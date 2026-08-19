Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

María Eugenia Fernández Rousse se convirtió en abuela por sexta vez y junto a sus hermanas saludó al recién nacido con un tierno video

Las cantantes le dieron la bienvenida al hijo de Horacio Laprida Jr y de su pareja, Catalina Falappa (Video: Instagram)

Guardar

Las Trillizas de Oro sumaron un nuevo integrante a su enorme familia y, fiel a la tradición del clan, lo presentaron en sociedad a través de un video que publicaron en sus redes. El recién llegado es Enzo Víctor Laprida, hijo de Horacio Laprida Jr. y su pareja Catalina Falappa, y nieto número 22, del lado de María Eugenia. El video muestra a las tres hermanas reunidas alrededor del bebé, con risas, apodos y la calidez que las caracteriza cada vez que la familia crece.

El encuentro no fue inmediato. Enzo llegó al mundo un lunes, pero esa misma semana su primo cumplió un año, lo que dispersó los tiempos y las presencias. Una de las Trillizas se lo explicó al bebé apenas lo tuvo cerca: “Hola, Enzo, no me esperaste. Lo que pasa es que estaba en el cumpleaños de tu primo”.

PUBLICIDAD

La superposición de celebraciones generó más risas que drama. “Vos naciste un lunes y tu primo cumplió un año el miércoles. No se puede estar entre todos, Que cumple años uno, que cumple años el otro”, continuó, entre carcajadas. Cuando finalmente el encuentro pudo concretarse y las tres estuvieron juntas, la celebración fue inmediata: “Estamos todas”, resumió.

Una mujer con cabello rubio largo sostiene a un bebé envuelto sobre una cuna de madera. En el fondo, un mueble, un aire acondicionado y estantes con autos
Las Trillizas de Oro presentaron a su nieto número 22

Una vez reunidas, las Trillizas se dedicaron a ponerle en contexto a Enzo la familia a la que acaba de llegar, poniendo el foco en que su llegada significaba el bisnieto número 22 de “Chichi”, como llaman a la matriarca de la familia.

PUBLICIDAD

El dato sobre Horacio Jr. no pasó desapercibido, ya que era el único de los diez hijos de las Trillizas que no todavía había sido papá, con lo que el círculo de la generación siguiente quedó completo. Las Trillizas le anticiparon a Enzo todo lo que le espera cuando crezca rodeado del afecto de ese clan: “Lo que te vas a divertir, macho, no sabés Enzo. Tenés muchos primos varones para divertirte”.

Luego llegó el momento de las presentaciones formales, con apodos incluidos. “Te presento en sociedad Meme y a Yaya, ¿eh? No te vayas a confundir”, le dijeron, en referencia a María Emilia y María Laura respectivamente. Aclararon, entre risas, que la confusión al principio es esperable, y todo un clásico en el espectáculo nacional.

Tres mujeres rubias sonríen mientras una sostiene a un bebé y otra toca su cabeza, frente a una cuna de madera con acolchado blanco
Enzo Víctor es nieto de María Eugenia

Hubo también una promesa para más adelante. Una de las hermanas le mencionó “la locomotora” como algo que todavía no podían mostrarle pero que, aseguraron, le iba a encantar cuando fuera más grande.

El video cerró con dos momentos que concentraron toda la emoción del encuentro. Primero, la celebración colectiva de las tres hermanas: “Qué grandes estamos, chica, Dios mío. Mi gordo divino presentado en sociedad. Enzo, bienvenido”. Después, el turno de Eugenia, que sostuvo al bebé en brazos y le dedicó una frase en voz baja.

Así fue el recibimiento para Rosa, la nieta 21

En febrero pasado, las Trillizas de Oro celebraron el último nacimiento antes dee la llegada de Enzo, y lo hicieron también a través de las redes. “Bueno, inicialmente las chicas venían a conocer a Rosa pero Coca nos tiró un notición”, comenzaba diciendo la descripción del clip. En las imágenes, María Emilia Fernández Rousse sostenía a la recién nacida en brazos, mientras María Laura y María Eugenia se acercaban entre risas. “Hola Rosa, hola bombona, ¿te acordás quién soy? Soy Meme, si nos conocimos en el sanatorio. ¿Te acordás? Bueno, te voy a contar algo", se escucha decir a Meme.

