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El riesgo país en Centroamérica se mantiene por debajo del promedio regional, según el EMBI

El indicador de JPMorgan Chase sitúa a Guatemala a la cabeza de países con el menor riesgo en la región, seguido de Panamá; mientras El Salvador y República Dominicana tienen niveles más altos

Mapas de países centroamericanos, billetes de cien dólares, monedas, alcancías de colores azul, naranja, rosa y verde, escudos plateados y dorados.
Los mapas de los países centroamericanos aparecen rodeados de billetes, monedas, alcancías y escudos que simbolizan las reservas y la defensa financiera ante crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Centroamérica y República Dominicana mostraron en julio de 2026 diferencias en el riesgo país, según datos del Emerging Markets Bond Index (EMBI) publicados por Bloomberg Línea, medio especializado en economía y negocios. Guatemala registró 122 puntos, Panamá 123 puntos, Costa Rica 127 puntos, Honduras 164 puntos, República Dominicana 171 puntos y El Salvador 275 puntos.

El indicador EMBI, elaborado por JPMorgan Chase, mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de economías emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el activo considerado de menor riesgo. Según el reporte de Bloomberg Línea, Guatemala se ubica entre los países con menor riesgo país de la región.

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Analistas citados por Bloomberg Línea atribuyen este resultado, en el caso de Panamá, a la fortaleza del sector financiero y a su histórica vinculación con el dólar estadounidense, lo que contribuye a reducir la volatilidad de sus bonos soberanos.

República Dominicana terminó julio con un riesgo país de 171 puntos. Este dato ubica al país caribeño por debajo de El Salvador, pero arriba de algunos de sus vecinos centroamericanos en percepción de riesgo.

Infografía con gráficos de barras y líneas, símbolos monetarios, engranajes, iconos y texto sobre el riesgo país de Centroamérica en julio de 2026.
Una infografía de Infobae detalla el riesgo país (EMBI) de Centroamérica en julio de 2026 y señala los niveles más altos y bajos, además de comparar la situación con el resto de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo quedó el riesgo país en cada mercado

Costa Rica cerró el mes con 127 puntos de riesgo país, con una percepción de riesgo menor que la de Honduras y El Salvador. Según el informe de Bloomberg Línea, el país mantiene estabilidad institucional y una política fiscal orientada al equilibrio, factores que, según el informe, resultan clave para el acceso a financiamiento externo en condiciones favorables.

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Por su parte, Guatemala reportó un nivel de 122 puntos, el más bajo del grupo, lo que la ubica como el país con menor riesgo país del grupo. De acuerdo con Bloomberg Línea, esta cifra responde a la prudencia fiscal y a la baja exposición a deuda externa que caracteriza a la economía guatemalteca.

Honduras y El Salvador presentaron cifras superiores a las de sus vecinos. Honduras alcanzó los 164 puntos, mientras que El Salvador se ubicó en 275 puntos, el valor más alto entre los países de Centroamérica incluidos en el reporte, pero el más bajo registrado en los últimos 15 años. Bloomberg subraya que el caso salvadoreño está asociado a factores como el perfil de deuda y las políticas fiscales implementadas en los últimos años. Destaca que el resultado refleja una mayor percepción de riesgo entre los inversores internacionales, quienes demandan tasas de interés más altas para adquirir bonos salvadoreños.

Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Bloomberg recuerda que el riesgo país se convierte en un parámetro para evaluar la capacidad de cada Estado de honrar sus compromisos financieros. A medida que el indicador aumenta, los gobiernos enfrentan mayores costos para emitir deuda soberana, situación que impacta directamente en la estructura financiera y en el margen de maniobra de la política económica de cada nación.

La comparación con el resto de América Latina

En el contexto latinoamericano, los países centroamericanos mantienen, en general, niveles de riesgo país inferiores a la media regional, con excepción de El Salvador. Venezuela, por ejemplo, muestra un riesgo país superior a los 1,700 puntos, según datos del mismo EMBI citados por Bloomberg Línea, muy lejos de las cifras centroamericanas.

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