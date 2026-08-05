Detienen a adolescente por intento de formar nueva estructura criminal llamada “Ántrax” en El Salvador

Las autoridades de El Salvador detuvieron en Lourdes, Colón, a un adolescentes de 17 años acusado de intentar formar una estructura criminal llamada "Ántrax". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este miércoles sobre la detención de Santiago de Jesús A., de 17 años, sospechoso de intentar crear una nueva pandilla bajo el nombre de “Ántrax” en la zona de Lourdes, Colón.

La aprehensión se produjo después de que el joven no atendió una señal de alto en un retén policial mientras manejaba, lo que permitió a las autoridades intervenir y realizar la identificación correspondiente. Junto a él se encontraba Génesis Ester A., también de 17 años, quien fue arrestada en el mismo operativo, según precisó el titular de Seguridad.

De acuerdo con declaraciones del ministro Gustavo Villatoro, los jóvenes pretendían organizarse bajo una denominación diferente a las estructuras terroristas conocidas, con el objetivo de evadir la detección de las autoridades. El funcionario destacó en sus redes sociales: “Tenemos toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes”.

PUBLICIDAD

En el operativo en El Salvador también fue arrestada Génesis Ester A., quien estaba con Santiago de Jesús A. al momento de la intervención. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La captura de los sospechosos se inscribe en el marco de las acciones implementadas por la Policía Nacional Civil (PNC) para prevenir el surgimiento de nuevas células criminales en el país. Villatoro subrayó que la empatía mal dirigida hacia quienes intentan reproducir esquemas delictivos del pasado contribuyó a la escalada de violencia en años anteriores. “Ya sabemos a dónde nos lleva la empatía incorrecta. Sacaremos a estos jóvenes de la sociedad a la que no pertenecen”, afirmó el ministro de Seguridad.

Autoridades impiden la formación de una nueva estructura

Según el reporte oficial, tras la intervención en el retén, Santiago de Jesús A fue identificado como integrante de un grupo que buscaba establecer una estructura pandillera en Lourdes, Colón, bajo el nombre de “Ántrax”.

PUBLICIDAD

Las investigaciones señalan que intentaron operar con dinámicas similares a las de pandillas históricamente perseguidas en el país, pero bajo una denominación distinta. Las autoridades aseguraron que no permitirán que se replique el modelo de criminalidad que caracterizó a organizaciones como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18.

La Policía Nacional Civil reiteró su compromiso de desmantelar cualquier célula emergente que pretenda instaurarse en el territorio nacional.

“No vamos a permitir que sigan emulando las prácticas criminales del pasado y cualquier célula que pretenda operar bajo esos parámetros será desmantelada y sus miembros serán llevados ante la justicia”, enfatizó Villatoro.

PUBLICIDAD

"Tenemos toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes", afirmó el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.

Ambos adolescentes fueron remitidos ante las autoridades correspondientes para que enfrenten el proceso judicial. El ministro de Seguridad subrayó que el trabajo de inteligencia y vigilancia en la zona de Lourdes, Colón continuará para evitar la consolidación de nuevos grupos delictivos y garantizar la seguridad de los habitantes.

La detención de los dos jóvenes y el anuncio oficial de Gustavo Villatoro reafirman la postura gubernamental de tolerancia cero frente al surgimiento de estructuras que repliquen las formas de organización criminal preexistentes.

Desde marzo de 2022, el país mantiene vigente un régimen de excepción que otorga a las fuerzas de seguridad mayores facultades para la detención y procesamiento de personas vinculadas a estructuras criminales.

PUBLICIDAD

Este marco legal ha permitido intensificar los operativos y actuar con mayor rapidez ante el surgimiento de nuevos grupos delictivos.