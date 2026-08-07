Día de San Cayetano: por qué se celebra hoy, 7 de agosto, y qué se le pide al santo

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto en recuerdo del fallecimiento del santo en 1547

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La festividad de San Cayetano, conmemorada cada 7 de agosto, moviliza a millones de personas que se acercan a diferentes iglesias con la esperanza de recibir bendiciones y protección. El santuario ubicado en Liniers se ha convertido en el epicentro de esta celebración, recibiendo año tras año a fieles de todo el país.

En los últimos años, la conmemoración sumó un gesto solidario: numerosos fieles optan por llevar donaciones de alimentos no perecederos y prendas de vestir, en lugar de las habituales flores o velas. Esta práctica representa una forma tangible de honrar el legado de San Cayetano, alineándose con su espíritu de servicio a los más necesitados y fortaleciendo el carácter colectivo y solidario de la festividad.

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Por qué el Día de San Cayetano es el 7 de agosto

La fecha del 7 de agosto fue elegida para honrar a San Cayetano porque coincide con el aniversario de su fallecimiento en 1547. Nacido en Vicenza e inicialmente formado en Derecho, Cayetano de Thiene orientó su vida hacia el servicio religioso tras pasar por la corte papal como secretario de Julio II. A lo largo de su existencia, priorizó la ayuda a los pobres y enfermos, renunciando a comodidades y privilegios incluso en los momentos finales de su vida.

El día de su muerte se transformó en un punto de referencia para la comunidad católica, que cada año recuerda su ejemplo de entrega y generosidad. Así, este día reúne a fieles que buscan inspiración y refugio espiritual, consolidando la jornada como una cita ineludible de oración y encuentro colectivo.

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La festividad de San Cayetano reúne a millones de fieles que buscan bendiciones, protección y refugio espiritual (REUTERS/Agustin Marcarian)

Qué se le pide a San Cayetano y por qué

A lo largo de los años, San Cayetano se convirtió en el símbolo de quienes enfrentan situaciones de necesidad, desempleo o dificultades económicas. El pedido de “pan y trabajo” sintetiza la esperanza de obtener sustento y estabilidad para la vida cotidiana, y es la consigna que une a devotos de distintos orígenes sociales y geográficos.

Las oraciones dirigidas al santo suelen enfocarse en la búsqueda de empleo, el pedido de ayuda ante la escasez y la asistencia espiritual en momentos de incertidumbre. Una de las plegarias más difundidas invoca a San Cayetano como “patrono del trabajo y la providencia”, y solicita que interceda ante Dios para guiar los pasos de sus fieles hacia la prosperidad y la virtud.

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La devoción a San Cayetano trasciende la simple petición material. Sus seguidores lo reconocen como un ejemplo de vida austera y generosa, un intercesor ante las adversidades y un consuelo en tiempos de aflicción.

Dónde está el santuario de San Cayetano

El santuario se encuentra en la calle Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. Este templo se ha consolidado como uno de los principales lugares de peregrinación católica de la Argentina. Su ubicación, en una zona conectada por accesos viales y ferroviarios, facilitó históricamente la llegada de devotos desde la Capital Federal, el conurbano bonaerense y otras localidades del país.

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El pedido de pan y trabajo resume la devoción a San Cayetano entre quienes enfrentan desempleo, escasez y dificultades económicas (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La historia del santuario está ligada al crecimiento urbano de la ciudad y a la expansión de comunidades de trabajadores y familias migrantes que llegaron al oeste porteño en busca de mejores condiciones de vida. La imagen de San Cayetano —muchas veces representada junto a una espiga de trigo— se transformó en un símbolo de esperanza y de reivindicación del derecho al trabajo.

Cómo es la peregrinación hoy y el pronóstico del tiempo

La jornada moviliza a miles de fieles que desde temprano se acercan al santuario de Liniers y a otras parroquias para participar de misas, procesiones y expresiones de fe.

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Desde la madrugada, largas filas se forman para ingresar al templo, recibir la bendición y dejar sus pedidos en el altar de San Cayetano. El ambiente en el barrio se transforma con la llegada de devotos que portan estampas, imágenes y espigas de trigo, mientras se celebran ceremonias religiosas a lo largo de toda la jornada.

Este año, la peregrinación adquiere además un fuerte componente social y sindical. Diversas organizaciones, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA, convocaron a una nueva marcha bajo las consignas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. La movilización parte desde el santuario de Liniers, donde a las 8 de la mañana se realiza la tradicional bendición de herramientas de trabajo, y avanza por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, donde se lleva a cabo el acto central.

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Las oraciones a San Cayetano piden empleo, ayuda ante la necesidad e intercesión como patrono del trabajo y la providencia (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratifica que las condiciones del tiempo mejorarán notablemente en la Ciudad de Buenos Aires, previendo condiciones frescas y cielos parcialmente nublados que permitirán el desarrollo de las actividades previstas durante el día.

Hacia la tarde de este viernes, el SMN anticipa que el sol pleno ayudará a que la temperatura máxima alcance los 13°C, mientras que los vientos intensos del sudoeste comenzarán a disminuir gradualmente, dejando una noche fría, despejada y con el termómetro en retroceso hacia los 8°C.

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