Por qué la nariz se tapa al dormir y cómo combatir la congestión nocturna

La congestión nasal nocturna puede aparecer por alergias, reflujo gastroesofágico, inflamación y el efecto de la gravedad al recostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir con la nariz tapada no siempre responde a un resfrío. Un reporte de Cleveland Clinic señaló que la congestión nasal nocturna puede aparecer por alergias, reflujo ácido, inflamación y el efecto de la gravedad al recostarse, factores que alteran el descanso y vuelven más difícil respirar con normalidad durante la noche.

Según informó el centro médico, muchas personas no presentan grandes molestias durante el día, pero perciben un aumento de la obstrucción nasal cuando se acuestan. El especialista en medicina familiar de Cleveland Clinic, Josué Limage, explicó que este cuadro resulta frecuente y suele vincularse con alérgenos presentes dentro del hogar y con cambios en el drenaje natural de la mucosidad.

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A lo largo del día, el organismo queda expuesto a polen, pasto, ambrosía y otras partículas del ambiente. Cleveland Clinic detalló que en el dormitorio también circulan polvo, caspa de mascotas y moho, además de restos que permanecen en el cabello, la ropa o la piel después de haber estado al aire libre.

Qué causas pueden tapar la nariz por la noche

Cuando el sistema inmunológico reacciona frente a esas sustancias, aumenta la producción de moco y se inflaman los tejidos de la nariz. Ese proceso favorece la sensación de obstrucción, que suele percibirse con más intensidad en las horas de descanso.

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El reflujo gastroesofágico puede irritar la garganta y zonas cercanas a la cavidad nasal, y causar nariz tapada durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro motivo posible es el reflujo ácido o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aunque se trata de un trastorno digestivo, sus efectos pueden extenderse hacia la garganta y los senos paranasales. Limage indicó que al acostarse el contenido del estómago puede ascender por el esófago con mayor facilidad, lo que provoca acidez o indigestión.

Esa irritación no se limita al pecho o a la garganta. El ácido también puede afectar zonas cercanas a la cavidad nasal y estimular una respuesta inflamatoria. Como resultado, aparecen más secreciones, mayor hinchazón de los tejidos y una nariz tapada que interfiere con el sueño. En personas con episodios repetidos de acidez nocturna, este componente puede pasar inadvertido si solo se observan los síntomas respiratorios.

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La gravedad constituye otra explicación habitual: al recostarse, el moco drena peor y puede concentrarse en los senos nasales. Durante el día, el cuerpo elimina parte de esas secreciones de forma natural a través de la deglución, pero al adoptar una posición horizontal ese proceso pierde eficacia. Cleveland Clinic remarcó que esa acumulación puede generar sensación de nariz bloqueada, presión facial, respiración por la boca y, en algunos casos, ronquidos o sueño fragmentado.

La inflamación de las vías respiratorias superiores también puede deberse a resfrío, infección viral, pólipos nasales, desviación del tabique o sinusitis crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación de las vías respiratorias superiores también influye. Un resfrío u otra infección viral puede inflamar temporalmente la mucosa nasal. También pueden intervenir alteraciones anatómicas o cuadros persistentes, como pólipos nasales, desviación del tabique o sinusitis crónica.

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Qué recomiendan para aliviar la congestión

Para aliviar la congestión, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) aconsejó evitar los desencadenantes identificados y reforzar las medidas de autocuidado dentro del hogar. Entre sus recomendaciones figuran mantener la casa seca y ventilada, lavar con frecuencia la ropa de cama, usar fundas adecuadas cuando sea necesario y no permitir mascotas en el dormitorio si los síntomas se relacionan con pelo o caspa animal.

El organismo británico también señaló que pueden utilizarse soluciones de agua salada para limpiar el interior de la nariz y aerosoles nasales con esteroides cuando el cuadro requiere tratamiento farmacológico.

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El NHS recomendó ventilar la casa, lavar la ropa de cama, usar solución salina y consultar al médico si la congestión nasal nocturna afecta el sueño o empeora, además de no usar descongestivos más de cinco días (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la guía clínica sobre rinitis alérgica de la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery respaldó las medidas de control ambiental cuando los síntomas se asocian con alérgenos identificados y recomendó corticoides intranasales si la congestión afecta la calidad de vida. Para cuadros con estornudos y picazón, la entidad señaló como opción los antihistamínicos orales de segunda generación.

El NHS advirtió, además, que los descongestivos nasales de venta libre no deben utilizarse durante más de cinco días, ya que su uso prolongado puede empeorar la obstrucción. El organismo recomienda consultar con un médico si los síntomas afectan el sueño o la vida diaria, si empeoran o si los tratamientos indicados por el farmacéutico no ofrecen alivio.

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