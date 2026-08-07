Salud
Agregar Infobae enGoogle

Barra de proteína o yogur: qué opción conviene para sumar este nutriente entre comidas

Especialistas en nutrición advierten que más allá de la cantidad de gramos, la calidad de los ingredientes y el nivel de procesamiento son determinantes a la hora de elegir una colación saludable y equilibrada

Una imagen dividida en dos muestra barras de proteína y polvo, y una mano que sostiene un tazón de yogur con fruta y granola. Un 'VS.' las separa.
Las colaciones con alto aporte proteico ganan espacio en la alimentación cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las colaciones con alto aporte proteico ganaron espacio en la alimentación cotidiana, entre quienes buscan saciedad, energía sostenida o una forma práctica de distribuir mejor la proteína a lo largo del día.

Entre las opciones más habituales aparecen las barras de proteína y el yogur, dos productos con perfiles distintos en nutrición, conservación y uso diario. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sostienen que la calidad general del alimento, densidad nutricional y patrón alimentario completo pesan más que una sola promesa del envase.

PUBLICIDAD

La proteína importa, pero no alcanza con mirar un solo número

Infografía comparativa de yogur griego y barra de proteína sobre una balanza, con datos de contenido proteico y recomendaciones nutricionales.
La calidad nutricional pesa más que una promesa en el envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína cumple funciones ligadas al mantenimiento de tejidos, la masa muscular y la saciedad. La FAO y la OMS destacan que su consumo debe evaluarse dentro del conjunto de la dieta, ya que también influyen la edad, nivel de actividad física y estado de salud. En adultos sanos, incorporar proteína en comidas y colaciones puede ayudar a repartir mejor la ingesta diaria y evitar concentrarla en una sola comida.

Ese punto resulta relevante porque muchos productos se promocionan como “proteicos” aunque ofrecen beneficios desiguales. No alcanza con que una colación tenga 10, 15 o 20 gramos de proteína: también importa su contenido de azúcares agregados, grasas, sodio y grado de procesamiento.

PUBLICIDAD

La OMS recomienda limitar el consumo de azúcares libres, mientras que varias guías alimentarias internacionales sugieren priorizar alimentos con una lista de ingredientes más simple y un mejor aporte de micronutrientes.

Qué ofrece el yogur frente a una barra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogur tipo griego o skyr concentra más proteína por su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur, sobre todo en sus versiones tipo griego o skyr, suele concentrar más proteína que el yogur tradicional por su proceso de elaboración. A la vez, aporta calcio y puede contener cultivos vivos. La FAO reconoce a los lácteos fermentados como alimentos de interés nutricional dentro de dietas equilibradas, y la EFSA evaluó en distintas ocasiones el papel del calcio y de ciertos fermentos en la alimentación.

En términos prácticos, una porción individual de yogur natural colado puede aportar alrededor de 15 a 17 gramos de proteína, con una composición relativamente simple si se eligen versiones sin azúcares agregados. A eso se suma otro aspecto valorado por especialistas en nutrición: permite combinarse con frutas, avena o semillas y así sumar fibra, un nutriente cuyo consumo insuficiente preocupa a organismos como la OMS y la FAO.

Cuenco de yogur natural cubierto con arándanos, fresas y frambuesas frescas, decorado con miel, sobre una mesa de madera con una cuchara y un palito de miel al costado.
El yogur puede aportar calcio y cultivos vivos según la versión elegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barritas, en cambio, resuelven un problema distinto. Su fortaleza es la portabilidad. No requieren frío, se pueden guardar en una mochila o en un cajón de oficina y permiten comer algo rápido en traslados o jornadas extensas. Ese atributo explica parte de su popularidad.

El problema aparece cuando la barra de proteína se parece más a un snack ultraprocesado que a una colación equilibrada, con altos niveles de azúcares, coberturas dulces o edulcorantes y alcoholes de azúcar que no siempre resultan bien tolerados.

