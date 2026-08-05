Combinación juvenil, centro y gran definición de Ascacíbar: así fue el gol con el que Boca abrió el marcador ante Estudiantes

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*El gol de Ascacibar

En el epílogo del primer tiempo se rompió el cero en el partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, por el postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura. Fue un ex Pincha el que abrió el marcador, Santiago Ascacibar, quien sorprendió con su aparición en el área rival para firmar el 1-0 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

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La previa ya anticipaba que el encuentro no sería un partido más para el Rusito. Antes del pitazo inicial, el mediocampista saludó uno por uno a sus ex compañeros. Del otro lado estaban los colores que lo vieron crecer y una hinchada que aún no le perdonaba el pase a Boca Juniors, pese a que aquella transferencia representó un ingreso importante para las arcas del club platense. Durante meses, las críticas se multiplicaron en las redes sociales; en la tarde-noche del Torneo Clausura, el reencuentro fue cara a cara.

Antes de bajar la persiana y cuando todo se encaminaba a una igualdad sin goles previo al descanso, llegó el tanto. Fue una linda jugada la concretada por el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que durante la primera mitad generó chances para ponerse en ventaja.

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La elaboración de la jugada merece ser destacada por encima de la falla. Hubo 22 pases totales en una secuencia que arrancó en el campo de Boca Juniors, pero sus juveniles fueron claves, ya que Leonel Flores la pisó por la derecha y descargó en Tomás Aranda, quien mandó un buen centro desde la derecha. Por la izquierda apareció Lautaro Blanco que asistió a Ascacibar, que de primera mandó la pelota adentro del arco. El Rusito no celebró su tanto por respeto a su pasado con el elenco platense: juntó las palmas y pidió disculpas al elenco visitante.

El gol de Santiago Ascacíbar ante Estudiantes con la cámara detrás del arco

El tanto refuerza una tendencia. Ascacíbar ya había convertido en la fecha anterior frente a Newell’s, y ahora repitió contra Estudiantes. Dos goles consecutivos para un volante que hasta hace poco se medía casi exclusivamente por su aporte en recuperación e intensidad, y que ahora suma llegada al área y definición entre sus atributos dentro del equipo de Arruabarrena. Fue el quinto grito en 24 partidos del ex Pincha en el equipo de la Ribera.

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“El equipo estuvo más sólido, generamos situaciones, ganamos de buena manera y tenemos que seguir por este camino”, contó Ascacíbar luego del encuentro en diálogo con ESPN.

“Un poco se va decantando el juego y uno acompaña la jugada. Hoy me tocó otra vez convertir y hay que seguir por esta senda”, agregó. “Venimos trabajando todos los días para sumar de a tres. El equipo contrarresta y hoy nos pudimos imponer”, destacó.

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En tanto que se refirió a su gesto de no gritar el gol por respeto a Estudiantes: “Uno tiene muchas sensaciones, pero hoy me toca defender esta camiseta grande y jugar para este equipo”, explicó.

*El testimonio de Ascacíbar

En el complemento el conjunto xeneize fue más que el León y tuvo llegadas para poder ampliar las diferencias. Promediando la segunda mitad Boca Juniors bajó el ritmo, pero lo suficiente para poder mantener el resultado y plasmar su primera victoria en el campeonato.

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Cabe recordar que Boca Juniors tenía pendiente este cotejo debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó por penales a O’Higgins. En la siguiente instancia del torneo internacional jugará contra Recoleta de Paraguay. El objetivo el club azul y amarillo es poder conseguir la tercera estrella en esa competencia luego de las conseguidas en 2004 y 2005.

En los dos partidos anteriores sufrió una dura derrota al caer 3-0 ante Deportivo Riestra de visitante y empató 2-2 con Newell’s en Rosario. El triunfo conseguido este miércoles le da aire el conjunto del Vasco Arruabarrena.

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En la próxima fecha Boca Juniors recibirá a Vélez este sábado desde las 19.15. Un rato antes, Estudiantes visitará a Deportivo Riestra, a partir de las 14.45.