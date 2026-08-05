Fue campeón del Mundial 2022 con Argentina, se perdió el de 2026 por una grave lesión y volvió a jugar: “Era todo negatividad”

El regreso de Juan Foyth a Villarreal

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Juan Foyth regresó a las canchas este miércoles en el amistoso de pretemporada que Villarreal disputó ante Levante en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real, España. El defensor fue titular y completó la primera parte del encuentro, que el Submarino Amarillo resolvió con una victoria por 1 a 0 gracias a un gol de Logan Costa en el minuto 62.

La vuelta del central argentino se produjo seis meses después de que sufriera la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que padeció en enero de 2026 durante un partido de La Liga ante Real Madrid. La gravedad del diagnóstico lo marginó del resto de la temporada y le impidió estar presente en el Mundial 2026, competencia a la que aspiraba llegar con la selección argentina, donde siempre estuvo en el radar del entrenador Lionel Scaloni.

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“Fueron seis meses de recuperación. Estoy acostumbrado a lesiones largas, pero una cosa es entrenar con el equipo y otra volver a jugar”, afirmó Foyth tras el partido. El defensor, surgido de Estudiantes y con 28 años, reconoció que su objetivo era retornar antes: “Mi objetivo era estar un poco antes, jugar algún partido en Como, pero todavía tenía alguna molestia en el tobillo y decidimos esperar un poquito más”.

Juan Foyth regresó a las canchas luego de la lesión que lo dejó seis meses sin actividad (X:@VillarrealCF)

Sobre la lesión misma y el proceso que atravesó, el defensor fue claro: “Cuando me pasó, me acuerdo que era todo negatividad y a los 20 minutos ya pensé que tenía que recuperarme”. Con el tiempo, el panorama se fue aclarando. “A medida que avanzó la recuperación vi que no era tanto. Sufrí más con la lesión del hombro, con dos operaciones. Obviamente, todavía tengo cosas que mejorar en cuanto a trabajo y fuerza, pero las sensaciones son buenas”, agregó.

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El partido en sí tuvo otra novedad: el debut del arquero húngaro Péter Gulácsi, quien tuvo una actuación sólida ante las llegadas del Levante. En el primer tiempo, el guardameta resolvió con reflejos el remate de Mandi y luego contuvo otro disparo de Brugué. El Villarreal dominó la posesión en ese tramo, aunque sin generar situaciones de gol claras, más allá de los intentos lejanos de Gerard Moreno y Cardona.

Tras el descanso, el Levante tomó mayor protagonismo con el balón y generó llegadas peligrosas, entre ellas un disparo centrado de Víctor. El ingreso de Moleiro y Mikautadze le dio otro ritmo al ataque local, y ambos tuvieron participación directa en la jugada que terminó con el remate de Logan Costa desde el interior del área para el único tanto del encuentro.

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Foyth cerró el partido con un mensaje hacia adelante: “Quiero ayudar al equipo, no tener lesiones y estar disponible para lo que necesite el entrenador”.

El próximo compromiso para el Submarino Amarillo será el sábado 8 de agosto, en un amistoso frente al Galatasaray de Turquía. Luego, el domingo 16/8, tendrá su debut en La Liga de España frente a Racing de Santander y lo hará en condición de visitante en el Campos de Sport de El Sardinero.

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