Cuánto tiempo lleva reforzar la densidad ósea y qué rutinas ayudan a mantener los huesos sanos

La densidad mineral ósea se modifica de manera gradual y exige constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud ósea suele ganar atención cuando aparece una fractura, un diagnóstico de osteopenia o la llegada de la menopausia. Pero los especialistas advierten que el cuidado de los huesos empieza mucho antes y depende de decisiones cotidianas vinculadas con la alimentación, actividad física y prevención.

La densidad mineral ósea no cambia de una semana a otra. Los especialistas consultados por Women’s Health coinciden en que mejorar o preservar la masa ósea exige hábitos sostenidos durante meses e incluso años, un punto que también respaldan organismos internacionales que fijan pautas para la prevención de la osteoporosis y las fracturas.

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Cuándo se forma el capital óseo

Desde la adultez, el objetivo central pasa a ser conservar el capital óseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota de Women’s Health sitúa el punto de partida en una idea central: el pico de densidad ósea suele alcanzarse antes de los 30 años. A partir de esa etapa, el objetivo deja de ser solo aumentar hueso y pasa a ser conservarlo. Ese enfoque coincide con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que utiliza la medición de la densidad mineral ósea para definir osteoporosis a partir de un puntaje T de -2,5 o menor en estudios como la absorciometría por rayos X de energía dual, conocida como DEXA o DXA, según recoge StatPearls.

El proceso biológico tiene sus propios tiempos. De acuerdo con esa revisión clínica alojada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las adaptaciones del esqueleto son lentas y pueden requerir al menos unos ocho meses de ejercicio para generar cambios relevantes en la masa ósea, ya que el remodelado del hueso insume alrededor de cuatro meses. Se añade que los cambios en dieta o entrenamiento pueden tardar entre uno y tres años en reflejarse en una DEXA, según expertos citados por Women’s Health.

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Qué hábitos muestran más respaldo

El remodelado del hueso ocurre en ciclos y tiene tiempos biológicos lentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia con más consenso incluye ejercicio con carga, trabajo de fuerza y una alimentación suficiente en calcio y vitamina D. El entrenamiento de resistencia y los ejercicios de impacto moderado estimulan a las células que forman hueso.

Ese principio también aparece en la literatura clínica internacional. Según StatPearls, la actividad física moderada mejora la densidad ósea, y la Bone Health and Osteoporosis Foundation recomienda ejercicio de soporte de peso, fortalecimiento muscular y trabajo de equilibrio de forma regular.

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La menopausia puede acelerar la pérdida de masa ósea por cambios hormonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano nutricional, las recomendaciones no apuntan a una solución rápida ni a depender solo de suplementos. Una revisión científica publicada en PubMed Central indicó que para mujeres posmenopáusicas se aconseja un aporte diario de 800 a 1200 miligramos de calcio y 800 UI de vitamina D en quienes tienen más riesgo de fractura o insuficiencia de esa vitamina, según PubMed Central.

El mismo trabajo señaló que el calcio junto con vitamina D puede aumentar la densidad mineral ósea, mientras que la vitamina D aislada no mostró el mismo efecto.

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El impacto de la menopausia y los factores de riesgo

En algunos perfiles, el calcio con vitamina D se vincula con mejores resultados que la vitamina D sola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida ósea no ocurre al mismo ritmo durante toda la vida. En mujeres con menstruación y niveles normales de estrógeno, la caída anual puede ser baja antes de la menopausia. Tras esa transición hormonal, la reducción de estrógenos acelera la pérdida de masa ósea, una observación que también aparece en documentos médicos y guías clínicas internacionales.

Esa etapa no es el único factor que modifica el riesgo. El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el uso prolongado de corticoides y las fracturas por estrés repetidas pueden acelerar la pérdida de hueso o dificultar la ganancia de densidad en etapas más tempranas.

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Una revisión sobre osteoporosis menopáusica difundida en PubMed Central también incluyó entre las medidas preventivas el abandono del cigarrillo, moderación del alcohol y evaluación de factores de riesgo para decidir cuándo indicar una DEXA, de acuerdo con Menopausal osteoporosis: screening, prevention and treatment.

Cuándo conviene medir y qué esperar

La actividad física sostenida se asocia con mejor mantenimiento de la estructura esquelética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La densitometría DEXA sigue como la herramienta de referencia para medir la masa ósea y detectar osteoporosis antes de una fractura. La revisión de StatPearls resumió que varias guías recomiendan ese estudio en mujeres de 65 años o más, y también en menores de esa edad cuando existen factores de riesgo, según Osteoporosis in Females - StatPearls - NCBI Bookshelf.

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La principal advertencia para pacientes y médicos es temporal. El hueso responde despacio, de modo que ni el gimnasio ni los suplementos ofrecen resultados inmediatos.

De acuerdo con Women’s Health, la mejora visible en una DEXA puede demorar de uno a tres años, mientras que la evidencia clínica internacional insiste en que los beneficios del ejercicio y la nutrición dependen de la continuidad. En salud ósea, la lógica es acumulativa: cuanto antes se consolidan los hábitos, más margen existe para llegar con mejor reserva a la mediana edad y a la menopausia.

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