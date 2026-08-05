El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Detienen a adolescente por intento de formar nueva estructura criminal llamada “Ántrax” en El Salvador

La intervención ocurrió en Lourdes, Colón, tras un control policial en el que Santiago A. P. ignoró la señal de alto y en el que también fue arrestada una joven de nombre Génesis A. R.

Dos personas de espaldas, con sudaderas oscuras y pantalones vaqueros, están esposadas con grilletes de metal en las manos. Fondo blanco y suelo gris.
Las autoridades de El Salvador detuvieron en Lourdes, Colón, a un adolescentes de 17 años acusado de intentar formar una estructura criminal llamada "Ántrax". (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este miércoles sobre la detención de Santiago de Jesús A., de 17 años, sospechoso de intentar crear una nueva pandilla bajo el nombre de “Ántrax” en la zona de Lourdes, Colón.

La aprehensión se produjo después de que el joven no atendió una señal de alto en un retén policial mientras manejaba, lo que permitió a las autoridades intervenir y realizar la identificación correspondiente. Junto a él se encontraba Génesis Ester A., también de 17 años, quien fue arrestada en el mismo operativo, según precisó el titular de Seguridad.

De acuerdo con declaraciones del ministro Gustavo Villatoro, los jóvenes pretendían organizarse bajo una denominación diferente a las estructuras terroristas conocidas, con el objetivo de evadir la detección de las autoridades. El funcionario destacó en sus redes sociales: “Tenemos toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes”.

PUBLICIDAD

En el operativo en El Salvador también fue arrestada Génesis Ester A., quien estaba con Santiago de Jesús A. al momento de la intervención. (Cortesía: Gustavo Villatoro)
En el operativo en El Salvador también fue arrestada Génesis Ester A., quien estaba con Santiago de Jesús A. al momento de la intervención. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La captura de los sospechosos se inscribe en el marco de las acciones implementadas por la Policía Nacional Civil (PNC) para prevenir el surgimiento de nuevas células criminales en el país. Villatoro subrayó que la empatía mal dirigida hacia quienes intentan reproducir esquemas delictivos del pasado contribuyó a la escalada de violencia en años anteriores. “Ya sabemos a dónde nos lleva la empatía incorrecta. Sacaremos a estos jóvenes de la sociedad a la que no pertenecen”, afirmó el ministro de Seguridad.

Autoridades impiden la formación de una nueva estructura

Según el reporte oficial, tras la intervención en el retén, Santiago de Jesús A fue identificado como integrante de un grupo que buscaba establecer una estructura pandillera en Lourdes, Colón, bajo el nombre de “Ántrax”.

PUBLICIDAD

Las investigaciones señalan que intentaron operar con dinámicas similares a las de pandillas históricamente perseguidas en el país, pero bajo una denominación distinta. Las autoridades aseguraron que no permitirán que se replique el modelo de criminalidad que caracterizó a organizaciones como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18.

La Policía Nacional Civil reiteró su compromiso de desmantelar cualquier célula emergente que pretenda instaurarse en el territorio nacional.

“No vamos a permitir que sigan emulando las prácticas criminales del pasado y cualquier célula que pretenda operar bajo esos parámetros será desmantelada y sus miembros serán llevados ante la justicia”, enfatizó Villatoro.

"Tenemos toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes", afirmó el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.
"Tenemos toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes", afirmó el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.

Ambos adolescentes fueron remitidos ante las autoridades correspondientes para que enfrenten el proceso judicial. El ministro de Seguridad subrayó que el trabajo de inteligencia y vigilancia en la zona de Lourdes, Colón continuará para evitar la consolidación de nuevos grupos delictivos y garantizar la seguridad de los habitantes.

La detención de los dos jóvenes y el anuncio oficial de Gustavo Villatoro reafirman la postura gubernamental de tolerancia cero frente al surgimiento de estructuras que repliquen las formas de organización criminal preexistentes.

Desde marzo de 2022, el país mantiene vigente un régimen de excepción que otorga a las fuerzas de seguridad mayores facultades para la detención y procesamiento de personas vinculadas a estructuras criminales.

Este marco legal ha permitido intensificar los operativos y actuar con mayor rapidez ante el surgimiento de nuevos grupos delictivos.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilPandillasMara SalvatruchaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador registra dos millones de visitantes en sus destinos turísticos durante las vacaciones

Los datos del Ministerio de Turismo, actualizados hasta el 4 de agosto, reportan una alta concurrencia de viajeros locales y del exterior en sitios emblemáticos, en una temporada marcada por un aumento de la movilidad interna

El Salvador registra dos millones de visitantes en sus destinos turísticos durante las vacaciones

Caja Costarricense de Seguro Social prorroga por seis meses la emergencia institucional por renuncia de médicos especialistas

La medida estará vigente hasta el 4 de febrero de 2027 y permitirá mantener acciones extraordinarias para garantizar la continuidad de los servicios de salud y reducir el impacto de la salida de especialistas.

Caja Costarricense de Seguro Social prorroga por seis meses la emergencia institucional por renuncia de médicos especialistas

Canal de Panamá prevé iniciar reubicaciones por construcción de nuevo embalse a finales de 2027

La Autoridad del Canal avanza en la selección de los sitios de reasentamiento y en los avalúos para desarrollar el proyecto hídrico más importante de las próximas décadas

Canal de Panamá prevé iniciar reubicaciones por construcción de nuevo embalse a finales de 2027

Cinco buses eléctricos comienzan a circular por el Casco Antiguo de Panamá tras años de retrasos

El proyecto fue adjudicado en 2022, pero atravesó un largo proceso de refrendo y ajustes antes de entrar en funcionamiento

Cinco buses eléctricos comienzan a circular por el Casco Antiguo de Panamá tras años de retrasos

El ministro Erwin Barrios defiende el subsidio y asegura que frenó la inflación en Guatemala

El titular de Energía y Minas sostuvo que el apoyo aplicado del 28 de abril al 2 de julio alcanzó 301.501.330 galones, con una ejecución del 97%

El ministro Erwin Barrios defiende el subsidio y asegura que frenó la inflación en Guatemala

TECNO

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Lista de celulares que aún pueden usar “Ok Google” y activar el Asistente antiguo en lugar de Gemini

Cómo mejorar la señal Wi-Fi: tipos de equipos y cuál conviene más

Ok Google no va más: el nuevo Asistente será la IA Gemini y debes decir ‘Hey Google’

Cómo oscurecer la pantalla del iPhone con el nuevo modo Ultra Dark Liquid Glass de iOS 26

ENTRETENIMIENTO

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre letras de amor y ruptura, Ariana Grande lanzó Petal y anunció un descanso de la vida pública

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor

Molly Ringwald revela el papel que rechazó y terminó catapultando a la fama internacional a Demi Moore

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

MUNDO

Un dron con explosivos obligó a cerrar el aeropuerto de Leipzig: Alemania denunció un “ataque híbrido”

Un dron con explosivos obligó a cerrar el aeropuerto de Leipzig: Alemania denunció un “ataque híbrido”

Estados Unidos confirmó progresos en las conversaciones Líbano-Israel pese a un nuevo ataque israelí en el sur libanés

Estados Unidos y el Reino Unido ratificaron su compromiso con la seguridad en Ormuz y que Irán no obtenga armas nucleares

El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico en un día mixto para Wall Street