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La hija de Pecho de Rata se reunió con un exagente de la DEA en un hotel de Costa Rica

La vigilancia del OIJ ubicó el 21 de octubre de 2025 un encuentro en el Hotel InterContinental, en Escazú, con el abogado Andy Ross Camacho y el consultor Paul Cohen

Kishna López Tyndall, hija de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se reunió con un exagente de la DEA y un exfiscal federal de Estados Unidos para abordar la defensa de su padre antes de su extradición./ (El Observador)
Kishna López Tyndall, hija de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se reunió con un exagente de la DEA y un exfiscal federal de Estados Unidos para abordar la defensa de su padre antes de su extradición./ (El Observador)
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Kishna López Tyndall, hija de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se reunió el 21 de octubre de 2025 con un exagente de la DEA y un exfiscal federal de Estados Unidos para definir la estrategia de defensa de su padre antes de su extradición, en gestiones que también buscaban explorar eventuales beneficios procesales, cooperación con la justicia estadounidense y una posible rebaja de pena.

Según CRHoy, el encuentro fue documentado por seguimientos del Organismo de Investigación Judicial en un hotel, en Escazú. La investigación también sostiene que Kishna controlaba dinero en efectivo con referencias a montos de $10,000 y $20,000, además de cuentas por pagar y por cobrar de la estructura criminal.

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La reunión se produjo cuando Edwin López Vega era investigado como el principal líder criminal del Caribe Sur de Costa Rica. Un informe policial citado por el medio indica que el objetivo fue gestionar mecanismos jurídicos para enfrentar los procesos penales abiertos tanto en Costa Rica como en el extranjero.

Kishna, conocida como Kiky o La Gorda, llegó al restaurante del hotel acompañada por las abogadas Marilyn Rodríguez Mena y María Rebeca Lizano Brenes, quienes en algún momento asumieron parte de la representación legal de su padre. Durante cerca de una hora, la vigilancia del OIJ registró que el abogado estadounidense Andy Ross Camacho concentró buena parte de la conversación y se dirigió con frecuencia a ella.

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La investigación del OIJ documentó en el hotel de Escazú una reunión orientada a explorar cooperación con la justicia de Estados Unidos y una posible rebaja de pena para Pecho de Rata./ CRHoy)
La investigación del OIJ documentó en el hotel de Escazú una reunión orientada a explorar cooperación con la justicia de Estados Unidos y una posible rebaja de pena para Pecho de Rata./ CRHoy)

Ross Camacho es presentado en el informe como abogado penalista estadounidense y exfiscal adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También ocupó cargos como agregado jurídico y asesor jurídico en distintas embajadas estadounidenses en América Latina.

Más tarde, alrededor de las 19:00, los participantes se trasladaron a otra zona del restaurante para continuar la reunión durante una cena. En ese tramo se incorporó Paul Cohen, exmiembro de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, quien hoy ofrece asesoría legal, técnica y consultoría especializada a personas sometidas a procesos de extradición junto con Ross.

De acuerdo con la pesquisa, Kishna buscaba discutir cuánto cubría el dinero destinado a la defensa y hasta qué etapa del proceso alcanzaría la contratación de abogados extranjeros. También pretendía analizar opciones de negociación, cooperación e intercambio de información con el sistema de justicia de Estados Unidos.

Al día siguiente, el OIJ registró una llamada intervenida entre Pecho de Rata y sus hijos. En esa conversación, Kishna le contó a su padre que se había reunido la noche anterior con ese abogado, y él le pidió que consultara a la abogada hasta qué proceso cubría el dinero previsto para la defensa.

Las llamadas intervenidas apuntaron a una negociación para reducir condenas

Las escuchas también recogieron que padre e hija valoraron alternativas como aceptar un procedimiento abreviado, admitir cargos y ser trasladado a Estados Unidos para descontar parte de la condena. Después regresaría a Costa Rica para cumplir entre siete y ocho años de prisión por legitimación de capitales.

En junio pasado, el OIJ movilizó a 1,500 agentes y ejecutó 146 allanamientos en Costa Rica, con foco principal en el cantón Central de Limón, para desarticular la banda de Pecho de Rata./ (Policías de Costa Rica 2.0)
En junio pasado, el OIJ movilizó a 1,500 agentes y ejecutó 146 allanamientos en Costa Rica, con foco principal en el cantón Central de Limón, para desarticular la banda de Pecho de Rata./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Para los investigadores, esos diálogos muestran que ambos entendían la gravedad de los procesos judiciales y consideraban negociar con las autoridades para reducir las consecuencias penales. El informe añade que Pecho de Rata también expresó interés en encontrar una salida que evitara consecuencias para Kishna, su hermano Jonedzel y otras personas de su entorno.

La publicación detalló además otra conversación, fechada el 13 de diciembre, en la que López Vega instruyó a su hija para que hablara con la abogada Rebeca y que ella, a su vez, conversara “con Paul, con Andy o con Sam”, con quienes ya se había reunido. El objetivo, según esa llamada, era entregarles “al muchacho que le pidieron en bandeja de oro” para obtener una rebaja en la condena.

El OIJ interpreta esas expresiones como prueba de una negociación en la que una persona extraditable intenta conseguir beneficios a cambio de suministrar información relevante sobre otros sujetos vinculados con actividades criminales. Los investigadores también consideraron relevante que Kishna entendiera de inmediato a quiénes se refería su padre y qué contactos debía activar, sin necesidad de más explicaciones.

Esa reacción, según el informe, confirma que tenía conocimiento previo de las gestiones jurídicas en curso y una participación activa en la estrategia para enfrentar los procesos legales. Para los agentes, el hecho de que Pecho de Rata la utilizara como enlace con sus equipos legales refuerza la hipótesis de que no solo administraba bienes y recursos económicos del cártel tras la detención de su padre, sino que también coordinaba asuntos jurídicos de la familia.

La investigación añade que Kishna actuaba como facilitadora de recursos, intervenía en decisiones sobre resguardo de bienes y logística, y ayudaba a mantener la continuidad de las operaciones ilícitas después de la captura de su padre. Por ese papel, la Fiscalía solicita un año de prisión preventiva en su contra.

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