamá. Mirá los ojos”. Por su parte, María Laura destacó: “Yo tengo nueve nietos. Es como la colonia, vos tenés que venir a la colonia de Iaia porque tenemos cinco mujeres. Lo vas a pasar bárbaro”.

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Es entonces cuando, en tono de complicidad, María Eugenia anticipó la llegada de su sexto nieto: “Y yo tengo cinco, pero escuchame una cosa, te voy a contar algo. Y se lo voy a decir también a Meme y a Iaia. Me está mirando. Voy a ser abuela”. El asombro y la alegría quedan reflejados en la reacción espontánea de las tres, quienes celebraban el anuncio de la llegada de Enzo.