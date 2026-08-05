Crimen y Justicia
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Trasladaron al miembro de Los Monos Ariel Cantero a una cárcel federal de máxima seguridad

El hermano de “Guille” Cantero está imputado por el homicidio agravado del subinspector de la Policía de Santa Fe, Cristian Ezequiel Ibarra. Ahora, se encuentra alojado en una unidad bajo el régimen penitenciario más estricto

Así fue el traslado desde la Unidad Penitenciaria N. 11 de Piñero hacia una unidad federal de máxima seguridad

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Ariel Maximiliano Cantero, integrante de la organización narcocriminal Los Monos, fue trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad. El procedimiento se realizó tras su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGGLPLAR).

Este miércoles, el Servicio Penitenciario Federal concretó el traslado de Cantero, alias “Chanchón”, desde la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, en la provincia de Santa Fe, hacia una unidad federal de máxima seguridad.

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El procedimiento, realizado bajo un estricto operativo de seguridad, fue coordinado por la Dirección Principal de Operaciones Penitenciarias, con la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI), la División Blindados Pantera Negra y la Sección Motorizada del organismo.

Cantero, medio hermano de “Guille” Cantero e hijo de Máximo Ariel, alias “Viejo”, quien lideraba la organización narco “Los Monos”, se encuentra imputado por el homicidio agravado del subinspector de la Policía de Santa Fe, Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido el 22 de julio de 2019 en la ciudad de Rosario.

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Guille Cantero Los Monos
Cantero estaba alojado en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero

La incorporación de internos de alta peligrosidad al SIGGLPLAR forma parte de la política del Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar el control penitenciario y evitar que continúen delinquiendo desde los establecimientos de detención.

A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, celebró el operativo: “Ariel Cantero, a máxima seguridad. Integrante de Los Monos, acusado de un homicidio, ya está aislado y controlado bajo el régimen más estricto del Servicio Penitenciario Federal: el sistema de alto riesgo”. Y concluyó: “En Argentina, ley y orden”.

Cantero traslado
“Ya está aislado y controlado bajo el régimen más estricto del Servicio Penitenciario Federal”, expresó Monteoliva

El crimen de Ibarra

El policía fue asesinado a manos de Los Monos el 22 de julio de 2019 en Larralde y Dean Funes. Según explicó en aquel entonces el fiscal Miguel Moreno, dos personas que el agente conocía se subieron a su auto y le dispararon seis balazos en el cráneo.

De la investigación surgió que Ibarra regenteaba la venta de droga en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, y por su búnker situado en Monte Flores al 7200 le pagaba una “protección” semanal a Los Monos. De acuerdo a los mensajes hallados en el teléfono del efectivo acribillado, los investigadores descubrieron que el policía había mudado el lugar y se había asociado a una mujer que no era aprobada por la organización narco para la comercialización en ese territorio.

SEBASTIAN IBARRA DOBLE CRIMEN ROSARIO
El policía Ibarra murió en el hospital Carrasco y Ferreto en el Centenario

Por el homicidio de Ibarra fue condenado Ariel Cantero, regente de la zona oeste para la banda: le dieron 14 años. El otro acusado por el brutal crimen es el dominicano Otniel De León Almonte, sicario de la banda narco de zona sur.

El sicario dominicano cayó por violar las restricciones sanitaria durante la pandemia en 2020. Dos años después, fue condenado a 22 años de prisión por ejecutar a Cristian Ibarra en 2019. En 2023, recibió 18 años de prisión por el ataque a tiros contra el casino City Center de Rosario, donde fue asesinado el contador y gerente bancario Enrique Ensino en enero de 2020.

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