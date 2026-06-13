Las frutas que más ayudan y las que piden cuidado, según el objetivo

El consumo diario de frutas variadas refuerza la salud por su aporte combinado de vitaminas, fibra y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa infobae)

Consumir frutas saludables cada día implica mucho más que disfrutar su sabor: aportan vitaminas, fibra y antioxidantes vitales para el organismo, según un análisis de The Telegraph.

El medio citado detalla, basado en evidencia reciente, cuáles variedades ofrecen mayor beneficio. Esta revisión identifica frutos que aportan ventajas nutricionales destacadas y otros que requieren precaución en su consumo.

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Según la dietista acreditada Nichola Ludlam-Raine, citada por el medio, tanto frutas frescas como congeladas, deshidratadas o enlatadas pueden contribuir al objetivo diario de cinco porciones si se eligen y preparan adecuadamente.

La variedad y el cuidado en el consumo, como lavar la piel y atender a posibles residuos de pesticidas o preparación específica, son aspectos esenciales junto al control de azúcares naturales.

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1. Arándanos

Los arándanos concentran antocianinas y se integran fácil en yogur, gachas o batidos, con opción congelada para sostener nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos destacan por su alto contenido de antioxidantes, en particular las antocianinas, que les otorgan su color y pueden proteger la salud cerebral y reducir el riesgo cardiovascular, según Ludlam-Raine.

Consumir 200 gramos de arándanos antes de tareas cognitivas puede mejorar la memoria y la concentración. Además, estas sustancias favorecen la función de los vasos sanguíneos.

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Aunque frescos suelen ser costosos, la versión congelada es más asequible y, como señala la especialista, “los frutos congelados a menudo conservan más nutrientes que los frescos”. Esto se debe a que se congelan poco después de ser recolectados, preservando mejor sus propiedades.

Los arándanos pueden agregarse a yogures, batidos o en compota baja en azúcar para un consumo frecuente.

2. Frutillas

Las frutillas aportan vitamina C y pocos azúcares, pero exigen buen lavado por posibles residuos y funcionan en ensaladas o como snack (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutillas aportan vitamina C, manganeso y antioxidantes cruciales para fortalecer el sistema inmunológico y el metabolismo. Una porción suma solo 26 calorías y 4,8 gramos de azúcar.

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Ya sean frescas, congeladas o deshidratadas, contribuyen a reducir el colesterol y la inflamación, mejorando la salud cardíaca. Sin embargo, suelen integrar la lista de alimentos con mayores residuos de pesticidas.

Ludlam-Raine sugiere lavarlas bien antes de comerlas o escoger variedades ecológicas. Indica que se puede consumir toda la fruta, incluído el tallo verde, y recomienda añadirlas a ensaladas, yogur o como snack ocasional con chocolate amargo.

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3. Frambubesas

Las frambuesas destacan por su fibra y su efecto sobre la microbiota intestinal, por eso se recomiendan también en formato congelado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frambuesas destacan por su alto contenido de fibra, con 5,2 gramos por porción, detrás de la cual reside gran parte de su beneficio.

Aportan vitamina C y antioxidantes, que apoyan la salud digestiva y cardiovascular. Para la especialista, “la fibra es crucial para el bienestar digestivo, previene el estreñimiento y alimenta la microbiota intestinal”.

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Por su rápida descomposición, se aconseja optar por frambuesas congeladas, que pueden sumarse a yogures, gachas o licuados, facilitando su conservación.

4. Moras

Las moras suman fibra, vitamina C y vitamina K, y combinan bien con cereales, ensaladas o colaciones rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moras proporcionan niveles de fibra similares a las frambuesas. También contienen vitamina C y vitamina K, necesaria para la coagulación y la salud ósea.

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Contienen antocianinas, que según Ludlam-Raine “son esenciales para la inmunidad y el sistema cerebral”. Comer moras frescas o congeladas ayuda a cubrir las necesidades de fibra y antioxidantes.

Pueden añadirse a cereales, ensaladas o consumirse como merienda para aprovechar sus beneficios.

5. Kiwis

El kiwi aporta mucha vitamina C y puede comerse con piel para elevar la fibra, además de asociarse con mejor tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi es fuente de 47 miligramos de vitamina C por fruta, superando el requerimiento diario recomendado, y aporta cerca del 10% de la vitamina E necesaria.

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Consumirlo con piel incrementa la fibra, aunque su textura puede no agradar a todos. Dos kiwis al día pueden aliviar el estreñimiento gracias a su contenido de agua y la enzima actinidina, que mejora la digestión.

Ludlam-Raine aconseja comer el kiwi entero o sumarlo a ensaladas y yogur. Incluso sin la piel, continúa siendo nutritivo.

6. Naranjas

Las naranjas aportan vitamina C y flavonoides, y conviene acompañarlas con otros alimentos para reducir el impacto de su acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las naranjas sobresalen por su aporte de vitamina C, con 43 miligramos por porción, fundamental para la inmunidad y la síntesis de colágeno. También suman fibra, potasio y flavonoides antioxidantes.

El consumo regular puede mejorar la función cerebral en adultos mayores. Debido a la acidez, se recomienda consumirlas acompañadas de otros alimentos para proteger los dientes.

Resultan prácticas como snack, solas o con yogur y verduras, y también para jugos naturales, moderando las cantidades por su azúcar natural.