En qué casos una barra puede ser útil

Mujer atleta con ropa deportiva mordiendo una barrita de chocolate en un sendero rocoso de montaña, con picos y árboles verdes al fondo bajo un cielo nublado.
Las barras de proteína destacan por portabilidad y conservación sin frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso no significa que todas las barras sean una mala elección. Algunas ofrecen entre 15 y 20 gramos de proteína con un aporte moderado de calorías y una cantidad acotada de azúcares agregados. La clave está en leer la etiqueta. La OMS y la FAO insisten en que la información nutricional es una herramienta central para comparar productos y moderar nutrientes críticos.

Conviene revisar cuatro variables: cantidad de proteína, azúcares agregados, sodio y longitud de la lista de ingredientes. Si el producto incluye numerosas fuentes de azúcar o una fórmula extensa con aditivos, su perfil puede alejarse de la idea de colación saludable. En personas con sensibilidad digestiva, los polialcoholes también pueden generar molestias gastrointestinales.

Entonces, cuál es mejor

Tazón blanco con yogur, arándanos, frambuesas y granola, cuchara dorada y taza de café espumoso sobre mesa blanca, con manta tejida beige.
Combinar proteína con fibra mejora la saciedad y la calidad de la colación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la comparación se limita al valor nutricional, el yogur natural alto en proteínas suele correr con ventaja. Aporta proteína, calcio y, en algunos casos, fermentos, con menos riesgo de sumar azúcares o grasas innecesarias si se elige una versión simple. Instituciones como la EFSA y la FAO destacan el valor de alimentos con buena densidad nutricional y bajo nivel de procesamiento dentro de una dieta saludable.

La barra, de todos modos, conserva un lugar claro: situaciones en las que no hay acceso a refrigeración ni tiempo para preparar otra alternativa. En ese escenario, una opción bien elegida puede funcionar como solución puntual. La diferencia, según coinciden guías y organismos internacionales, está en no convertir la practicidad en criterio único.

Qué mirar antes de elegir

Mujer comiendo barrita
El nivel de procesamiento define diferencias clave entre productos similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una colación más completa, especialistas y entidades de salud pública recomiendan combinar proteína con fibra. Un yogur con fruta o una barra acompañada por una manzana puede generar más saciedad que un producto consumido por sí solo. La elección más conveniente no depende solo del envase ni del marketing, sino del contexto, frecuencia de consumo y calidad nutricional real.

Entre yogur y barra, el primero suele ofrecer un perfil más completo. La segunda responde mejor a la urgencia. En ambos casos, la decisión cambia cuando se observa la etiqueta y se pone el foco en el alimento entero, una línea que desde hace años sostienen la OMS, FAO y EFSA.

Temas Relacionados

YogurProteínasAlimentos ultraprocesadosNutriciónNewsroom BUEAlimentaciónBarritasBarrasEjercicio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los suplementos de calcio y vitamina D no previenen las fracturas en la mayoría de los adultos mayores, afirma un estudio

Una revisión de 69 ensayos con casi 154.000 participantes cuestionó una práctica extendida en consultorios y hogares. Qué hábitos protegen los huesos, según Mayo Clinic

Los suplementos de calcio y vitamina D no previenen las fracturas en la mayoría de los adultos mayores, afirma un estudio

Perros de terapia ayudan en la rehabilitación de ictus

Healthday Spanish

Perros de terapia ayudan en la rehabilitación de ictus

¿Puede el yoga calmar un intestino gruñón?

Healthday Spanish

¿Puede el yoga calmar un intestino gruñón?

Dieta vegana a corto plazo vinculada a una menor inflamación y envejecimiento

Healthday Spanish

Dieta vegana a corto plazo vinculada a una menor inflamación y envejecimiento

Reseña encuentra pocas pruebas de que los trucos de transferencia de embriones en FIV aumentan el éxito

Healthday Spanish

Reseña encuentra pocas pruebas de que los trucos de transferencia de embriones en FIV aumentan el éxito

DEPORTES

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

TELESHOW

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

El Gobierno de Estados Unidos busca contratar a una empresa para cobrar multas migratorias en Guatemala, México y Honduras

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?