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El golazo de volea de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, en su debut en su nuevo club

La defensor anotó con un gran remate en un amistoso con el Hashtag United de Inglaterra

La futbolista, pareja de Marcos Senesi, cambió de equipo debido a que ambos se mudaron a Londres

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La futbolista inglesa Kelci Rose Bowers, pareja del defensor argentino Marcos Senesi, inició una nueva etapa en su carrera al firmar con Hashtag United, club londinense que compite en la FAWNL Southern Premier Division, una división de ascenso del fútbol femenino inglés.

El cambio se produjo tras el Mundial 2026, al que Bowers acompañó de cerca mientras Senesi disputaba el torneo con la selección argentina. De regreso en Inglaterra, ambos se establecieron en Londres: él por su reciente incorporación al Tottenham, ella para sumarse a su nuevo equipo.

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La defensora, de 22 años, ya empezó a demostrar su valía. En el primer amistoso, marcó un golazo de volea, luego de tomar de aire un centro desde el sector izquierdo del campo y pisar el área como delantera.

La deportista compartió la secuencia en un video. “Me subí al auto, logré llegar a tiempo, entré al campo y, chicos, de hecho recibí una asistencia y luego marqué un gol en mi debut, así que me fue bastante bien en realidad, estaba bastante emocionada con eso. Fue un poco de volea, con la zurda, aunque lo que importa es que hice el gol, por supuesto”, narró.

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El golazo de Kelci Rose Bowers en la práctica de su club
Kelci posa con la indumentaria de su nuevo club

Bowers llegó a Hashtag United procedente de Bournemouth, donde acumuló 70 partidos y marcó 11 goles. Con ese club conquistó la FA Women’s National League Division One South West, la National League Plate y la FAWNL Cup. El propio Hashtag United recordó, con tono irónico, que la jugadora les anotó el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada anterior.

La defensora se formó en las canteras de Chelsea y Southampton, pasó por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y representó a la selección inglesa desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19.

El anuncio lo realizó la propia jugadora en Instagram con fotos vistiendo la nueva camiseta, y el club publicó un video titulado “Próxima parada” en el que se la ve llegar en subte hasta Barkingside, sede del equipo. Senesi reaccionó a la publicación con el mensaje “Show time”, al que Bowers respondió con dos corazones rojos.

Un hombre y una mujer sonríen a cámara con camisetas de Argentina en un estadio con butacas rojas y público. Fondo con señalización de FIFA World Cup 2026 y Atlanta
Los futbolistas, con la indumentaria de la selección argentina

La fanática N°1 de la selección argentina

Durante el Mundial 2026, en el que la selección argentina llegó a la final (que perdió ante España por 1 a 0), Kelci fue la fanática N° 1 de La Scaloneta, pese a haber nacido en Inglaterra. De hecho, en sus redes, llevó una especie de diario de su minuto a minuto acompañando a Senesi, quien ingresó a la lista de 26 futbolistas en lugar de Leonardo Balerdi.

Incluso, en la encrucijada de la semifinal, en la que la Albiceleste venció 2-1 a los británicos en un duelo vibrante, aceptó que, pese a su origen, acompañó a su pareja. Ahora, la protagonista fue Kelci, con un verdadero golazo.

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