El dólar mayorista subió por segundo día y se acercó a los 1.500 pesos

En agosto la evolución del dólar vuelve a perder contra a inflación.

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Con un monto operado de USD 439,1 millones en el segmento de contado, el volumen se recuperó en unos USD 100 millones respecto del martes. Igualmente demandado, el dólar mayorista subió dos pesos o 0,1%, a $1.497, el precio más alto desde el 7 de agosto.

Con una inflación aún estacionada en torno al 2% mensual, el tipo de cambio oficial anota una ganancia en agosto de 12 pesos o 0,8%, con lo que volvería a ser una apuesta perdedora como cobertura. En 2026 el dólar avanza 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación acumulada de 20 por ciento.

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“El dólar mayorista se continúa reacomodando ligeramente al alza, y así es que vuelve a quedar a centavos a la ‘barrera’ de los $1.500 que estuvieron marcando las autoridades. Así es que los operadores se encuentran atentos a sus pantallas a fin de evaluar si volverán a activarse intervenciones, y de qué manera se llevarán adelante a raíz de sus efectos monetarios”, comentó el economista Gustavo Ber.

El Banco Central estableció un techo para su régimen cambiario en los $1.866,27. Así, el dólar mayorista quedó a 369,27 pesos o 24,7% del techo de las bandas oficiales.

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El dólar al público terminó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En lo que va del mes el incremento del billete es de solo cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra.

El dólar blue avanzó por cuarto día operativo consecutivo. La divisa informal ganó cinco pesos, a $1.560, tras un máximo intradiario de $1.465 el valor más alto de agosto y a cinco pesos de su récord nominal de $1.570 del 29 de julio.

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En el mercado de futuros el dólar tuvo una marginal oscilación bajista en la mayoría de los contratos, con un creciente volumen de operaciones -en pesos- equivalente a 1.471,9 millones de dólares. La posición más negociada, con vencimiento a fin de agosto, quedó sin cambios en los 1.507,50 pesos.

En las últimas horas el BCRA dio a conocer la letra chica de la normativa que amplía el alcance de los préstamos en dólares para empresas que no generan divisas. La disposición, formalizada mediante la Comunicación “A” 8467, introduce cambios en la política de crédito del sistema financiero y marca un nuevo criterio en la operatoria de préstamos en dólares, permitiendo a los bancos destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiamiento para compañías que no pertenezcan exclusivamente al sector exportador.

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“Las nuevas medidas del Banco Central son bienvenidas por el mercado, llega crédito en moneda dura a tasas más razonables, los bancos amplían el volumen de negocios, esto bajara la morosidad, y tendremos un dólar más ofertado”, consideró el analista y asesor Salvador Di Stefano.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, indicó que “las tasas de interés reflejaron una fuerte presión en el mercado financiero. El Banco Central y el Tesoro reforzaron su estrategia conjunta de contención, el plan oficial busca frenar la divisa y mantener la liquidez. Operatorias con futuros y bonos intentan aplacar la brecha cambiaria”.

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En cuanto a la presión alcista sobre las tasas de interés, un informe de VetaCap precisó que “la tasa promedio de financiamiento PyME quebró su tendencia a la baja, pero aumentaron las cantidad de operaciones”.

La Tasa Nominal Anual (TNA) vencida se ubicó en 25,6%, un 1,09% más alta que el mes anterior, aunque la diferencia con el mismo mes de 2025 sigue siendo significativa con un descenso de 17,65% menos.

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“El dato estrella está relacionado con el incremento de las operaciones. Con un monto de 685.000 millones el volumen EPYME (instrumentos calificados de financiamiento en Caja de Valores) registró un aumento de 4,8% (un 65,3% comparado con 2025)”, explicó el reporte del equipo de desarrollo de VetaCap. “Que las tasas se vayan por las nubes y después vuelvan a bajar es mucho más traumático que una tasa que se estabilice uno o dos puntos por encima. Si las tasas se estabilizan, se genera previsibilidad y estabilidad”, evaluó.