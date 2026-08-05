Quién era Pepe Habichuela, el guitarrista que despidió Rosalía

Rosalía despidió en sus redes sociales al guitarrista flamenco Pepe Habichuela, fallecido en España: "Descansa en paz"

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Los seguidores de Rosalía se detuvieron ante un posteo inesperado de la cantante este martes: una fotografía en blanco y negro acompañada de un corazón roto y la frase “dep pepe habichuela 💔”, un homenaje a un guitarrista español que marcó la historia del flamenco. La imagen que eligió la cantante muestra a José Antonio Carmona Carmona, conocido artísticamente como Pepe Habichuela, recostado sobre el pasto junto al músico de jazz Don Cherry. Habichuela murió el 4 de agosto de 2026 en Madrid a los 82 años, tras dos años alejado de los escenarios por una enfermedad.

Nacido en Granada el 23 de octubre de 1944, Habichuela perteneció a una saga familiar iniciada por su abuelo, conocido como “Habichuela el Viejo”, y continuada por sus hermanos Juan, Carlos y Luis, también músicos. En 1964, a los 18 años, se trasladó a Madrid, donde actuó en varios tablaos flamencos y compartió cartel con figuras como Camarón de la Isla y Enrique Morente, junto a quien grabó en 1976 el Homenaje a D. Antonio Chacón, disco que obtuvo el Premio Nacional de Discografía. Su estilo combinó la tradición gitana con la innovación y contribuyó a la proyección internacional del flamenco durante décadas. Entre sus reconocimientos figuran la Medalla al Mérito en las Bellas Artes (2018) y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada en febrero de 2026. El Gobierno español lo definió como “una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea”.

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El guitarrista flamenco Pepe Habichuela en acción. El fallecido artista fue despedido por Rosalía, que se encuentra de gira en Argentina

La foto que eligió Rosalía para despedirlo con el acrónimo de “descansa en paz” no fue casual. La imagen vintage en blanco y negro, que muestra a Habichuela junto a Don Cherry —trompetista estadounidense referente del jazz de vanguardia—, da cuenta de los puentes que el guitarrista granadino tendió entre el flamenco y otras músicas del mundo. Su discografía refleja esa misma vocación: en 2001 grabó Yerbagüena junto a las Bollywood Strings, y en 2010 editó Hands al lado del contrabajista de jazz Dave Holland.

El posteo de la cantante catalana llegó en plena efervescencia de la gira del LUX Tour, con Buenos Aires como escenario. Este jueves 6 de agosto, Rosalía ofrecerá su cuarto y último show en el Movistar Arena. En otra de sus salidas por distintos restaurantes porteños, el miércoles al mediodía, en su día libre tras el tercer concierto, eligió almorzar en una parrilla del barrio de Palermo. A la salida, una multitud de seguidores la esperaba: firmó autógrafos, posó para selfies y saludó con tiempo a cada uno. Uno de sus fans logró que le firmara el vinilo de Motomami y el CD de Lux.

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Este miércoles al mediodía, Rosalía almorzó en una conocida parrilla porteña. A la salida la aguardaron sus fans (RSFotos)

La visita de la cantante a Buenos Aires arrancó con un clima enrarecido. Días antes de su llegada, luego de la final que España le ganó a la Argentina en el Mundial 2026, Rosalía había reposteado un mensaje de la ex actriz porno Mía Khalifa crítico hacia nuestro país, por el que luego ofreció disculpas públicas. Las redes sociales anticipaban un clima hostil que no se verificó en absoluto. A pesar que la recepción en su llegada fue fría, quizás temiendo algún incidente, la catalana logró revertir ese clima: show a show, salida a salida, sus seguidores la acompañaron con un fervor que fue en aumento hasta convertir cada aparición pública en un encuentro multitudinario.

Esa dinámica también se trasladó al escenario. En el tercer concierto, La Joaqui, invitada especial de Rosalía, tomó el micrófono para hablar ante el público sobre su reciente separación de Luck Ra. “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul”, relató la argentina ante el estadio a oscuras, en un monólogo que derivó en una confesión: el viaje que ella esperaba como propuesta de matrimonio terminó siendo una ruptura. “El amor a veces se gasta de tanto usarlo”, cerró La Joaqui, mientras Rosalía la acompañaba en el escenario.

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