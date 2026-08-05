La estrategia Mano a Mano en Guatemala reporta metas casi completas en estufas, filtros y pisos en comunidad de Huehuetenango

Don Felipe de Jesús Ruiz de la comunidad Chuen, Santa Barbara, Huehuetenango, se dirige a un grupo de personas. El evento se desarrolla en un espacio interior rústico con paredes de ladrillo blanco y suelo de cemento. Se observan mujeres, algunas con vestimenta tradicional, y niños en el lugar. Una de las mujeres está de pie cerca de un área de cocina con un fogón. Las imágenes corresponden a la cobertura de un encuentro comunitario en un ambiente rural. Crédito Sayda Galicia, Infobae Centroamérica

Guardar

En el caserío Chuén, en Santa Bárbara, la estrategia Mano a Mano mostró el 4 de agosto de 2026 cambios en viviendas y hábitos de familias de una de las zonas más golpeadas por la pobreza en Huehuetenango: pisos de concreto, filtros de agua, estufas mejoradas y huertos familiares en un municipio donde el 92.2% de los hogares vive en pobreza multidimensional y donde la intervención busca reducir también la malnutrición.

Los avances presentados durante la visita incluyeron según datos institucionales el 100% de la meta 2025 en pisos de concreto, con 5.422 familias beneficiadas en Santa Bárbara.

PUBLICIDAD

También se reportó un cumplimiento del 99.8% en estufas mejoradas, con 10,339 personas atendidas; del 91.8% en filtros de agua, con 3,797 beneficiarios; y del 88.3% en revocado de paredes, con 3,445 familias alcanzadas.

El recorrido en el cual participamos como Infobae Centroamérica reunió a funcionarios del nivel central y autoridades municipales, para verificar la implementación de la Estrategia Intersectorial Mano a Mano, el programa del gobierno guatemalteco orientado a reducir la pobreza multidimensional y la malnutrición en 114 municipios del país.

La jornada también incluyó la participación del ministro de Desarrollo Social Aberlardo Pinto y la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri.

María Catalina Bravo, beneficiaria de piso saludable, filtro de agua, huerto familiar y Bono Campesino (Sayda Galicia, Infobae Centroamerica)

Tres viviendas muestran el impacto material de la intervención

La primera vivienda visitada fue la de Silvia Pérez y Evaristo Pérez, identificada como modelo dentro de la estrategia. Allí se verificó la instalación de piso de concreto, filtro de agua y repello de paredes.

PUBLICIDAD

Evaristo Pérez resumió el cambio en la vida diaria: “Nos sentimos bien, contentos, felices con mi familia, porque es un cambio para nosotros, nuestro hogar”. Antes, explicó, el agua que caía al suelo levantaba lodo; ahora eso dejó de ocurrir.

“Ya no se ensucian las manos, no hay polvo y no hay animalitos que se estén pegados a las paredes, porque ya se cerraron los agujeros”, dijo.

Pérez también asumió una función de promotor en su comunidad. “Podemos decirle a otros compañeros que hagan bien, que tengan higiene, que esté limpia la casa”, afirmó.

La segunda parada fue el hogar de María Catalina Bravo, beneficiaria de piso saludable, filtro de agua, huerto familiar y Bono Campesino. Su testimonio se centró en el cambio más inmediato para la rutina del hogar: “Antes, cuando venía del trabajo, tenía que hervir el agua primero para tomarla. Ahora cuento con mi filtro y cuando llego ya está lista”.

PUBLICIDAD

Bravo vinculó esa mejora con las capacitaciones recibidas en la comunidad. “Las instituciones nos han dado las enseñanzas de cómo es lavar la mano, cómo es usar un filtro”, señaló.

El video muestra un huerto al aire libre con múltiples plantas de hoja verde, incluyendo repollo y brócoli, cultivadas en surcos delimitados por madera y ladrillos. Las plantas están dispuestas en filas sobre tierra visible, con algunas malezas dispersas. Se observan varias etiquetas blancas insertadas en el suelo junto a los cultivos. La secuencia registra diferentes secciones del huerto. Crédito Sayda Galicia, Infobae Centroamérica

La tercera vivienda fue la de Felipe de Jesús Ruiz, quien recibió piso saludable, filtro de agua, estufa mejorada y Bono Campesino, y además participa en el programa de agentes de cambio. Frente a la comitiva, expresó: “Yo aquí vivo con mi amada esposa, mis hijas, mis nueras, mis nietos, que están a mi alrededor. Me alegro mucho, es mi hogar”.

La escuela pidió atención sanitaria diaria y mejores espacios para estudiar

La comitiva también visitó la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Chuén, donde se verificaron trabajos de remozamiento realizados por el Ministerio de Educación. Allí, una estudiante tomó la palabra ante autoridades locales, municipales y departamentales para describir el impacto de la llegada institucional a una comunidad apartada.

PUBLICIDAD

“Siendo Chuén caserío de la aldea Sacpic del municipio de Santa Bárbara, Huehuetenango, al que en múltiples ocasiones se le ha tenido en el abandono por su ubicación geográfica, el contar hoy con su presencia nos llena de esperanza”, dijo una niña estudiante.

La petición más directa se centró en los servicios de salud y en la infraestructura escolar. La niña pidió que el puesto de salud atienda todos los días y no solo durante la implementación de la estrategia, y que la escuela disponga de espacios adecuados para recibir clases.

En el componente social, la jornada también reportó la entrega de bonos de salud a 2,816 familias y bonos de educación a 2,066. En salud se vacunó a 292 niñas y niños menores de un año y a 648 de uno a cinco años, mientras 1.279 menores de cinco años permanecen bajo monitoreo de crecimiento. En agricultura, 531 personas recibieron asistencia técnica agrícola y pecuaria, y el MAGA informó atención a 531 hogares rurales.

PUBLICIDAD

Cuatro niñas en edad escolar se concentran en sus cuadernos y libros de texto sobre una mesa de madera en un salón de clases. (Sayda Galicia, Infobae Centroamérica)

Santa Bárbara combina alta pobreza multidimensional e inseguridad alimentaria

Santa Bárbara está en la región noroccidental de Guatemala, a 23 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango y a 283 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. El municipio se asienta sobre la Sierra de los Cuchumatanes, a 2.232 metros sobre el nivel del mar, en un entorno frío y accidentado que, según expusieron maestros de la comunidad, ha limitado durante años el acceso a servicios básicos.

De acuerdo con el Registro Social de Hogares, levantado entre febrero y mayo de 2025, el municipio tiene 7.077 hogares y 34.965 habitantes. En Chuén viven 543 personas distribuidas en 85 hogares.

Los indicadores oficiales dimensionan la situación social. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala, el 92.2% de los hogares de Santa Bárbara presenta pobreza multidimensional; bajo el criterio Proxy Mean Test, el 74.4% está en pobreza y el 13.4% en pobreza extrema; y con el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas, la pobreza extrema sube al 54.4%.

PUBLICIDAD