El popular trío, compartió un emotivo momento familiar que reavivó el vínculo entre generaciones

Acto seguido se sumó María Eugenia, quien agregó: “No le cuentes. Si ya estamos acá. Es igual al hermanito. Es igual a mamá. Mirá los ojos”. Por su parte, María Laura destacó: “Yo tengo nueve nietos. Es como la colonia, vos tenés que venir a la colonia de Iaia porque tenemos cinco mujeres. Lo vas a pasar bárbaro”.

Es entonces cuando, en tono de complicidad, María Eugenia anticipó la llegada de su sexto nieto: “Y yo tengo cinco, pero escuchame una cosa, te voy a contar algo. Y se lo voy a decir también a Meme y a Iaia. Me está mirando. Voy a ser abuela”. El asombro y la alegría quedan reflejados en la reacción espontánea de las tres, quienes celebraban el anuncio de la llegada de Enzo.

Temas Relacionados

Las Trillizas de OroMaría Eugenia Fernández RousseMaría Emilia Fernández RousseMaría Laura Fernández RousseHoracio Laprida Jr.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ian Lucas mostró su nuevo auto de alta gama: “Los que venimos de abajo no tenemos freno”

El influencer celebró la adquisición junto a su hermano y realizó una reflexión sobre su pasado y su presente

Ian Lucas mostró su nuevo auto de alta gama: “Los que venimos de abajo no tenemos freno”

Por qué se pelearon Marcelo Polino y Lali Espósito: cronología, versiones cruzadas y una confianza que se rompió

La serie de Moria Casán volvió a poner en escena el vínculo distante entre el periodista y la artista. Pases de factura, el fantasma de la grieta política y una tensión que ya lleva 5 años

Por qué se pelearon Marcelo Polino y Lali Espósito: cronología, versiones cruzadas y una confianza que se rompió

Cómo fue el rating de la final de “Es mi sueño”: conducción en vivo desde el Teatro Ópera y el voto del público

La gala, liderada por Guido Kaczka, terminó cambiando el mapa del prime time de la televisión con una cifra que fue celebrada por todos

Cómo fue el rating de la final de “Es mi sueño”: conducción en vivo desde el Teatro Ópera y el voto del público

Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

La conductora eligió visibilizar el costado menos conocido de su día a día y puso el foco en la importancia de los chequeos médicos

Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

Karol Sevilla le confesó a Mario Pergolini la crisis que afrontó luego del éxito de Soy Luna: “No era yo”

La actriz mexicana visitó Otro Día Perdido y se sinceró sobre los efectos de la exposición mediática y las exigencias artísticas en su personalidad

Karol Sevilla le confesó a Mario Pergolini la crisis que afrontó luego del éxito de Soy Luna: “No era yo”

AMÉRICA

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Un clóset como sepulcro: La cruel traición y el sangriento final de una joven guatemalteca asesinada por su pareja

Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

¿Semana laboral de cuatro días en El Salvador? conoce en qué consiste la propuesta del Consejo Superior del Trabajo

Malaria y leishmaniasis acumulan más de 6,400 casos en Panamá durante 2026

MALDITOS NERDS

Disney+ anuncia el regreso de ‘Ahsoka’ en enero de 2027 con su primer tráiler

Disney+ anuncia el regreso de ‘Ahsoka’ en enero de 2027 con su primer tráiler

Quarter Up despide cerca del 75 % del equipo de Invincible VS tras su estreno

‘VisionQuest’ revela su tráiler y fija el regreso de Visión a Disney+

ARC Raiders suma 800.000 ventas trimestrales y eleva los ingresos de Nexon

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza el octavo puesto histórico de la taquilla

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El gesto viral de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético Madrid en medio de las tensiones por su salida

De alcanzapelotas viral a empresario: la millonaria venta de la marca que fundó el joven pateado por Hazard

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City