La respuesta de Úbeda sobre si Riquelme le armaba el equipo en Boca y su charla con Arruabarrena antes de que asumiera

El Sifón reconoció que la falta de un trofeo culminó su ciclo en el Xeneize

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Claudio Úbeda rompió el silencio sobre su salida de Boca Juniors y admitió que la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 fue determinante para que la dirigencia decidiera no renovarle el contrato. El exentrenador del Xeneize habló en La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, y repasó su ciclo al frente del equipo.

“Ganar. Ganar, haber pasado de fase en la Copa Libertadores”, resumió el Sifón al ser consultado sobre qué le faltó para convencer al presidente Juan Román Riquelme de extender su vínculo. Acumuló 32 partidos al frente del equipo, con 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas, pero ese registro no alcanzó para sostener su continuidad.

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El exdefensor declaró que el equipo había construido una identidad durante buena parte de la temporada. “Veníamos haciendo un año bastante bueno, ganando los dos clásicos, el que nos dio la clasificación a la Copa Libertadores y habiendo tenido una racha larga importante de invicto, que también fue buena”, señaló. Aun así, admitió que en clubes de esa envergadura los resultados finales pesan más que el proceso: “El equipo jugaba bien, se veía una identidad de juego bien definida, pero en definitiva siempre la foto final es la que queda de los últimos partidos”.

Sobre su vínculo con Riquelme, Úbeda aclaró que el canal de comunicación habitual con la dirigencia fue Marcelo Delgado y que las decisiones técnicas siempre estuvieron en manos del cuerpo técnico. “Es lógico que un presidente y un director deportivo que fueron jugadores de fútbol tengan su derecho a opinar sobre su pensamiento, pero el 100% de las decisiones que tomamos fueron absolutamente nuestras”, subrayó.

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Por otro lado, el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo reveló que mantuvo contacto con el actual entrenador Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico antes de su presentación: “Hablé con ellos antes de que tomaran el cargo. Los veo bien, los considero gente seria y trabajadora. Esperemos que les vaya bien por el bien del club y por el hermoso plantel que tiene Boca. Todos los equipos y entrenadores merecen tener la posibilidad de trabajar con tiempo, y ojalá que lo pueda tener el Vasco. Él ya sabe, ya estuvo, ya salió campeón y tiene bien claro cómo hay que hacer las cosas”.

El Sifón reconoció que habló con el flamante técnico de Boca antes de que asumierá el cargo

Uno de los momentos que más cuestionamientos generó entre los hinchas fue el cambio de Ezequiel Zeballos por Alan Velasco en la semifinal del Torneo Clausura 2025 ante Racing con derrota 1-0 ante la Academia en la Bombonera. Úbeda defendió la decisión y explicó que el extremo estaba muy desgastado físicamente. “Yo era el primero que quería ganar ese partido más que ninguno. Pero siempre está la sensación del hincha que hay que respetarla y es lógico que pueda tener un pensamiento que vaya para otro lado”, dijo.

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Entre los futbolistas que elogió, Leandro Paredes recibió la calificación más alta. Lo describió como un jugador con una capacidad de lectura del juego poco frecuente: “Descubrí primero un jugador extraordinario que tiene una foto antes de recibir la pelota, él ya sabe dónde está cada compañero, sabe lo que tiene que hacer antes de que recibe la pelota”. A eso sumó su rol dentro del vestuario: “Es un líder de los positivos, de los que siempre ayuda para que todo fluya y que apoya al cuerpo técnico que está en el momento”.

Tomás Aranda fue otro de los nombres que destacó. Úbeda explicó que su aparición en Primera fue parte de un proceso que requirió paciencia y que su experiencia previa al frente de la Reserva de Racing y de la Selección Sub-20 le permitió entender mejor los tiempos de maduración de los juveniles. “En el caso especial de Tomi había que esperar el momento justo de empezar a ponerlo”, apuntó. Sobre las condiciones del mediocampista, afirmó: “A él no le pesa en absoluto agarrar la pelota, ser el que tiene que manejar los ejes. Es un jugador que se libera para jugar, que no tiene presiones para poder hacer lo que él quiere”.

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En el mismo sentido se refirió a Leonel Flores, juvenil que comenzó a tener protagonismo bajo la conducción del actual técnico, Rodolfo Arruabarrena. Úbeda aclaró que el jugador ya era seguido durante su ciclo, pero que la oportunidad llegó en otro momento. “Sí veíamos que él tenía condiciones. Pero bueno, había que esperar el momento justo para empezar a ponerlo, en este caso lo decidió el Vasco y lo está haciendo con mucha frescura, con mucha personalidad”, aseguró.