Crimen y Justicia
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Detuvieron a un comisario de Entre Ríos por su presunta participación en el transporte de 1.300 kilos de marihuana

Daniel Alejandro Rosatelli es investigado en el marco de una causa por drogas. La camioneta utilizada para el traslado habría sido provista por el abogado entrerriano

Hombre de mediana edad con camisa celeste y reloj de pulsera, apoyado en una pared de piedra. Una reja metálica y personas difusas al fondo
Daniel es hijo del exsubjefe Juan Ramón Rosatelli
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El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía de Entre Ríos e hijo del exsubjefe Juan Ramón Rosatelli, fue detenido este miércoles por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por narcotráfico que dejó al descubierto su presunto rol en la logística de un importante cargamento de drogas.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que todo comenzó el pasado 13 de febrero cuando la Policía local realizó un procedimiento en el que secuestró alrededor de 1.300 kilos de marihuana. A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir la logística utilizada para transportar la droga, poniendo bajo la lupa los vehículos, movimientos y personas que podrían haber participado en la maniobra.

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Durante el avance de la investigación, surgió un dato determinante: la camioneta utilizada para trasladar la droga habría sido provista por Daniel Rosatelli, un funcionario en actividad de la propia fuerza. En este contexto, la Justicia provincial ordenó que todas las medidas sobre el comisario fueran realizadas por la Policía Federal, para evitar cualquier tipo de interferencia o sospecha sobre el trabajo de la fuerza local.

Fue así que este miércoles, los efectivos federales llevaron a cabo una serie de allanamientos y concretaron la detención del comisario. Fuentes del caso explicaron que la investigación no se focalizó en la Jefatura Departamental Paraná ni en la estructura policial en general, sino en un funcionario puntual.

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La Justicia provincial dio intervención a la Policía Federal
La Justicia provincial dio intervención a la Policía Federal

A su vez, señalaron que la presencia de agentes federales dentro de una dependencia de la Policía entrerriana respondió a la necesidad de obtener elementos probatorios directamente vinculados a la actuación de Rosatelli, quien desempeñaba funciones en ese lugar.

La investigación también está centrada en la adquisición de la camioneta utilizada en el traslado de la marihuana y un conflicto paralelo con quien había sido su vendedor, hecho que incluyó una denuncia por presuntas amenazas con arma de fuego. Ahora será la Justicia la encargada de determinar cuál fue el grado de participación de Rosatelli, por qué el vehículo terminó vinculado con el cargamento y qué conocimiento tenía sobre su utilización en el transporte de la marihuana.

Desde el Gobierno de Entre Ríos celebraron el procedimiento que culminó con la detención del comisario. El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía local ratificaron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados y pusieron a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos”.

Además, reiteraron su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones. “Nadie está por sobre la ley”, sentenciaron.

Jefatura de Policía Entre Ríos
Desde la Jefatura de la Policía local ratificaron su plena colaboración con la Justicia Federal

El apellido Rosatelli tiene un peso propio dentro de la historia policial entrerriana. Daniel es hijo de Juan Ramón Rosatelli, quien fue subjefe de la Policía de Entre Ríos y ocupó un lugar de relevancia institucional durante varias gestiones del peronismo en la provincia, hasta diciembre de 2015. En ese periodo, la conducción policial atravesó sucesivos gobiernos y tejió relaciones con reconocidos abogados de Paraná.

Entre los vínculos aparecen figuras como Guillermo Mulet, quien durante ocho años asesoró legalmente a Juan Ramón Rosatelli y construyó lazos profesionales y personales con la estructura policial. En 2016, tras el robo al estudio jurídico que compartía con Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, Mulet reveló públicamente su estrecha relación con el exsubjefe policial. El entramado de relaciones incluye también a un abogado de apellido Cullen, aunque su vínculo fue menos cercano.

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