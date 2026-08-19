Cuáles son los síntomas de la infección urinaria y por qué afecta más a las mujeres

Nueve de cada diez infecciones urinarias afectan a mujeres, la uretra corta facilita el ingreso de bacterias a la vejiga según el Dr López Rosetti

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El médico cardiólogo Daniel López Rosetti (MN 62540) participó en Infobae en Vivo y señaló que nueve de cada diez infecciones urinarias se producen en mujeres. El especialista describió los síntomas, causas y tratamiento según los niveles de gravedad.

En su columna semanal en Infobae a las Nueve —integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, el doctor López Rosetti abordó en detalle la anatomía del aparato urinario y el motivo de la mayor incidencia de infecciones en la población femenina.

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“La infección de vejiga, que se llama cistitis, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Si me preguntás por qué nueve de cada diez infecciones urinarias son en mujeres, es simplemente porque la uretra en ellas es más corta”, describió.

Anatomía y mecanismos de la infección urinaria

Para prevenir infecciones urinarias el Dr López Rosetti recomendó mantener una buena higiene y aumentar la ingesta de líquidos diariamente

Durante la charla, el especialista ilustró la ubicación de los riñones y las vías urinarias: “Los riñones se ubican pegados a la columna vertebral y cerca de las costillas. Los riñones son retroperitoneales, están atrás del peritoneo”. Explicó que de cada riñón sale un uréter que desemboca en la vejiga, “que es como una bolsita de leche donde se acumula la orina y después sale por la uretra”.

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El doctor López Rosetti remarcó que la longitud de la uretra masculina y femenina determina la diferencia de riesgo: “La uretra masculina es más larga que la uretra femenina. Una uretra corta hace que todo lo que está en el periné, la materia fecal, la orina, la falta de higiene, ingrese fácilmente por una uretra corta a la vejiga”. De allí, la mayor prevalencia en mujeres.

Al explicar los cuadros posibles, distinguió: “Puede terminar con una internación si se complican los riñones”. Describió el avance de la infección: “Si esa infección sube al riñón y se infecta el riñón, estás hablando de una infección de un órgano noble en el cual ya hay pus y una reacción sistémica: fiebre y malestar general. Una infección baja es una cosa, una infección alta es otra”.

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Síntomas característicos, diagnóstico y bacterias más frecuentes

El síntoma principal de la infección urinaria baja es dolor arriba del pubis y ardor o dolor al orinar, acompañado de aumento en la frecuencia de las micciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista enumeró los síntomas clásicos de la infección urinaria baja: “El síntoma es ardor y/o dolor al orinar. Aumento de la frecuencia miccional. Ir muchas veces al baño, que se conoce como urgencia miccional con sensación de vaciamiento incompleto. Dolor o molestia suprapúbica, justo arriba del pubis. También puede haber orina turbia porque está infectada y/o con sangre”.

Indicó que el diagnóstico se apoya en la clínica, pero suele confirmarse con laboratorio: “Lo normal es indicar un análisis de orina o de sangre según el caso, y en general ambas cosas. En la orina se buscan bacterias, restos celulares, proteínas, pequeñas cantidades de sangre. El informe bioquímico puede indicar infección urinaria”.

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Sobre el origen de las bacterias, detalló: “La que predomina, y tiene que ver con la prevención, son las que vienen de la materia fecal, como la Escherichia coli”. Advirtió que la recurrencia suele estar ligada a problemas de higiene: “Si uno dice por qué hay muchas veces infecciones recurrentes, es por problemas de higiene, por no cuidarse lo suficiente”.

Prevención, tratamiento y complicaciones

Si la infección urinaria llega a los riñones se manifiesta con fiebre, dolor lumbar y malestar general, el cuadro puede volverse grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abordar la prevención, López Rosetti insistió en la hidratación: “Cuidar el riñón es alimentación adecuada y mucho líquido. Hay una sola medida para saber la cantidad de agua que tenés que tomar, y es que la orina sea clara. No es ni un litro, ni un litro y medio, ni cuatro. Es que tu orina sea clara, porque tenés un medidor de hidratación personal, que es el color del pis”.

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Respecto al tratamiento, explicó la importancia del urocultivo: “Lo ideal es saber qué bacteria y qué antibiótico tenés que usar. ¿Cómo se hace eso? Con un urocultivo y antibiograma”. Relató el proceso: “El bioquímico lleva la muestra de orina a una cápsula de Petri, la siembra, y si crecen colonias, el análisis indica infección urinaria. Además, se prueba con distintos antibióticos para ver cuál es eficaz”.

Alertó sobre la automedicación y los riesgos de tratamientos incompletos: “Es frecuente que en un segundo evento la mujer use pastillas que le quedaron de antes. ¿Qué sucede ahí? Tratamiento incompleto, resistencia bacteriana. Y la bacteria puede no ser la misma, entonces no tiene resultado y se complica”.

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Finalmente, enfatizó las complicaciones: “Si la infección sube al riñón y se llena de bacterias, tenés una infección renal que puede ser seria, con insuficiencia renal y requiere internación”.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

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