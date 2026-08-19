Ganglios inflamados: por qué ocurren y cuándo son una señal de alarma

Los ganglios linfáticos se inflaman como respuesta a infecciones, vacunas, procesos inflamatorios y, con menos frecuencia, a cuadros oncológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las glándulas inflamadas suelen ser una señal de que el sistema inmunológico está en acción, aunque en algunos casos también pueden funcionar como una alerta para consultar a un médico. Los ganglios linfáticos, distribuidos en zonas como el cuello, las axilas, la ingle y debajo del mentón, forman parte de la red de defensa del organismo y reaccionan ante infecciones, vacunas, trastornos autoinmunes y, con menos frecuencia, ante cuadros oncológicos. Según informó Prevention, los especialistas sostienen que la mayoría de los episodios tienen causas benignas y transitorias.

El médico Stanley Rockson, director fundador del Stanford Center for Lymphatic and Venous Disorders y profesor de investigación linfática y medicina en Stanford Health Care, explicó: “Los ganglios linfáticos representan la principal fábrica del sistema inmunitario”, según declaraciones citadas por Prevention. De esta manera, el experto describió el proceso por el cual el cuerpo genera anticuerpos y moviliza células para responder frente a una inflamación aguda.

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Los ganglios linfáticos forman parte del sistema linfático, una red de vasos, órganos y tejidos que participa en la defensa del organismo. Actúan como filtros que detectan virus, bacterias y otras sustancias extrañas. Cuando reconocen una amenaza, activan una respuesta inmunitaria y por eso pueden aumentar de tamaño o volverse sensibles al tacto.

Cómo actúan los ganglios linfáticos

El sistema linfático transporta un fluido cargado de células inmunitarias a través de vasos que recorren el cuerpo en una sola dirección. En ese trayecto, el líquido atraviesa cerca de 600 ganglios linfáticos, estructuras con forma de poroto que se agrupan desde detrás de las orejas hasta zonas cercanas a las rodillas. Allí se concentran más células capaces de detectar virus, bacterias u otros agentes extraños.

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Cuando el sistema inmunológico reconoce una amenaza, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño de manera temporal y luego suelen volver a la normalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esas defensas reconocen una amenaza, los ganglios aumentan la producción y concentración de células para combatirla. Esa respuesta provoca que se agranden de manera temporal. Rockson señaló que, una vez resuelto el problema, “vuelven a su tamaño normal”. En condiciones habituales, los ganglios no se ven a simple vista, aunque cuando se inflaman pueden sentirse como pequeños nódulos blandos o gomosos, del tamaño de una arveja, una cereza o incluso una ciruela.

La respuesta a las vacunas

Una de las causas más frecuentes de inflamación ganglionar aparece después de la aplicación de una vacuna. Los especialistas explican que ese efecto forma parte de la reacción esperada del sistema inmune. Las vacunas contra la gripe o contra el COVID-19, entre otras, estimulan al organismo para que produzca anticuerpos sin desarrollar la infección completa.

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Según detalló Prevention, Rockson indicó que la vacuna reproduce una parte de la infección sin causar la enfermedad, y ese estímulo obliga a las células defensivas a multiplicarse dentro de los ganglios. Esa expansión genera el aumento de tamaño. El cuadro suele durar alrededor de una semana y tiende a resolverse por sí solo. Los ganglios inflamados pueden aparecer en distintas zonas, aunque es habitual detectarlos en el cuello o debajo de las axilas, cerca del lugar donde se aplicó la inyección.

Infecciones comunes y cuadros más habituales

Las infecciones corrientes encabezan la lista de razones por las que se inflaman los ganglios. Entre ellas figuran los resfríos, las infecciones respiratorias altas, la faringitis estreptocócica, las infecciones de oído, los abscesos dentales, la amigdalitis, la conjuntivitis, el sarampión y la mononucleosis. En estos casos, la inflamación suele presentarse junto con fiebre, secreción nasal, dolor local o malestar general.

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Los resfríos, la faringitis, las infecciones de oído, los abscesos dentales y la mononucleosis figuran entre las causas más comunes de ganglios inflamados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rockson explicó que muchas infecciones virales desaparecen sin tratamiento específico. En cambio, algunas infecciones bacterianas sí requieren antibióticos, como ocurre con ciertos cuadros de anginas o de conjuntivitis. Si el dolor aumenta o los síntomas se vuelven molestos, la recomendación es consultar al médico para definir el origen del problema y el tratamiento más adecuado.

Infecciones menos frecuentes que también pueden explicarlo

Hay cuadros menos comunes que también pueden generar ganglios inflamados. Entre ellas aparecen la tuberculosis, la toxoplasmosis y algunas infecciones de transmisión sexual, como el VIH o la sífilis. En este punto, el patrón de inflamación puede ofrecer una pista: si los ganglios aumentan de tamaño en dos o más regiones alejadas entre sí, la causa podría no ser un problema local, sino un proceso sistémico más amplio.

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El especialista señaló a Prevention que, ante esa situación, los médicos suelen indicar estudios según el resto de los síntomas. Si una persona presenta fiebre, tos, sudoración nocturna y pérdida de peso, puede evaluarse la posibilidad de tuberculosis. Si existen erupciones, úlceras bucales, dolores musculares o antecedentes de exposición, pueden solicitarse análisis de sangre para investigar otras infecciones. La distribución de los ganglios inflamados en distintas partes del cuerpo puede orientar el diagnóstico.

Trastornos autoinmunes y la posibilidad menos frecuente de cáncer

Otra explicación posible son las enfermedades autoinmunes, que aparecen cuando el sistema inmune ataca tejidos sanos del propio cuerpo. Entre las más conocidas figuran el lupus y la artritis reumatoide, aunque existen más de 80 enfermedades autoinmunes reconocidas por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. En algunos de esos cuadros, la hiperactividad inmunológica también puede inflamar los ganglios, junto con síntomas como cansancio persistente, dolor articular o inflamación.

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Los médicos recomiendan consultar por ganglios inflamados si duran más de dos a cuatro semanas, crecen, se endurecen o se acompañan de pérdida de peso y sudoración nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario menos habitual es el cáncer. Según la American Cancer Society, citada por Prevention, menos del 1% de las personas con ganglios inflamados tiene un cuadro oncológico. Rockson explicó que, en esos casos, los ganglios pueden atrapar células cancerosas e intentar frenar su diseminación, aunque no logran eliminar la enfermedad. También existen cánceres originados en el propio sistema linfático, como el linfoma, o tumores que se expanden hacia los ganglios desde otras partes del cuerpo.

Cuándo conviene consultar al médico

Los especialistas recomiendan buscar evaluación médica si la inflamación dura más de dos a cuatro semanas, si el ganglio se vuelve cada vez más doloroso, si tiene una consistencia muy dura o si continúa creciendo. También se aconseja consultar si aparecen sudores nocturnos, enrojecimiento de la piel cercana o pérdida de peso sin explicación. En niños, cualquier ganglio de más de 1 centímetro merece control profesional.

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La orientación general, según Rockson en declaraciones reproducidas por Prevention, es no restar importancia a una preocupación persistente. “Nunca está mal hacer que evalúen algo cuando estás preocupado”, sostuvo el especialista. Para los médicos, el dato central no es solo que el ganglio aumente de tamaño, sino que esa inflamación resulte excesiva, no ceda con el paso de los días o se agrave con el tiempo.