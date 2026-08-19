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Los medicamentos anticoagulantes pueden ser aliados para retrasar el deterioro cognitivo, reveló un estudio

Una investigación liderada por el Instituto Karolinska de Suecia en pacientes con fibrilación auricular y Alzheimer halló que el uso de estos fármacos orales de acción directa se vinculó con un menor neurodegeneración. Cuál es la causa

Mujer de cabello gris toma una pastilla con un vaso de agua en la cocina. En la barra hay un blíster de píldoras, utensilios de cocina y una cafetera.
Un estudio sueco analizó el efecto de los anticoagulantes en pacientes con Alzheimer y fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las personas con fibrilación auricular y enfermedad de Alzheimer podrían experimentar un deterioro cognitivo menos acelerado si reciben anticoagulantes orales de acción directa, según un estudio del Instituto Karolinska de Suecia publicado en el European Heart Journal.

La investigación analizó a más de 7.300 pacientes en Suecia, comparando los efectos de distintos tratamientos anticoagulantes y sus consecuencias sobre la función cognitiva y otros riesgos para la salud.

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¿Qué revelan los datos sobre anticoagulantes y deterioro cognitivo?

Varias píldoras blancas, cápsulas verdes, azules y blancas, y pastillas naranjas y amarillas esparcidas sobre una superficie de madera.
Los anticoagulantes orales de acción directa mostraron beneficios en la función cognitiva a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reporte del Instituto Karolinska, los investigadores observaron que las personas que recibieron anticoagulantes orales de acción directa (NOAC), una clase de medicamentos modernos, mostraron un deterioro cognitivo más lento a lo largo del tiempo en comparación con quienes usaron warfarina (un anticoagulante más antiguo) o no recibieron ningún tratamiento de este tipo.

El seguimiento se realizó utilizando el Mini-Examen del Estado Mental (MMSE), una herramienta estandarizada para evaluar la función cognitiva.

La población estudiada incluyó a adultos mayores con diagnóstico de fibrilación auricular y enfermedad de Alzheimer. La fibrilación auricular es un trastorno frecuente en la tercera edad y se asocia con un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, por lo que el uso de anticoagulantes resulta habitual. El impacto de estos fármacos sobre la cognición, sin embargo, no había sido descrito detalladamente hasta este trabajo.

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Comparación de tratamientos y metodología del estudio

Una mujer mayor de cabello gris toma una píldora con un vaso de agua en la cocina. Sobre el mostrador, se observan dos frascos de píldoras, un periódico y un tazón de frutas.
El estudio incluyó a más de 7.300 personas mayores diagnosticadas con Alzheimer y fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó el European Heart Journal, los investigadores utilizaron datos del Registro Sueco de Trastornos Cognitivos/Demencia (SveDem) y dividieron a los 7.308 participantes en tres grupos: quienes recibieron NOAC, quienes usaron warfarina y quienes no utilizaron ningún anticoagulante.

La función cognitiva de los pacientes se evaluó periódicamente con la escala MMSE a lo largo de varios años.

Para asegurar la comparación entre grupos, el estudio aplicó técnicas estadísticas que ponderan las covariables relacionadas con la salud y el tratamiento. Así, los autores evitaron que diferencias de base influyeran de manera significativa en los resultados.

“Hay razones para creer que el tratamiento podría tener un efecto positivo en la cognición, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo los daños a pequeña escala en el cerebro”, explicó Maria Eriksdotter, profesora y consultora sénior en medicina geriátrica, en un comunicado del Instituto Karolinska.

Resultados principales: deterioro cognitivo y beneficios adicionales

La investigación fue dirigida por el Instituto Karolinska y publicada en el European Heart Journal (Europa Press)
La investigación fue dirigida por el Instituto Karolinska y publicada en el European Heart Journal (Europa Press)

El análisis evidenció que los usuarios de anticoagulantes orales de acción directa (NOAC) perdieron 0,2 puntos menos por año en la escala MMSE si se compara con quienes no recibieron anticoagulantes o recibieron warfarina. Aunque la diferencia anual es discreta para cada persona, los investigadores subrayaron que a largo plazo podría influir en la evolución de la función cognitiva en personas con Alzheimer y fibrilación auricular.

“El efecto es modesto año a año para un individuo, pero a largo plazo puede modificar la trayectoria de la función cognitiva”, afirmó Nanbo Zhu, investigador del mismo departamento, en declaraciones recogidas por el instituto.

Además, el uso de NOAC se asoció con un menor riesgo de mortalidad, accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos y fracturas en comparación con la ausencia de tratamiento anticoagulante. Los usuarios de warfarina también presentaron menores tasas de mortalidad y accidente cerebrovascular, aunque con un mayor riesgo de hemorragia grave.

Limitaciones y consideraciones de los autores

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de anticoagulantes en este grupo específico podría influir en la evolución de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, financiado por el Consejo Sueco de Investigación, la Fundación Sueca del Cerebro y el propio Instituto Karolinska, reconoce varias limitaciones. Los autores aclararon que, al tratarse de un trabajo observacional, no es posible establecer con certeza una relación causal directa entre el uso de anticoagulantes y el menor deterioro cognitivo.

Además, algunos factores que podrían influir tanto en la elección del tratamiento como en la salud cognitiva de los pacientes no pudieron controlarse completamente.

Otra limitación mencionada por los autores es la posibilidad de que algunos pacientes hayan cambiado de medicación durante el periodo de seguimiento, lo que puede afectar la interpretación de los resultados.

Opiniones y perspectivas sobre el impacto de la investigación

Imagen ilustrativa de un cerebro humano con conexiones neuronales resaltadas y destellos de luz, simbolizando la actividad cerebral y el desarrollo tecnológico en neurociencia.
El estudio enfatizó la necesidad de más investigaciones clínicas para confirmar estos hallazgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Maria Eriksdotter, líder del equipo, destacó que estos hallazgos “sugieren que el tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa también puede ser significativo para la cognición en este grupo de pacientes”. El investigador Nanbo Zhu añadió que los resultados abren la puerta a considerar los efectos cognitivos de los anticoagulantes en la práctica clínica, sobre todo en mayores con comorbilidades.

El estudio del Instituto Karolinska ofrece nuevas perspectivas para el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad de Alzheimer e invita a futuros ensayos clínicos para confirmar o refutar los resultados observados en la población sueca.

La investigación se realizó con apoyo del Consejo Sueco de Investigación, la Fundación Sueca del Cerebro, CIMED, el proyecto ALF y el Instituto Karolinska. Los autores declararon sus vínculos institucionales y potenciales conflictos de interés, reforzando la transparencia en la comunicación de los resultados hacia la comunidad científica y médica internacional.

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