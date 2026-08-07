ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 4

ANSES define las fechas de cobro de agosto de 2026 con montos actualizados por movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para agosto de 2026, con haberes y asignaciones actualizados conforme al índice de movilidad. Las personas con DNI terminado en 4 podrán acceder a la mayoría de las prestaciones el miércoles 14 de agosto, mientras que los pagos para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo se realizarán el miércoles 26 de agosto. Los montos incluyen la actualización prevista y, en algunos casos, un bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 3 cobrarán el miércoles 14 de agosto. Para agosto de 2026, el haber mínimo es de $419.775,93. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para estos beneficiarios asciende a $489.775,93.

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Los pagos se organizan por terminación de DNI y según el tipo de prestación social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo percibirán el pago el miércoles 27 de agosto si su DNI termina en 3. El monto correspondiente se ajusta según la escala vigente, con una suba del 1,89% respecto al mes anterior. El haber máximo quedó fijado en $2.824.694.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se pagan el miércoles 14 de agosto para titulares con DNI terminado en 4. Para agosto de 2026, la AUH tiene un valor de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos familiares) es de $75.433. La AUH por hijo con discapacidad asciende a $491.173. En la zona patagónica, ambos importes alcanzan los $196.103 por hijo.

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Las jubilaciones mínimas incorporan un refuerzo extraordinario además del haber mensual

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 3 cobrarán el miércoles 14 de agosto. El monto actualizado es de $150.848. En la zona 1, el valor es de $196.103.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se paga el miércoles 13 de agosto para quienes tengan DNI terminado en 4. El monto para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40 y disminuye en escalas para ingresos superiores. La Asignación por Maternidad también se abona a partir del 11 de agosto, sin distinción por terminación de documento, con el mismo valor base para el primer rango de ingresos.

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Los haberes superiores al mínimo tienen un cronograma diferenciado hacia fin de mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todos los beneficiarios. Los montos vigentes son: Nacimiento $87.925,24, Adopción $525.680,06 y Matrimonio $131.650,55.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan el miércoles 12 de agosto para titulares con DNI terminado en 4. El monto por invalidez y vejez, incluyendo el bono extraordinario, es de $363.843,15. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso es de $405.820,74.

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Las prestaciones por desempleo se acreditan en fechas específicas y con montos sujetos a topes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin cronograma diferenciado por terminación de documento. Los montos dependen del tipo de asignación y la composición familiar, siguiendo los valores vigentes.

Desempleo Plan 1

La Prestación por Desempleo Plan 1 se paga el martes 26 de agosto a quienes tengan DNI finalizado en 3. El monto varía según la situación laboral previa y los topes establecidos oficialmente.

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Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 mantiene el mismo cronograma que el Plan 1, con pago el martes 25 de agosto para documentos terminados en 4. Los montos se determinan conforme a la normativa vigente.