7. Manzanas

Las manzanas contienen pectina y quercetina, y se prioriza su consumo entero para aprovechar la fibra frente al formato de jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manzanas son ricas en pectina, un tipo de fibra que respalda la digestión y puede ayudar a controlar el colesterol. La pectina también actúa como probiótico, nutriendo bacterias saludables.

Su contenido de quercetina y potasio protege el corazón y regula la presión arterial. Ludlam-Raine advierte que, aunque el azúcar de la manzana es moderado, el consumo excesivo, especialmente en jugos, puede elevar la glucemia.

Para obtener más beneficios, se recomienda comer la manzana entera, preferiblemente con frutos secos, trocearla en ensaladas o cocinarla en preparaciones al horno.

8. Peras

Las peras aportan agua y fibra que aumentan la saciedad, y se adaptan a ensaladas o postres horneados con control de porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peras favorecen el control del peso por su elevada fibra y cantidad de agua, que aportan saciedad.

Además de antioxidantes y vitamina C, un consumo frecuente se asocia con menor riesgo de accidente cerebrovascular. Por su contenido en azúcar natural, la especialista aconseja moderar la ingesta.

Se pueden comer frescas, en ensaladas, postres horneados o acompañadas con queso. También pueden adquirirse enlatadas en jugo natural para reducir el desperdicio.

9. Durazno

Los duraznos suman vitaminas A y C, y algunas personas deben moderarlos por componentes que pueden generar molestias digestivas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los duraznos ofrecen vitaminas A y C, además de carotenoides que dan color y apoyan la salud dérmica e inmunológica.

Algunos estudios señalan que su consumo puede disminuir síntomas alérgicos al reducir la liberación de histamina. Son ricos en sorbitol y fructosa, componentes que pueden causar molestias intestinales en personas con sensibilidad.

Se aconseja incorporarlos a ensaladas a la plancha, en yogur, batidos o preferir opciones en su propio jugo si son conservados.

10. Pelones

Los pelones aportan fibras, vitaminas A y C y antioxidantes como el ácido gálico, y se incorporan fácil frescos, en ensaladas de frutas o en preparaciones al horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pelones contienen fibras, vitaminas A y C, y antioxidantes como el ácido gálico, relacionado con efectos antiinflamatorios y posibles propiedades anticancerígenas.

El consumo de nectarinas apoya tanto el sistema cardiovascular como la inmunidad general, puntualiza la especialista citada. Pueden comerse frescas, en ensaladas de frutas o en postres horneados para variar su inclusión en la dieta.

11. Cerezas

Las cerezas aportan melatonina y antioxidantes, y se recomiendan en porciones moderadas por su azúcar natural, ya sea frescas o congeladas para sumar a yogur y postres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cerezas aportan melatonina, hormona que regula el sueño, junto a antocianinas y antioxidantes que atenuarían la inflamación.

Dado su contenido de azúcar, Ludlam-Raine recomienda consumirlas con moderación. Es posible sumarlas a yogur, postres o elegir opciones frescas y congeladas.

12. Uvas

Las uvas aportan resveratrol y vitamina K y ayudan a la hidratación, pero conviene moderarlas por su azúcar natural, con opciones como congelarlas o sumarlas a ensaladas y quesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas presentan niveles elevados de azúcar natural, por lo que no son la mejor opción para quienes tienen que cuidar la salud metabólica.

Destacan por su contenido en resveratrol, vitamina K y antocianinas, especialmente en las variedades rojas y negras, lo que las hace útiles contra la inflamación y en el apoyo al sistema cardiovascular.

Cerca del 80% de su peso es agua, por lo cual resultan idóneas para la hidratación. Ludlam-Raine recomienda congelarlas como snack refrescante, sumarlas a ensaladas o acompañarlas con queso.

13. Bananas

Las bananas aportan potasio, vitamina B6 y fibra para energía rápida, y se aconseja moderarlas cuando están muy maduras por su efecto en la glucosa, ideales antes de entrenar o en batidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bananas resultan prácticos y accesibles, aportando potasio, vitamina B6 y fibra, fundamentales para obtener energía rápida y cuidar el corazón.

Con 18,1 gramos de azúcar por porción, Ludlam-Raine aconseja moderar su consumo, en especial cuando están muy maduros, pues aumentan la glucosa. Se recomiendan antes del ejercicio, en tostadas integrales con mantequilla de frutos secos o congelados en batidos.

14. Ciruelas

Las ciruelas aportan vitamina K y antioxidantes, y en su versión de ciruelas pasas se asocian con mejor tránsito intestinal, con un consumo sugerido de cinco o seis al día para aliviar el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciruelas suman vitamina K, antioxidantes y cierta cantidad de vitamina C. Su principal ventaja está en la mejora de la digestión, sobre todo en formato de ciruelas pasas; consumir cinco o seis al día ayuda contra el estreñimiento.

Su ingesta regular puede contribuir a preservar la salud ósea en mujeres posmenopáusicas. Pueden sumarse frescas o deshidratadas a ensaladas, postres, purés o tentempiés junto a frutos secos y jugo de naranja.

15. Melón

El melón aporta hidratación por su alto contenido de agua y pocas calorías, y aunque ofrece menos fibra y micronutrientes que otras frutas, suma potasio y vitaminas A y C como opción para días de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón, en especial el tipo cantalupo, es, según Ludlam-Raine, menos nutritivo por su bajo contenido de fibra y micronutrientes, aunque añade potasio, vitamina C y A.

Su escaso aporte calórico (27 por porción) y el 90% de agua lo convierten en opción hidratante ideal para el calor. Se puede consumir en tajadas o dados como merienda o en ensaladas.