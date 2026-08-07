El poder oculto de los dedos del pie en la salud: 8 ejercicios que mejoran la movilidad y el equilibrio

Los dedos del pie intervienen en la estabilidad, la marcha y la distribución de la carga al caminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los dedos del pie podrían ser tomados como un detalle menor dentro del cuerpo, pero intervienen en cada paso, en la estabilidad y en la forma en que se distribuye la carga al caminar. Cuando pierden movilidad o fuerza, esa falla no queda aislada: puede alterar el apoyo, el equilibrio y hasta la postura general.

Ese deterioro suele avanzar de forma silenciosa. Con el paso de los años, los músculos, las articulaciones y los tejidos conectivos del pie pueden perder elasticidad, amortiguación y capacidad de respuesta.

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Frente a ese escenario, una rutina breve de ejercicios puede marcar diferencias. Prevention publicó una serie de movimientos avalados por la fisioterapeuta Winnie Yu, que apuntan a mejorar la movilidad de los dedos del pie, fortalecer la musculatura y favorecer el equilibrio con apenas unos minutos por día.

Por qué los dedos del pie importan más de lo que parece

Los pies son el primer punto de contacto con el suelo. De su apoyo dependen el equilibrio, la marcha y parte de la postura. La especialista informó que una buena estructura del pie sostiene la actividad física y puede reducir molestias en tobillos, rodillas, caderas o espalda. Los dedos cumplen un rol clave: el gordo impulsa el paso y los demás ayudan a adaptarse al terreno y dar estabilidad. Si la mecánica falla, caminar resulta menos eficiente y las cargas se distribuyen mal.

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Prevention indicó que el envejecimiento afecta al pie: músculos, articulaciones y tejidos conectivos pierden fuerza, flexibilidad, amortiguación y elasticidad, lo que puede provocar dolor, caída o ensanchamiento del arco, juanetes, molestias en el antepié y problemas de equilibrio.

Qué pasa con los pies a medida que envejecen

La pérdida de movilidad y fuerza en los pies puede alterar el apoyo, el equilibrio y la postura general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad no es el único factor. También influyen la artritis, la fascitis plantar y el desgaste en quienes pasan muchas horas de pie o llevan una vida activa. Según la experta, esto explica por qué muchas personas solo notan sus pies cuando sienten dolor.

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La fisioterapeuta Yu, que además es doctora en terapia física y especialista en fuerza y acondicionamiento en Nueva York, dijo a Prevention que la salud del pie es clave para la movilidad. Sostiene que, como otros grupos musculares, los pies pueden ejercitarse.

Se recomienda realizar la secuencia al menos una vez por semana, con tres series de 10 repeticiones por ejercicio, salvo los movimientos estáticos, cuyo tiempo de ejecución se sostiene. La progresión debe ser gradual si el volumen sugerido resulta difícil al principio.

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8 ejercicios para activar los dedos del pie

1. Extensión del dedo gordo

Este ejercicio apunta a recuperar la movilidad del dedo gordo, una función necesaria para mejorar el despegue del pie al caminar. Se realiza sentado, con ambos pies apoyados en el suelo. La acción consiste en elevar solo el dedo gordo, mientras los otros dedos permanecen en contacto con el piso, y luego volver a bajarlo.

El movimiento parece simple, aunque exige control fino. Repetirlo de forma regular puede ayudar a que el dedo recupere independencia y capacidad de respuesta.

2. Elevación alternada de los dedos

La elevación alternada de los dedos mejora la movilidad del dedo gordo y del resto de los dedos del pie, con impacto sobre la marcha y el equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda propuesta amplía ese trabajo de movilidad. También se hace sentado, con los pies apoyados. Primero se eleva el dedo gordo con los otros cuatro dedos en el suelo. Después, se invierte la acción: el dedo gordo queda apoyado y se levantan juntos los otros cuatro.

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Según Prevention, este patrón mejora la movilidad del dedo principal y del resto de los dedos, con impacto sobre la marcha y el equilibrio. La dificultad no está en la fuerza, sino en la coordinación.

3. Flexión resistida del dedo gordo con banda

Para sumar carga, Yu propone usar una minibanda elástica alrededor del dedo gordo. Desde una posición sentada, la banda tracciona el dedo hacia atrás y la persona debe bajarlo de forma lenta contra esa resistencia, sin que toque el suelo.

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El objetivo es fortalecer el pie y el arco plantar con un estímulo adicional. Esa resistencia convierte un gesto pequeño en un trabajo muscular más exigente.

4. Doming o elevación del arco

El ejercicio de doming o elevación del arco apunta a mejorar la fuerza del arco del pie y la estabilidad del tobillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio se enfoca en la fuerza del arco y en la estabilidad del tobillo. Con el pie apoyado, todos los dedos permanecen en el suelo mientras se intenta elevar el arco usando solo la musculatura del pie, sin encoger los dedos.

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La consigna exige precisión, ya que busca activar músculos profundos que suelen trabajar poco. Cuando el gesto resulta más fácil, puede hacerse de pie para aumentar el desafío.

5. Estiramiento de la fascia plantar de rodillas

En esta variante, la persona se arrodilla con los dedos flexionados hacia abajo y apoyados contra el suelo. Después lleva la cadera hacia los talones hasta percibir un estiramiento suave en la planta del pie y en los dedos. La posición se sostiene durante 30 segundos.

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El movimiento busca mejorar la flexibilidad y aliviar tensiones en la fascia plantar, el tejido que recorre la base del pie desde el talón hasta los dedos.

6. Arrugar una toalla con los dedos

Arrugar una toalla con los dedos refuerza la musculatura intrínseca del pie y la fuerza del antepié con un elemento doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ejercicio clásico para reforzar la musculatura intrínseca del pie consiste en colocar una toalla pequeña bajo el antepié y arrugarla con los dedos hasta llevarla hacia el cuerpo. Se hace descalzo y sentado.

La propuesta trabaja la fuerza de los dedos y del antepié con un elemento doméstico y fácil de conseguir. Esa simplicidad facilita incorporarlo a la rutina cotidiana.

7. Separación de los dedos

La apertura activa de los dedos del pie busca mejorar la movilidad y, en ciertos casos, aliviar molestias asociadas a los juanetes. El ejercicio se realiza sentado, con el pie apoyado, e implica separar todos los dedos entre sí, sostener esa apertura por un segundo y relajar.

En Prevention, la experta señaló que este ejercicio puede ayudar de forma específica ante el dolor vinculado con juanetes, además de favorecer un mejor control del antepié.

8. Elevación de talones con pelota

La elevación de talones con pelota incorpora el trabajo de pantorrillas, una fuerza que influye en las tensiones del pie y en la calidad del apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último movimiento suma a las pantorrillas dentro del trabajo. De pie, se coloca una pelota pequeña entre los talones y se elevan los talones hasta quedar sobre el antepié, sin perder la presión suave sobre la pelota. Luego se desciende lentamente.

La inclusión de este ejercicio responde a una idea central del reporte de Prevention: el bienestar del pie no depende solo de los dedos. La fuerza de la pantorrilla también influye en las tensiones que recibe esa zona y en la calidad del apoyo.